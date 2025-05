Der SC St. Tönis ist stark in der Elf der Woche. – Foto: Jens Terhardt

U19-Niederrheinliga: St. Tönis und Schonnebeck dominieren EdW Am Mittwoch hat der SC St. Tönis mit 5:0 gegen den 1. FC Mönchengladbach gewonnen. Am Sonntag stand der 24. Spieltag auf dem Programm.

Der SC St. Tönis hat am Mittwochabend sein Nachholspiel gegen den 1. FC Mönchengladbach in der A-Junioren-Niederrheinliga mit 5:0 gewonnen - und damit den Meisterkampf nicht weniger spannend gemacht. Denn das bedeutete den Sprung auf Platz drei, bei immer noch einem Spiel weniger als Spitzenreiter SG Unterrath, der es aber dennoch selbst in der Hand hat, den Titelgewinn zu sichern. Sechs Zähler vor Platz drei und vier sowie fünf vor dem Zweiten Wuppertaler SV, der gleichviele Spiele hat, die Düsseldorfer müssen nur auf sich schauen. Am Sonntag kam es zum Duell beim VfB Hilden, der selbst die Top-Sechs im Blick hat, und bei zwei Spielen weniger als der Primus noch deutlich aufrücken konnte. Zu einem weiteren Topspiel der Spitzengruppe kam es zwischen dem Fünften Ratingen 04/19 und dem Sechsten SG Schönebeck.

In der Elf der Woche des 24. Spieltags der A-Junioren-Niederrheinliga dominieren eindeutig zwei Vereine. Der SC St. Tönis, der sich auf den zweiten Tabellenplatz schob und mit einem Bein die direkte Quali für die neue Saison geschafft hat, stellt ebenso die maximal möglichen vier Spieler wie die SpVg Schonnebeck, die 4:1 beim 1. FC Mönchengladbach siegte. >>> Hier geht es zur Elf der Woche des 24. Spieltags

FSV Duisburg bekommt drei Punkte aus Spiel gegen Dostlukspor Bottrop So., 11.05.2025, 11:00 Uhr FSV Duisburg FSV Duisburg Dostlukspor Bottrop Dostlukspor 7 0 § Urteil Bei Dostlukspor Bottrop ging es mal wieder nicht bis zum Ende - jedenfalls ist das Spiel beim FSV Duisburg am Sonntag mit 7:0 für den gastgebenden FSC Duisburg gewertet worden, so stand es wohl nach 67 Minuten. Bis dahin hatte Ömercan Bekar doppelt für die Duisburger getroffen. FSV Duisburg – Dostlukspor Bottrop 7:0

FSV Duisburg: Osman Calik, Calvin Busch, Bacel Kanaan, Teoman Moustafa, Wendpanga Dan Quedraogo, Azat Yildirim, Luca Marte, Ömercan Bekar, Yusa Sentürk, Taha Sen, Halil Ibrahim Ünlü - Trainer: Burak Feyizoglu

Dostlukspor Bottrop: Bora Dara Han, Paul Mauer, Asim Kocaman, Nealon Edwin Darko Darily, Jan Endres, Kingsford Senior Boateng, Aiman-Mohammed Faraj, Canel Kaya, Emir Demirci, Mikel Ochiagha - Trainer: Reduan El Khabaz

Schiedsrichter: Connor Przibylla (Düsseldorf ) ________________ Ratingen 04/19 siegt 5:2 gegen SG Essen-Schönebeck

Der 5:2-Sieg für Ratingen 04/19 war ein Statement-Sieg für die Gastgeber, während die SG Schönebeck um die direkte Qualifikation bangen muss, aktuell nur Siebter ist. Zweimal trafen die Gäste durch Albijon Aljiu und Siegfried Kalonda schon in der ersten Hälfte, doch die Ratinger siegten ungefährdet nach Treffern von Hinata Saeki, Amin Balkaa, Eleftherios Vasileiadis, Nathanael-Victor Ndoyi und Adam Yakhyaev. Die direkte Quali hat Ratingen damit sicher - wie alle Teams auf den Plätzen 1 bis 4. Ratingen 04/19 – SG Essen-Schönebeck 5:2

Ratingen 04/19: Maximilian Knoll, Adam Yakhyaev, Nolan Manassa, Tolga Ceylan (59. Diyar Özdilek), Maximilian Kronauer, Artur Strada, Noah Bouassaria, Amin Balkaa (86. Fouad Denis Jaber), Hinata Saeki (71. Habeb Zandinan), Leo Kaiser (83. Sohail benslaiman benktip), Eleftherios Vasileiadis (75. Nathanael-Victor Ndoyi) - Trainer: Samir Hanna

SG Essen-Schönebeck: Leon Luca Horn, Wiktor Piotr Stolc, Albijon Aljiu, Joshua Mantan, Siegfried Viktor Kalonda, Willis Elikplim Atamudzi Paintsil (46. Jamil Bello), Fabian Sörries (75. Shadi Mohamed Salim), Elyesa Onur, Samuel Pozniak (69. Sam Bierikoven), Leonard Rettek, Ruben Ampong (55. Luiz Alessio Sachs) - Trainer: Nikolas Soufian Swehla

Schiedsrichter: Jan-Hendrik Helten (Bocholt) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Albijon Aljiu (3.), 1:1 Hinata Saeki (8.), 2:1 Amin Balkaa (19.), 2:2 Siegfried Viktor Kalonda (39.), 3:2 Eleftherios Vasileiadis (64.), 4:2 Nathanael-Victor Ndoyi (87.), 5:2 Adam Yakhyaev (90.) ________________ SG Unterrath kurz vor dem Ziel

Die SG Unterrath ist so gut wie am Ziel. Zwar hat das Team nach dem klaren 6:3-Erfolg beim VfB Hilden nur noch ein Spiel zu absolvieren, hat aber sechs Punkte Vorsprung vor dem SC St. Tönis, der noch zwei Spiele auf dem Plan hat. Mehr als Punktgleichheit wäre also nicht mehr zu erreichen, und das auch nur noch für St. Tönis. Die Torschützen gibt die SG wie ihre Aufstellung traditionell nicht preis. Für Ratingen trafen. Hamza Hachimi, Luka Ojelski und Peniel Djopa. VfB 03 Hilden – SG Unterrath 3:6

VfB 03 Hilden: Raffael Sommer, Henry Page (66. Peniel Djopa), Leon Prokshi, Anastasios Pescelidis, Paolo Chiavelli, Gabriel Kelava (64. Edwin Uriel Aziamale), Hamza Hachimi (78. Anouar-Noah Kühl), Tristan Lanzke, Yassin Bousmayou, Luca Busch Garcia (64. Yigit Akten), Luka Ojleski - Trainer: Norwin Austrup

SG Unterrath: - Trainer: Niklas Leven

Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 (7.), 0:2 (13.), 1:2 Hamza Hachimi (45.), 1:3 (47.), 1:4 (61.), 1:5 (69.), 1:6 (77.), 2:6 Luka Ojleski (86.), 3:6 Peniel Djopa (87.) ________________ SC St. Tönis scheibt sich auf Platz zwei

Der SC St. Tönis ist nun Zweiter und kann als einziges Team den Kontakt nach oben noch halten. Vor der Pause traf Alexander Opoku zur Führung gegen den ETB SW Essen, die Furkan Yavuz nach der Pause mit einem Doppelschlag ausbaute. Cain Zaunbrecher sorgte zwei Minuten vor dem Ende für den 4:0-Endstand. SC St. Tönis 1911/20 – ETB Schwarz-Weiß Essen 4:0

SC St. Tönis 1911/20: Nick Jung, Eghosa Aaron Ogbeide, Niklas Hannappel, Noel Dias Ferreira Souto (81. Jaden Mertens), Lenni Castrop, Ibraim Ilazi, Yigit Taha Siyak (88. Boyan Boev), Phil Wanninger (85. Antoni Jan Kolodziej), Furkan Yavuz (80. Cain Zaunbrecher), Noah Canel Yilmaz, Alexander Opoku (59. Marvelous Osadebamwen Idahor Agho) - Trainer: Jonas Schüler - Trainer: Mario Knops - Trainer: Philipp Kösters

ETB Schwarz-Weiß Essen: Mohamed Abou Khamis, Timo Brandt (46. Jonathan Heix), Edis-Cem Yilmaz, Ben Bittscheidt (77. Adrian Salihu), Arda Islam, Kilian-Joel Wagenaar, Petros Galatidis (67. Moritz Bungart), Maurice Krall, Joey Dacanay Schwarz (64. Thore Nöckel), Diego Sossong, David Weinbender - Trainer: Ulf Ripke

Schiedsrichter: Maik Heinen - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Alexander Opoku (14.), 2:0 Furkan Yavuz (49.), 3:0 Furkan Yavuz (77.), 4:0 Cain Zaunbrecher (88.) ________________ SV Budberg und Wuppertaler SV trennen sich torlos

Keine Tore gab es am Samstag bei der Ersten Mannschaft des Wuppertaler SV, keine Tore gab es auch am Sonntag bei der U19. Keine guten Tage für verwöhnte Fans. Das torlose Remis beim SV Budberg sichert dem WSV aber schon einmal den direkten Qualifikationsplatz in den Top-Sechs, egal, was am letzten Spieltag noch passiert. SV Budberg – Wuppertaler SV 0:0

SV Budberg: Laurenz Dubisz, Patrick Reitemeier, Julien Schulz, Nicolas Mark Ebel, Finn Berg, Luis Weyhofen, Emilio Bajrami (81. Jonas Hübschke), Din Suljkic, Leonard Heister, Deniz Ucan (82. Lion Hicking), Phil Hardelauf (70. Jose Francis Moukambi Noune) - Trainer: Marcel Hau

Wuppertaler SV: Paulo Winnacker, Jan-Maximilian Scharf, Romeo Kovarszki, Felix Knorn, Giuseppe Palilla, Diego-Alessandro Micha (86. Anil Tura), Nick Scharwächter, Paul-Darko Vatav (81. Tim Hilligloh), Moritz Overfeld, Mariano-Valerio Manno (66. Henry Mertsch), Arda Durmus (10. Branislav Veselinovic) (66. Mohamed Mankou) - Trainer: Christian Britscho - Trainer: Tom Welz

