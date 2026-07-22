U19-Niederrheinliga: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 2026

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der U19-Niederrheinliga! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.
1. FC Bocholt
Trainer: Udo Geidies
Zugänge: Tim Ruitter (TuS Haffen-Mehr II), Ehsan Rezai (FC Schalke 04)
Abgänge: Lutz Breuers (1. FC Gievenbeck), Agshin Zaliyev (SV 08/29 Friedrichsfeld), Joel Oshoke Meickmann (TuS Stenern), Sam Jansen (1. FC Kleve), Hadi Salman (SV Biemenhorst), Ben Luis Bosserhoff (SV Biemenhorst), Amar Jalil (SV Biemenhorst), Erik Monkos (SV Biemenhorst)
1. FC Kleve
Trainer: Ole Kahl
Zugänge: keine
Abgänge: Emil Oerding (1. FC Kleve), Jason Tänzler (Siegfried Materborn), Jonas Elias Eul (Siegfried Materborn), Amir Ernst (SV Rindern), Sidi Numu Osman Turay (Viktoria Goch), Matteo Cagnazzo (1. FC Kleve)
1. FC Bocholt
Trainer: Udo Geidies
Zugänge: Tim Ruitter (TuS Haffen-Mehr II), Ehsan Rezai (FC Schalke 04)
Abgänge: Lutz Breuers (1. FC Gievenbeck), Agshin Zaliyev (SV 08/29 Friedrichsfeld), Joel Oshoke Meickmann (TuS Stenern), Sam Jansen (1. FC Kleve), Hadi Salman (SV Biemenhorst), Ben Luis Bosserhoff (SV Biemenhorst), Amar Jalil (SV Biemenhorst), Erik Monkos (SV Biemenhorst)
1. FC Kleve
Trainer: Ole Kahl
Zugänge: keine
Abgänge: Emil Oerding (1. FC Kleve), Jason Tänzler (Siegfried Materborn), Jonas Elias Eul (Siegfried Materborn), Amir Ernst (SV Rindern), Sidi Numu Osman Turay (Viktoria Goch), Matteo Cagnazzo (1. FC Kleve)
ETB Schwarz-Weiß Essen
Trainer: Patrick Almasi
Zugänge: Luca Wünnenberg ()
Abgänge: Tom Behle (SSVg Velbert), Filip Sapeta (ESC Rellinghausen), Jonas Oligmüller (Sportfreunde Niederwenigern), Patrick Almasi (), Luca Aventaggiato (), Alexander Domagala (), Jayden Paul (DJK Adler Union Frintrop), Jonathan Heix (Sportfreunde Niederwenigern), Fabian Duesmann (Sportfreunde Niederwenigern), Semih Göcmen (SSVg Velbert II), Lou Malcharek (TuS Essen-West 81), Ben Bittscheidt (SG Essen-Schönebeck), Jarne Julian Henseler (SG Essen-Schönebeck), Johnson Kallinis (SG Essen-Schönebeck)
KFC Uerdingen 05
Trainer: Kai Schwertfeger
Zugänge: Lennox Michalak (JSG Aldekerk/Nieukerk), Mikail Aydogan (GSV Moers)
Abgänge: Ilhan Rahmanovic (DJK Gnadental), Abdoulaye Balde (SV Helpenstein), Nicolas Pullara (VfR Krefeld-Fischeln), Bartlomiej Gondek (TSV Krefeld-Bockum II), Surur Dokhi (1. FC Lintfort II)
Ratingen 04/19
Trainer: Samir Hanna
Zugänge: keine
Abgänge: Felix Varzandeh (Viktoria Goch), Noah Bouassaria (SSVg Velbert), Hinata Saeki (ESC Rellinghausen), Onur Gebes (Mülheimer FC 97), Marino Moreira Tomljanovic (VfB Speldorf), Moonhyung Cha (FC Kray), Dennis Adler (Eintracht Walsum), Diyar Özdilek (TV Kalkum-Wittlaer), Chisom Daniel Nnokem (SC Unterbach), Adam Yakhyaev (DJK Gnadental)
SC St. Tönis 1911/20
Trainer: Jonas Schüler
Zugänge: Jonas Eulenpesch (TSV Bayer Dormagen), Salih Attila Strahlen (FC Wegberg-Beeck), Athanasios Papadopoulos (SC Kapellen-Erft), Arda Emir Alabas (VfB Homberg), Lukas Andrejewski (TSV Meerbusch), Max Batt (TSV Meerbusch), Tymofii Dziuin (SG Unterrath), Hicham Hachlouf (SSV Strümp), David Kipke (FSV Duisburg), Henri Lukas (TSV Meerbusch), Leart Luma (SC Rot-Weiß Oberhausen), Salvatore Salvia (VfB Homberg), Bilaye Sangare (TSV Meerbusch), Damian-Otavio Trubca (SC Viktoria 07 Anrath), Engin Yagcilar (TSV Bayer Dormagen), Sefkan Yagisan (VfB Homberg), Ismail Mokit (SVG Neuss-Weissenberg)
Abgänge: Eric Ulrich (Ratingen 04/19 U23 II), Marvelous Osadebamwen Idahor Agho (SV Helpenstein), Ramy Kharat (SC St. Tönis 1911/20 II), Sam Hobert (Germania Teveren), Antoni Jan Kolodziej (SC St. Tönis 1911/20 II), Noah Canel Yilmaz (SC St. Tönis 1911/20), Phil Wanninger (SC St. Tönis 1911/20), Steve Wafo Dzoupiap (SC St. Tönis 1911/20), Etah Maurice Ewane (SC St. Tönis 1911/20), Georgios Svoronos (Studium Griechenland)
SG Essen-Schönebeck
Trainer: Nikolas Soufian Swehla
Zugänge: Joshua Jansen (Rot-Weiss Essen), Jibril Atia (SC Rot-Weiß Oberhausen), Jan Zeugner (SC Rot-Weiß Oberhausen), Amin Azakkoun (SSVg Velbert), Leandro Geraldo Duarte (VfB Homberg), Baraa Bakkar (Rot-Weiss Essen), Gianluca Bazzano (SSVg Velbert), Ranael-Baringa Nakuzola (DJK Arminia Klosterhardt), Mohammed Omar (FSV Duisburg), Artem Rogow (Ratingen 04/19), Terisconi Asoh Jatoh Ebanja (TSV Meerbusch), Leroy Ajoku (VfB Homberg), Tom Daanen (VfB Homberg), Ben Bittscheidt (ETB Schwarz-Weiß Essen), Jarne Julian Henseler (ETB Schwarz-Weiß Essen), Johnson Kallinis (ETB Schwarz-Weiß Essen), Lenn Janssen (Rot-Weiss Essen)
Abgänge: Melvin Omeragic (VfB Bottrop), Luca Marte (VfB Bottrop), Ingo Breddemann (SG Essen-Schönebeck II), Leonard Milanovic (SpVgg Sterkrade 06/07)
SG Unterrath
Trainer: Bojan Katic
Zugänge: Deniz Denizci (Sportfreunde Gerresheim)
Abgänge: Jorin Bjarne Turbon (SSVg Velbert), Steve Aholou (TuS Ennepetal), Christ Lushiku (TuS Ennepetal), Phil Kroll (SG Unterrath), Nils Kühne (Rhenania Hochdahl), Jakob Ingendoh (Rhenania Hochdahl), Edon Haskaj (TSV Eller 04), Farid Omorou (SC St. Tönis 1911/20), Josan Santiago Kim (Holzheimer SG), Chance Akwari (FC Kray), Stefan Savicevic (BFC Dynamo), Max Schäfer (SC Velbert), Mohamad Omari (SV Rhenania Hamborn), Hassan Hasso (SG Unterrath), Tymofii Dziuin (SC St. Tönis 1911/20), Moritz Kiesewalter (TV Kalkum-Wittlaer)
Sportfreunde Baumberg
Trainer: Mustafa Kalkan
Zugänge: Loui Mato Šapina (VfB Homberg), Panajotis Fourniadis (SSVg Velbert), Santiago Emre Schleicher (Sv Deutz 05 U17), Atay Özbalik (SG Unterrath), Deniz Gecer (VfL Bochum), Vincent Geerken (Sportfreunde Baumberg), Nick Meßner (Sportfreunde Baumberg), Deniz Gecer (VfL Bochum), Collin Rath (TSV Bayer Dormagen), Leon Albano (Ratingen 04/19)
Abgänge: Sabir Haddad (Unbekannt), Agan Murati (Unbekannt), Can Batuhan Ziyanak (Unbekannt), Nectarie-Cristian Creanga (Unbekannt), Maximilian Bingel (Unbekannt), Mats Majohr (Unbekannt), Denys Malysh (Unbekannt), Tyson Kuba (Unbekannt), Leandro Ritter (Unbekannt), Gentian Memedi (Unbekannt), Amir Ali Mashhorg (Unbekannt), Brian Owuso (Sportfreunde Baumberg), Adel Al Furaty (unbekannt), Ar Baran Halil Yildiz (SG Hackenberg), Agan Murati (DJK Sparta Bilk), Sabir Haddad (SV Solingen 08/10), Vincent Geerken (FC Büderich), Denys Malysh (VfB 03 Hilden II), Dustin-Karim Laschewski (Sportfreunde Baumberg), Can Batuhan Ziyanak (DSC 99 Düsseldorf)
TSV Meerbusch
Trainer: Pascale Talarski
Zugänge: keine
Abgänge: Dian Bilali (KFC Uerdingen), Terisconi Asoh Jatoh Ebanja (SG Essen-Schönebeck), Max Schneider (SV Duissern)
VfL Rhede
Trainer: Amir Mesic
Zugänge: Mika Bukowski (SC Rot-Weiß Oberhausen)
Abgänge: Tom Jahn (Viktoria Heiden), Jannis Lamhardt (SV Blau-Weiß Dingden), Jamie Lux (Spvgg Sterkrade-Nord), Sidan Güngor (SV Rees), Tom Betting (VfL Rhede), Tim Irmer (SC Reken 24/15), Ahmad Malik (TuB Bocholt), Luca Wessling (TV Jahn Hiesfeld), Nico Belting (VfL Rhede II), Dion Eminhazeri (VfL Rhede II)
Wuppertaler SV
Trainer: Ismail Jaroui
Zugänge: Marko Karan (Fortuna Düsseldorf)
Abgänge: Nick Scharwächter (TuS Ennepetal), Andin Sadiki (FC Kosova Düsseldorf), Diego-Alessandro Micha (DJK TuS Hordel), Noah Sevinmez (FC Büderich), Mehmet Keserci (FC Remscheid), Jan-Maximilian Scharf (Bremer SV)
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