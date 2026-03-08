U19 NRL: Baumberg zieht Topspiel souverän, Ratingen fertigt Hilden ab

Schönebeck geht im Topspiel leer aus. – Foto: Jens Terhardt

Spieltag 17 in der A-Junioren-Niederrheinliga ist in vollem Gange: Bereits am Vormittag behauptete sich der TSV Meerbusch klar im Heimspiel gegen den formschwachen ETB Schwarz-Weiß Essen, wohingegen der VfB Homberg einen 2:0-Vorsprung gegen Tabellennachbar SC St. Tönis verspielt und schlussendlich leer ausgeht. Am Nachmittag setzte sich dann Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg im Topspiel gegen Verfolger SG Essen-Schönebeck durch, während auch Ratingen 04/19 seine Hausaufgaben erledigt.

Bereits um Hinspiel zwischen Ratingen 04/19 und dem VfB Hilden verlief das Spiel einseitig und der RSV sicherte sich souverän drei Punkte. Selbiges trat nun auch im Rückspiel ein: Top-Knipser Artur Strada leitete zunächst mit seinem elften Saisontreffer ein, ehe Noah Bouassaria einen lupenreinen Hattrick beisteuerte und das Spiel somit im Alleingang entschied. Während Ratingen somit nach wie vor im Aufstiegskampf mitmischt, fällt der VfB auf den letzten Nicht-Abstiegsrang zurück.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Auch in Bocholt kam es parallel zu keiner Überraschung. Favorit 1. FC Bocholt ließ im Heimspiel gegen Abstiegskandidat KFC Uerdingen nicht wirklich was anbrennen und sicherte sich am Ende einen 2:0-Heimerfolg. Der entscheidende Treffer fiel dabei erst in der dritten Minute der Nachspielzeit. Der KFC verpasst durch die Auswärtspleite einerseits eine Revanche für die deftige 1:6-Klatsche aus der Hinserie und andererseits einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller.

Das wohl spannendste Aufeinandertreffen des Wochenendes wurde währenddessen in Homberg ausgetragen. Schließlich standen sich mit Gastgeber VfB Homberg und Kontrahent SC St. Tönis zwei direkte Rivalen im Abstiegskampf gegenüber. Während dem VfB erst in der Vorwoche der erlösende Befreiungsschlag gegen Tabellennachbar KFC Uerdingen gelang, sollten es nun die Gäste aus St. Tönis sein, denen Selbiges gelang: Dank eines Doppelpacks von Henryk Dudek und dem Siegtreffer von Ramy Kharat knappe zwanzig Minuten vor Schluss vollendeten die Schwarz-Gelben eine spektakuläre Aufholjagd. Denn zur Pause lag die Elf von Jonas Schüler noch mit 0:2 zurück. Nach dem Wiederbeginn bewies der SC dann allerdings Moral und feierte den ersten Dreier nach zuvor fünf Niederlagen in Folge. Damit zieht St. Tönis mit Homberg gleich und darf sich wieder Hoffnungen auf einen Klassenverbleib machen.

Für den TSV Meerbusch ging es samt Neu-Trainer Pascale Talarski ins Heimspiel gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen, der sich zuletzt alles anders als formstark präsentierte: Während der ETB die Hinserie noch auf einem starken zweiten Tabellenplatz beendete, folgten zuletzt sieben sieglosen Partien am Stück. Demnach war die Gästeelf darauf aus, diese Horror-Serie zu beenden, woraus jedoch nichts wurde.



Denn es war der TSV, der von Beginn an den Ton angab und durch den Treffer von Top-Torjäger Dian Bilali früh in Führung ging. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch ETB-Joker Maurice Krall brachte aus Gäste-Sicht nicht die erhoffte Wendung, weshalb Meerbusch die Begegnung nach dem Seitenwechsel klar für sich entschied. Neben einem weiteren Bilali-Tor trugen sich auch Derek Osei und Mohamed Dbouki in die Torschützenliste ein. Durch den Heimdreier verkürzen die Schwarz-Gelben den Rückstand auf die Essener auf zarte drei Zähler.

Ebenfalls mit 4:1 ging parallel auch Titelanwärter Wuppertaler SV als Sieger vom Platz. Auf heimischem Terrain ließ der WSV Ligaschlusslicht FSV Duisburg nicht den Hauch einer Chance. Linus Lillebror Frölich, Giulio Federico und Georgios Bozouris sorgten bereits vor Beginn der Schlussviertelstunde für klare Verhältnisse, ehe sowohl die Hausherren als auch die Duisburger Gäste in der Nachspielzeit nochmals zuschlugen. Wuppertal verbleibt dank des Heimerfolgs vier Zähler hinter Ligaprimus Baumberg, während der FSV in der Rückrunde erstmals verliert.