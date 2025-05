U19-Niederrheinliga: Wer kommt Unterrath näher, wer schafft die Quali?

Die SG Unterrath könnte schon am Sonntag die Meisterschaft der U19-Niederrheinliga bejubeln - und das, ganz ohne selbst spielen zu müssen. Denn der Zweite SC St. Tönis muss sein Spiel beim Dritten Wuppertaler SV am Sonntag schon gewinnen, um am letzten Spieltag nach Punkten noch mit dem Primus gleichziehen zu können. Vor allem geht es aber um die sechs festen Plätze für die kommende Saison in der Niederrheinliga. Zu einem weiteren direkten Duell in der Spitzengruppe kommt es zwischen dem ETB Schwarz-Weiß Essen und dem VfB 03 Hilden.

Das ist der letzte Spieltag

26. Spieltag

So., 25.05.25 10:30 Uhr VfB 03 Hilden - Wuppertaler SV

So., 25.05.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Baumberg

So., 25.05.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - SG Unterrath

So., 25.05.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SpVg Schonnebeck

So., 25.05.25 11:00 Uhr SV Budberg - Dostlukspor Bottrop

So., 25.05.25 11:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - FSV Duisburg

