U19-Niederrheinliga: Topspiel zwischen SC Velbert und Wuppertaler SV Am letzten Kalenderjahr-Spieltag wischen dem SC Velbert und dem Wuppertaler SV bekommt die A-Junioren-Niederrheinliga ein sportliches Highlight zum Abschluss.

Spieltext SG Unterrath - Arm. Kloster ________________ Liveticker: FSV Duisburg - 1. FC Bocholt

Spieltext VfR Fischeln - FC Kray

____

So geht es in der A-Junioren-Niederrheinliga weiter

Kaum eine Liga startet früher in das Spieljahr 2023 als die U19-Niederrheinliga. Das liegt daran, dass die Gruppe nach dem 15. und letzten Spieltag der Hinrunde aufgeteilt wird. Im Anschluss geht es in Auf- und Abstiegsrunden weiter.

10. Spieltag

So., 29.01.23 11:00 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 29.01.23 11:00 Uhr DJK Sportfreunde 97/30 Lowick - SpVg Schonnebeck

So., 29.01.23 11:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC Velbert

So., 29.01.23 11:00 Uhr Wuppertaler SV - KFC Uerdingen 05

So., 29.01.23 11:00 Uhr VfB Homberg - Germania Ratingen 04/19

So., 29.01.23 11:00 Uhr TSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln

So., 29.01.23 11:00 Uhr FC Kray - FSV Duisburg

So., 29.01.23 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - SG Unterrath



11. Spieltag

So., 05.02.23 10:30 Uhr SpVg Schonnebeck - DJK Arminia Klosterhardt

So., 05.02.23 11:00 Uhr SC Velbert - KFC Uerdingen 05

So., 05.02.23 11:00 Uhr Germania Ratingen 04/19 - Wuppertaler SV

So., 05.02.23 11:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - DJK Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 05.02.23 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Bocholt

So., 05.02.23 11:00 Uhr SG Unterrath - FC Kray

So., 05.02.23 11:00 Uhr FSV Duisburg - TSV Meerbusch

So., 05.02.23 11:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - VfB Homberg



12. Spieltag

So., 26.02.23 11:00 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Mönchengladbach

So., 26.02.23 11:00 Uhr DJK Sportfreunde 97/30 Lowick - SC Velbert

So., 26.02.23 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - Germania Ratingen 04/19

So., 26.02.23 11:00 Uhr Wuppertaler SV - VfR Krefeld-Fischeln

So., 26.02.23 11:00 Uhr VfB Homberg - FSV Duisburg

So., 26.02.23 11:00 Uhr TSV Meerbusch - SG Unterrath

So., 26.02.23 11:00 Uhr FC Kray - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 26.02.23 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - SpVg Schonnebeck



13. Spieltag

So., 05.03.23 11:00 Uhr SC Velbert - Germania Ratingen 04/19

So., 05.03.23 11:00 Uhr DJK Sportfreunde 97/30 Lowick - DJK Arminia Klosterhardt

So., 05.03.23 11:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - 1. FC Bocholt

So., 05.03.23 11:00 Uhr SpVg Schonnebeck - FC Kray

So., 05.03.23 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch

So., 05.03.23 11:00 Uhr SG Unterrath - VfB Homberg

So., 05.03.23 11:00 Uhr FSV Duisburg - Wuppertaler SV

So., 05.03.23 11:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - KFC Uerdingen 05



14. Spieltag

So., 12.03.23 11:00 Uhr SC Velbert - DJK Arminia Klosterhardt

So., 12.03.23 11:00 Uhr Germania Ratingen 04/19 - VfR Krefeld-Fischeln

So., 12.03.23 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - FSV Duisburg

So., 12.03.23 11:00 Uhr Wuppertaler SV - SG Unterrath

So., 12.03.23 11:00 Uhr VfB Homberg - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 12.03.23 11:00 Uhr TSV Meerbusch - SpVg Schonnebeck

So., 12.03.23 11:00 Uhr FC Kray - 1. FC Mönchengladbach

So., 12.03.23 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - DJK Sportfreunde 97/30 Lowick



15. Spieltag

So., 19.03.23 11:00 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Bocholt

So., 19.03.23 11:00 Uhr DJK Sportfreunde 97/30 Lowick - FC Kray

So., 19.03.23 11:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TSV Meerbusch

So., 19.03.23 11:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfB Homberg

So., 19.03.23 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Wuppertaler SV

So., 19.03.23 11:00 Uhr SG Unterrath - KFC Uerdingen 05

So., 19.03.23 11:00 Uhr FSV Duisburg - Germania Ratingen 04/19

So., 19.03.23 11:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SC Velbert

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: