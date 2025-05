U19-Niederrheinliga: St. Tönis nach 5:0 wieder Dritter

Der SC St. Tönis hat am Mittwochabend sein Nachholspiel gegen den 1. FC Mönchengladbach in der A-Junioren-Niederrheinliga mit 5:0 gewonnen - und damit den Meisterkampf nicht weniger spannend gemacht. Denn das bedeutet den Sprung auf Platz drei, bei immer noch einem Spiel weniger als Spitzenreiter SG Unterrath, der es aber dennoch selbst in der Hand hat, den Titelgewinn zu sichern. Sechs Zähler vor Platz drei und vier sowie fünf vor dem Zweiten Wuppertaler SV, der gleichviele Spiele hat, die Düsseldorfer müssen nur auf sich schauen. Am Sonntag kommt es zum Duell beim VfB Hilden, der selbst die Top-Sechs im Blick hat, und bei zwei Spielen weniger als der Primus noch deutlich aufrücken könnte. Zu einem weiteren Topspiel der Spitzengruppe kommt es zwischen dem Fünften Ratingen 04/19 und dem Sechsten SG Schönebeck - der Sieger bleibt ebenfalls oben dran und verbessert seine Chancen auf einen der sechs direkten Quali-Plätze.

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag

So., 18.05.25 10:30 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Budberg

So., 18.05.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - SG Essen-Schönebeck

So., 18.05.25 11:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - 1. FC Mönchengladbach

So., 18.05.25 11:00 Uhr Wuppertaler SV - SC St. Tönis 1911/20

So., 18.05.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfB 03 Hilden

So., 18.05.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Ratingen 04/19



26. Spieltag

So., 25.05.25 10:30 Uhr VfB 03 Hilden - Wuppertaler SV

So., 25.05.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Baumberg

So., 25.05.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - SG Unterrath

So., 25.05.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SpVg Schonnebeck

So., 25.05.25 11:00 Uhr SV Budberg - Dostlukspor Bottrop

So., 25.05.25 11:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - FSV Duisburg

