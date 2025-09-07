U19-Niederrheinliga startet: Um 11 Uhr geht es los!

Der 1. Spieltag der U19-Niederrheinliga wird ein spannender werden, denn in einer Liga mit dem 1. FC Bocholt, Ratingen 04/19, 1. FC Bocholt, Wuppertaler SV oder dem TSV Meerbusch, der aus der DFB-Nachwuchsliga abgestiegen ist, gibt es viele große Namen in der Spielklasse, die in der Hinrunde den Aufsteiger in die DFB-Nachwuchsliga ermittelt. Nicht zu verachten sind auch die SG Unterrath, die SG Essen-Schönebeck oder der SC St. Tönis, die zuletzt für Furore sorgten. So läuft der 1. Spieltag.
2. Spieltag
So., 14.09.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - VfB 03 Hilden
So., 14.09.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SG Essen-Schönebeck
So., 14.09.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Wuppertaler SV
So., 14.09.25 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - TSV Meerbusch
So., 14.09.25 11:00 Uhr VfB Homberg - 1. FC Bocholt
So., 14.09.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfL Rhede
So., 14.09.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SG Unterrath
3. Spieltag
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - FSV Duisburg
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Wuppertaler SV - ETB Schwarz-Weiß Essen
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SG Unterrath - Ratingen 04/19
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - Sportfreunde Baumberg
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - VfL Rhede
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr VfB Homberg - KFC Uerdingen 05
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: