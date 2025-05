U19-Niederrheinliga: Unterrath marschiert, Dostlukspor kassiert

Noch immer ist es nicht leicht, das Tabellenbild der A-Junioren-Niederrheinliga zu deuten. Zu unterschiedlich ist nach wie vor die Zahl der Spiele, etwa der Mannschaften auf den ersten sieben Tabellenplätzen. Zwar ist die SG Unterrath fünf Punkte enteilt, hat aber zwei Spiele mehr absolviert als mach ein Konkurrent. Und die sechs Teams dahinter trennen gerade einmal zwei Punkte. So weit, so unklar. Am Sonntag kam es nun zu zwei direkten Duellen. So hatte der SC St. Tönis als Vierter bei Spitzenreiter SG Unterrath die Chance, die ganze Konkurenz wieder näher an den Spitzenreiter zu bringen - bei erst 19 absolvierten Spielen aber vor allem sich selbst. Zudem traten die Sportfreunde Baumberg gegen den VfB Hilden an - vor allem die Baumberger konnten wohl nur noch bei einem Sieg mitmischen. Es geht vor allem ja auch um die sechs direkten Quali-Plätze für die neue Saison.

Durch einen 11:2-Kantersieg beim 1. FC Mönchengladbach im Nachholspiel des 20. Spieltags am Maifeiertag gehen die Sportfreunde Baumberg als Tabellenzweiter in den 23. Durchgang am Sonntag. Bester Schütze mit drei Treffern war dabei Adriano Catalano, jeweils doppelt waren Isreal Abrokwah Tetteh, Simone Lo Castro und Brian Owuso erfolgreich. Allerdings haben die Baumberger wie Spitzenreiter Unterrath nun 21 Spiele absolviert, während andere Verfolger erst 19-mal aktiv waren.

So läuft der 23. Spieltag der U19-Niederrheinliga

Ratingen 04/19 nach Sieg gegen FSV Duisburg weiter oben dabei

Ratingen 04/19 wahrt weiter seine Chance auf die Meisterschaft, hatte beim 2:1 gegen den FSV Duisburg aber durchaus seine Mühe. Zwar sorgten Artur Strada und Noah Bouassaria früh für die 2:0-Pausenführung, doch nach dem Anschlusstreffer durch Yusa Sentürk eine knappe Viertelstunde vor dem Ende wurde es doch noch einmal richtig spannend. Die Ratinger liegen nun als Vierter zwar sieben Punkte Spitzenreiter Unterrath, haben aber noch ein Spiel mehr zu absolvieren. Ratingen 04/19 – FSV Duisburg 2:1

Ratingen 04/19: Maximilian Knoll, Adam Yakhyaev, Nolan Manassa, Tolga Ceylan, Maximilian Kronauer, Artur Strada (90. Fouad Denis Jaber), Noah Bouassaria, Amin Balkaa (30. Diyar Özdilek), Hinata Saeki (65. Sohail Benslaiman Benktip), Leo Kaiser (86. Tom Matsuki), Eleftherios Vasileiadis (75. Habeb Zandinan) - Trainer: Samir Hanna

FSV Duisburg: Osman Calik, Calvin Busch, Bacel Kanaan, Dabo Mamadou, Ole Henning Schröder (46. Ilyas Talha Demir), Wendpanga Dan Quedraogo (75. Teoman Moustafa), Azat Yildirim (46. Nabil Sahbi), Ömercan Bekar (75. Halil Ibrahim Ünlü), Taha Sen, Emre Gözen (61. Yusa Sentürk), Harry James Frederick Marshall - Trainer: Burak Feyizoglu

Schiedsrichter: Yasin Iletmis - Zuschauer: 47

Tore: 1:0 Artur Strada (13.), 2:0 Noah Bouassaria (32.), 2:1 Yusa Sentürk (77.) ________________ Auch SpVg Schonnebeck schenkt Dostlukspor elf Treffer ein

Für Dostlukspor Bottrop gab es wie in der Vorwoche auch gegen die SpVg Schonnebeck wieder elf Gegentore, diesmal zogen die Gäste aber tapfer bis zum Spielende durch. Mit drei Treffern war Melvin Omeragic bester Schütze des Tages, doppelt trafen zudem Lucas Simos, Silas Niebaum und Melvin Glocgic. Für Schonnebeck geht es bestenfalls noch um den Einzug in die Top-Sechs, auch das wird aber schwierig, eine Rettung für das Schlusslicht ist schon länger nicht mehr möglich. SpVg Schonnebeck – Dostlukspor Bottrop 11:0

SpVg Schonnebeck: Joel Kloßek, Matej Rajic, Fabijan Stojcic, Jayden Paul, Nick Jeising (59. Henri Kvesa), Silas Yanik Niebaum (46. Noah Kruse), Artin Kordi (64. Kagola Kourani Traore), Lucas Elias Simos (71. Melvin Glogic), Leonard Milanovic, Melvin Omeragic, Athanassios Angelos Gentidis (64. Bilal Omeirat) - Trainer: Dirk Tönnies

Dostlukspor Bottrop: Bora Dara Han, Paul Mauer, Asim Kocaman, Nealon Edwin Darko Darily, Kingsford Senior Boateng, Keris Enogheghase Oppong, Mohamad Alothman, Karl Akukubi Nwachukwu Vesoh, Oleksandr Petrov, Canel Kaya, Mikel Ochiagha - Trainer: Moharem Kaleshi

Schiedsrichter: Tim Oliver Schausten - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Leonard Milanovic (2.), 2:0 Melvin Omeragic (12.), 3:0 Lucas Elias Simos (16.), 4:0 Melvin Omeragic (22.), 5:0 Athanassios Angelos Gentidis (29.), 6:0 Silas Yanik Niebaum (31.), 7:0 Silas Yanik Niebaum (36.), 8:0 Lucas Elias Simos (67.), 9:0 Melvin Omeragic (75.), 10:0 Melvin Glogic (85.), 11:0 Melvin Glogic (87.) ________________ 1. FC Mönchengladbach tritt beim Wuppertaler SV nicht an

Nach dem 2:11 gegen Baumberg am Donnerstag ging am Sonntag nichts für den 1. FC Mönchengladbach. Das Team trat beim Wuppertaler SV nicht an, der mit den daraus resultierenden Punkten auf Platz zwei rückt, mit fünf Punkten Rückstand bei einem zusätzlichen Spiel gegenüber Spizenreiter SG Unterrath. ________________ ETB SW Essen gewinnt turbulentes Spiel gegen SV Budberg

ETB Schwarz-Weiß Essen bleibt dank des 4:3-Sieges gegen den SV Budberg im Rennen um die direkte Qualifikation für die neue Saison. Diego Sassong, der zwischenzeitlich schon zum 2:0 getrofen hatte, war in der 78. Minute auch für den Siegtreffer verantwortlich. Die Essener realisierten den Sieg weitgehend in Unterzahl, weil Samir Bouazza schon früh vom Platz flog, nachdem er für den Führungstreffer gesorgt hatte. ETB Schwarz-Weiß Essen – SV Budberg 4:3

ETB Schwarz-Weiß Essen: Mohamed Abou Khamis, Timo Brandt, Edis-Cem Yilmaz (90. Semih Göcmen), Ben Bittscheidt, Kilian-Joel Wagenaar, Petros Galatidis (69. Thore Nöckel), Maurice Krall, Samir Younes Bouazza, Joey Dacanay Schwarz (79. Samuel Emmerich), Diego Sossong, Kiros Galatidis (62. Arda Islam) - Trainer: Ulf Ripke

SV Budberg: Laurenz Dubisz, Patrick Reitemeier, Julien Schulz, Niklas Brünemann (85. Lion Hicking), Finn Berg, Luis Weyhofen, Lennard Syska (71. Fynn Jansen), Emilio Bajrami (86. Jonas Hübschke), Din Suljkic, Leonard Heister (89. Nicolas Mark Ebel), Deniz Ucan - Trainer: Mirco Dietrich

Schiedsrichter: Tom Luis Gamradt - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Samir Younes Bouazza (18.), 2:0 Diego Sossong (29.), 2:1 Emilio Bajrami (31.), 2:2 Luis Weyhofen (33.), 3:2 Kilian-Joel Wagenaar (44.), 3:3 Deniz Ucan (50.), 4:3 Diego Sossong (78.)

Rot: Samir Younes Bouazza (28./ETB Schwarz-Weiß Essen/) ________________ SG Unterrath macht es gegen den SC St. Tönis deutlich

Spitzenreiter SG Unterrath machte es beim 6:2 gegen den SC St. Tönis sehr deutlich und ist damit nun klarer denn je Anwärter auf die Meisterschaft, während St. Tönis nun selbst mit Siegen in den beiden zusätzlichen Spielen nicht mehr herankommen kann. Für die Gäste trafen Ibrahim Ilazi zum 1:1 und Furkan Yavuz zum abschließenden 6:2, die Düsseldorfer geben ihre Torschützen weiterhin nicht bekannt. SG Unterrath – SC St. Tönis 1911/20 6:2

SG Unterrath: - Trainer: Niklas Leven

SC St. Tönis 1911/20: Paul Cremers, Eghosa Aaron Ogbeide, Niklas Hannappel (63. Furkan Yavuz), Mats Lange, Greg Ehijie Imoiseza, Lenni Castrop, Ibraim Ilazi, Yigit Taha Siyak, Phil Wanninger (23. Antoni Jan Kolodziej), Noah Canel Yilmaz (63. Cain Zaunbrecher), Marvelous Osadebamwen Idahor Agho (72. Jaden Mertens) - Trainer: Jonas Schüler

Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 (9.), 1:1 Ibraim Ilazi (26.), 2:1 (45.), 3:1 (58.), 4:1 (64.), 5:1 (74.), 6:1 (77.), 6:2 Furkan Yavuz (84.) ________________ Sportfreunde Baumberg und VfB 03 Hilden trennen sich 1:1

Keinen Sieger gab es im zweiten Topspiel zwischen den Sportfreunden Baumberg und dem VfB 03 Hilden, womit die Gäste ihre Titelchance bei zwei Spielen weniger als Spitzenreiter Unterrath wahren, während Baumberg zwar Dritter ist, die sechs Zähler Rückstand aber bei einer gleichen Zahl von Spielen wie der Primus aufweist. Simone Lo Castro traf für Baumberg in der 35. Minute zur Führung, fünf Minuten später glich Paolo Chiavelli aus. Sportfreunde Baumberg – VfB 03 Hilden 1:1

Sportfreunde Baumberg: Logan Xavier LaFrance, Amin Sahli, Dustin-Karim Laschewski, Agan Murati, Maximilian Bingel (105. Tim Zimmermann), Brian Owuso, Simon Wozniakowski (62. Islreal Abrokwah Tetteh), Amir Ali Mashhorg, Davide Tavormina, Simone Lo Castro, Adriano Catalano (115. Marvin Theis) - Trainer: Mustafa Kalkan

VfB 03 Hilden: Raffael Sommer, Henry Page, Amar Kashtanjevac (74. Yigit Akten), Leon Prokshi (62. Luka Ojleski), Anastasios Pescelidis, Paolo Chiavelli, Gabriel Kelava, Tristan Lanzke (46. Hamza Hachimi), Yassin Bousmayou, Luca Busch Garcia, Dane Siewierski (46. Mohammed Monir Ayyad) - Trainer: Norwin Austrup

Schiedsrichter: Ben Blank - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Simone Lo Castro (35.), 1:1 Paolo Chiavelli (40.)

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag

So., 11.05.25 10:30 Uhr VfB 03 Hilden - SG Unterrath

So., 11.05.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - Dostlukspor Bottrop

So., 11.05.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - SG Essen-Schönebeck

So., 11.05.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 11.05.25 11:00 Uhr SV Budberg - Wuppertaler SV

So., 11.05.25 11:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SpVg Schonnebeck



25. Spieltag

So., 18.05.25 10:30 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Budberg

So., 18.05.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - SG Essen-Schönebeck

So., 18.05.25 11:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - 1. FC Mönchengladbach

So., 18.05.25 11:00 Uhr Wuppertaler SV - SC St. Tönis 1911/20

So., 18.05.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfB 03 Hilden

So., 18.05.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Ratingen 04/19

