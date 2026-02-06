U19 NRL: Derby-Knaller in Essen, Ligaprimus Baumberg hat Pause

So., 08.02.2026, 10:30 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden FSV Duisburg FSV Duisburg 10:30 PUSH

Einzig zwei Punkte konnte Ligaschlusslicht FSV Duisburg im bisherigen Saisonverlauf einheimsen, dementsprechend groß ist der Erfolgsdruck, der auf der Elf um Chefcoach Mehmet Besir Simsek für der anstehenden Rückserie lastet. Denn der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits satte 13 Zähler, weshalb der Abstieg bereits unvermeidbar erscheint. Für das abgeschlagene Schlusslicht - das als einzige Mannschaft noch einen Sieg wartet - ist die Partie beim VfB Hilden dabei das erste Pflichtspiel des neues Jahres, in der der Befreiungsschlag nun gelingen soll.

Die wohl größte Überraschung zum Wiederauftakt am vergangenen Wochenende lieferte der VfL Rhede, der Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg in die Schranken wies und mit 3:0 abfertigte. Mit Baumberg-Verfolger Ratingen 04/19 steht nun der nächste Top-Gegner vor der Brust des VfL, der angesichts des beeindruckenden Rückrunden-Starts Rhedes durchaus gewarnt ist. Doch auch der RSV überzeugte in der Vorwoche und feierte einen 2:1-Erfolg über Verfolger 1. FC Bocholt, weshalb der Rückstand auf die Tabellenspitze nur noch drei Zähler beträgt. Durch die Spielpause Baumbergs können die 04/19er mit dem Platz an der Sonne gleichziehen, weshalb drei Punkte das klare Ziel sind.

Ganz und garnicht in Topform präsentierte sich Kellerkind VfB Homberg zuletzt, das zuletzt gar fünfmal in Serie leer ausging. Zwar reichte es beim Rückrunden-Start in der Vorwoche immerhin zu einer Punkteteilung gegen den TSV Meerbusch, im Auswärtsspiel beim 1. FC Bocholt bedarf es aber einer ordentlichen Leistungssteigerung, um den Befreiungsschlag zu erreichen. Allen voran die Hintermannschaft des VfB muss sich stabilisieren, schließlich stellen die Schwarz-Gelben mit 41 kassierten Gegentreffern die zweitschwächste Defensive der Liga. Die „Schwatten“ mussten hingegen in der Vorwoche eine bittere Pleite gegen Ratingen verkraften und dürften nun darauf aus sein, den ersten Dreier im neuen Jahr einzutüten.

Parallel steigt in Meerbusch das Aufeinandertreffen zweier unmittelbarer Tabellennachbarn, wenn der TSV Meerbusch den KFC Uerdingen auf heimischer Anlage begrüßt. Aufgrund der engen tabellarischen Ausgangslage ist durchaus von einem Duell auf Augenhöhe auszugehen, schließlich weisen die beiden Mannschaften jeweils 15 Zähler auf und benötigen zwingend Punkte, um aus der Grauzone zu klettern. Während der TSV das letzte Aufeinandertreffen im U19-Kreispokal noch klar für sich entschied, setzte es im Hinrunden-Duell eine 1:2-Schlappe beim KFC. Wer diesmal die Nase vorn haben wird, bleibt abzuwarten.

Für Abstiegskandidat SC St. Tönis lief derweil zuletzt herzlich wenig zusammen: Die jüngsten drei Liga-Begegnungen gingen für die Mannschaft von Übungsleiter Jonas Schüler allesamt verloren, weshalb im Auswärtsspiel beim Wuppertaler SV nun die Wende gelingen soll. Leicht dürfte dieses Vorhaben jedoch nicht umzusetzen sein, schließlich rangieren die Wuppertaler mit 24 eroberten Zählern auf einem starken vierten Platz und mischen um den Aufstieg mit. Das Hinrunden-Duell endete mit 2:2 Remis.