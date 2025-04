U19-Niederrheinliga: Topspiel hinterlässt Spuren in der EdW

Wer gedacht hatte, dass sich an der Spitze der A-Junioren-Niederrheinliga das Feld irgendwann sortieren würde und der Kreis der Titelanwärter sich dadurch verkleinern würde, der sah sich bisher getäuscht. Drei punktgleiche Teams befanden sich vor dem 20. Spieltag an der Spitze, zwei weitere lagen einen Zähler dahinter, und auch die Plätze sechs und sieben wiesen nur einen Rückstand von zwei Zählern auf, die Teams könnten also theoretisch innerhalb eines Spieltages an die Spitze springen. Mehr als die halbe Liga nur durch zwei Zähler getrennt - das dürfte sich so schnell nicht wiederholen lassen. Dennoch kam es nur zu einem direkten Duell innerhalb der Spitzengruppe. Der Vierte SC St. Tönis hatte den Siebten Ratingen 04/19 zu Gast. Unnötig zu erwähnen, dass der Sieger am Ende natürlich sechs Spieltage vor dem Ende vor dem Verlierer rangieren wird. Einen Sieger gab es jedoch nicht, am Ende ist die SG Unterrath der große Gewinner des Spieltags.

Der SC St. Tönis und Ratingen 04/19 trennten sich in einem turbulenten Topspiel mit einem 4:4 - und das hat auch in der FuPa-Elf der Woche Eindruck hinterlassen. Mit Mats Lange, Ibrahim Ilazi und Furkan Yavuz stellt St. Tönis drei Spieler, noch zwei bringen mit Adam Yakhyaev und Noah Bouassaria auch die Ratinger ein. Die größte Gruppe, nämlich mit den maximal möglichen vier Spielern, kommt vom Derbysieger ETB Schwarz-Weiß Essen.

Die SG Unterrath hat am Samstag ihre Aufgabe souverän erledigt un Dostlukspor Bottrop beim 5:0-Auswärtserfolg keine Chance gelassen. Zur Pause kassierten die Gastgeber noch ordentlich mit und kassierten nur einen Gegentreffer. Wer die Tor für die Düsseldorfer erzielt hat, würden wir Euch gerne verraten, doch die Unterrather geben die Spiedaten bedauerlicherweise nicht frei. Erst am Sonntag wurde dann klar, dass dieser Sieg durchaus ein großer Wurf im Meisterrennen war.

Dostlukspor Bottrop – SG Unterrath 0:5

Dostlukspor Bottrop: Paul Mauer, Asim Kocaman, Jan Endres (68. Emir Demirci), Kingsford Senior Boateng, Mohamad Alothman (46. Zakaria El Kharrati), Khaled Al-Kadi (46. Seyyid Hasan Hüsseyin Türkmen), Oleksandr Petrov, Canel Kaya, Mikel Ochiagha (77. Karl Akukubi Nwachukwu Vesoh), Adam El Ayoubi - Trainer: Moharem Kaleshi

SG Unterrath: - Trainer: Niklas Leven

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 25

Tore: 0:1 (16.), 0:2 (52. Foulelfmeter), 0:3 (64.), 0:4 (77.), 0:5 (83.)

________________ Die Partien am Sonntag: SpVg Schonnebeck unterliegt ETB SW Essen klar

Das Derby des 20. Spieltags hat die U19 von Schwarz-Weiß Essen deutlich mit 4:1 bei der SpVg Schonnebeck gewonnen, klarer Sieg also im Duell der Oberliga-Nachwuchsabteilungen. In der Viertelstunde vor der Pause ging der ETB dabei durch Samir Younes Bouazza und Diego Sossong mit 2:0 in Führung, baute den Vorsprung dann in der 71. und 77. Minute durch David Weinbender und Arda Islam aus. Erst danach verkürzten die Gastgeber per Foulelfmeter durch Henri Kvesa auf 1:4. ETB ist damit als Neunter bis auf zwei Zähler an Schonnebeck herangerückt. SpVg Schonnebeck – ETB Schwarz-Weiß Essen 1:4

SpVg Schonnebeck: Joel Kloßek, Matej Rajic (74. Max Koltermann), Fabijan Stojcic (46. Bilal Omeirat), Jayden Paul, Silas Yanik Niebaum, Henri Kvesa, Tristan-Tell Ornot, Leonard Milanovic (59. Lucas Elias Simos), Yusuf Derin (65. Melvin Glogic), Marcio Elia Lopes da Silva Do Vale, Kagola Kourani Traore (65. Athanassios Angelos Gentidis) - Trainer: Dirk Tönnies

ETB Schwarz-Weiß Essen: Mohamed Abou Khamis, Timo Brandt (83. Adrian Salihu), Edis-Cem Yilmaz, Justus Morten Becker (65. Arda Islam), Kilian-Joel Wagenaar, Petros Galatidis, Maurice Krall, Samir Younes Bouazza (79. Naim El Barkani), Diego Sossong, Kiros Galatidis, David Weinbender (87. Filip Sapeta) - Trainer: Mirko Strasdin

Schiedsrichter: Florian Behler - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Samir Younes Bouazza (37.), 0:2 Diego Sossong (41.), 0:3 David Weinbender (71.), 0:4 Arda Islam (77.), 1:4 Henri Kvesa (83. Foulelfmeter) ________________ FSV Duisburg siegt 1:0 gegen den Wuppertaler SV

Die favorisierte U19 des Wuppertaler SV musste bei der 0:1-Niederlage beim FSV Duisburg einen Rückschlag in der Spitzengruppe hinnehmen, ist nur noch Siebter. Bei einem Sieg hätte der WSV auf Platz zwei gelegen - so knapp geht es in der Spitzengruppe zu. Das Tor des Tages für die Duisburger erzielte Ilyas Talha Demir in der 72. Minute, vielleicht können die Duisburger mit einer solchen Defensivleistung noch den einen oder anderen Platz gutmachen. FSV Duisburg – Wuppertaler SV 1:0

FSV Duisburg: Osman Calik, Calvin Busch, Bacel Kanaan, Dabo Mamadou, Ole Henning Schröder (46. Ilyas Talha Demir), Mirac Eren, Azat Yildirim (46. Emre Gözen), Luca Marte (46. Taha Sen), Ömercan Bekar (87. Michael Dinga), Nabil Sahbi, Harry James Frederick Marshall (58. Yusa Sentürk) - Trainer: Burak Feyizoglu

Wuppertaler SV: Paulo Winnacker, Romeo Kovarszki, Laurenz Schott, Mohamed Mankou (70. Paul-Darko Vatav), Felix Knorn, Giuseppe Palilla, Diego-Alessandro Micha, Henry Mertsch (87. Christ Lushiku), Nick Scharwächter, Moritz Overfeld (58. Anil Tura), Tim Hilligloh (59. Mariano-Valerio Manno) - Trainer: Christian Britscho - Trainer: Tom Welz

Schiedsrichter: Thimo Lau - Zuschauer: 85

Tore: 1:0 Ilyas Talha Demir (72.) ________________ SC St. Tönis und Ratingen 04/19 trennen sich 4:4

Das Topspiel des Tages hielt absolut, was es versprochen hatte. Nach 27 Minuten führten zunächst die Gäste von Ratingen 04/19 durch Noah Bouassaria, doch noch vor der Pause drehten Ibraim Ilazi und Mats Lange die Partie zugunten des SC St. Tönis. Doch gleich nach der Pause kippte das Spiel wieder, Bouassaria und Adam Yakhyaev per Foulefmeter sorgten binnen fünf Minuten für die erneute Ratinger Führung. Doch Ilazi brachte St. Tönis mit dem 3:3 wieder zurück. Als Yakhyaev neun Minuten vor dem Ende einen weiteren Foulelfmeter verwandelte, sah 04/19 schon wieder Sieger aus, als auch die Ratinger einen Foulelfmeter erhielten, den Furkan Yavuz in der Nachspielzeit zum 4:4-Endstand nutzte. Damit liegt St. Tönis nun drei Zähler hinter der SG Unterrath, die Ratinger vier. Allerdings hat St. Tönis zwei Spiele weniger absolviert als der Primus. SC St. Tönis 1911/20 – Ratingen 04/19 4:4

SC St. Tönis 1911/20: Lucas Nießen, Eghosa Aaron Ogbeide, Niklas Hannappel, Mats Lange, Jaden Mertens (37. Lenni Castrop), Noel Dias Ferreira Souto (46. Greg Ehijie Imoiseza), Ibraim Ilazi (68. Furkan Yavuz), Phil Wanninger, Cain Zaunbrecher, Noah Canel Yilmaz, Marvelous Osadebamwen Idahor Agho (72. Alexander Opoku) - Trainer: Jonas Schüler

Ratingen 04/19: Maximilian Knoll, Adam Yakhyaev, Nolan Manassa, Tolga Ceylan (61. Amin Balkaa), Maximilian Kronauer, Noah Bouassaria, Sohail benslaiman Benktip, Hinata Saeki, Leo Kaiser, Eleftherios Vasileiadis, Nathanael-Victor Ndoyi - Trainer: Samir Hanna

Schiedsrichter: Giuliano Crisopulli - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Noah Bouassaria (27.), 1:1 Ibraim Ilazi (40.), 2:1 Mats Lange (42.), 2:2 Noah Bouassaria (47.), 2:3 Adam Yakhyaev (50. Foulelfmeter), 3:3 Ibraim Ilazi (58.), 3:4 Adam Yakhyaev (81. Foulelfmeter), 4:4 Furkan Yavuz (90.+2 Foulelfmeter) ________________ SV Budberg überrascht mit Punjtgewinn gegen SG Essen-Schönebeck

Auch die SG Essen-Schönebeck schaffte es nicht, mit den Unterrathern punktgleich zu bleiben. Insgesamt ist der Punktgewinn schon etwas wert, führte doch Busberg durch Finn Berg und Emilio Bajrami nach 20 Minuten bereits mit 2:0. Doch die Essener schlugen zurück, kamen innerhalb von zehn Minuten nach dem zweiten Gegentreffer durch Leonard Rettek und Sam Bierikoven zum Ausgleich. Es war also noch eine Stunde Zeit, und dennoch gelang es dem Zweiten nicht, den Abstiegskandidaten niederzuringen. SV Budberg – SG Essen-Schönebeck 2:2

SV Budberg: Laurenz Dubisz, Patrick Reitemeier, Niklas Brünemann (82. Nicolas Mark Ebel), Finn Berg, Luis Weyhofen, Lennard Syska (73. Julien Schulz), Emilio Bajrami (65. Deniz Ucan), Nando Strauch, Din Suljkic, Fynn Schwarzer (86. Jonas Hübschke), Leonard Heister - Trainer: Marcel Hau

SG Essen-Schönebeck: Leon Luca Horn, Wiktor Piotr Stolc, Albijon Aljiu, Joshua Mantan, Sam Bierikoven (65. Shadi Mohamed Salim), Siegfried Viktor Kalonda, Fabian Sörries (82. Luiz Alessio Sachs), Jamil Bello, Samuel Pozniak, Leonard Rettek, Ruben Ampong - Trainer: Markus Rauschtenberger

Schiedsrichter: Kevin Kassel (Düsseldorf) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Finn Berg (6.), 2:0 Emilio Bajrami (20.), 2:1 Leonard Rettek (26.), 2:2 Sam Bierikoven (30.)

Besondere Vorkommnisse: Samuel Pozniak (SG Essen-Schönebeck) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Laurenz Dubisz (22.). ________________ 1. FC Mönchengladbach - Sportfreunde Baumberg abg.

Die Partie wurde am Samstag abgesetzt. Einen neuen Termin gibt es bislang nicht.

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag

So., 06.04.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden

So., 06.04.25 11:00 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck

So., 06.04.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Dostlukspor Bottrop

So., 06.04.25 11:00 Uhr SG Unterrath - 1. FC Mönchengladbach

So., 06.04.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Budberg

So., 06.04.25 12:45 Uhr SG Essen-Schönebeck - SC St. Tönis 1911/20



22. Spieltag

So., 27.04.25 10:30 Uhr VfB 03 Hilden - SG Essen-Schönebeck

So., 27.04.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - SpVg Schonnebeck

So., 27.04.25 11:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Wuppertaler SV

So., 27.04.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Sportfreunde Baumberg

So., 27.04.25 11:00 Uhr SV Budberg - SG Unterrath

So., 27.04.25 11:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - ETB Schwarz-Weiß Essen

