U19-Niederrheinliga: SG Schönebeck empfängt SC St. Tönis zum Topspiel

Vor der Osterpause steht am Sonntag noch der 21. Spieltag der A-Junioren-Niederrheinliga auf dem Plan, und allmählich spitzt sich der Kampf um die Meisterschaft und die Plätze zu. Es steigen vier Teams ab, drei davon scheinen angesichts der Punktabstände gefunden, doch vier weitere müssen auch in die Qualifikation, und da ist andererseits noch fast alles offen. An der Spitze hat sich die SG Unterrath am vorigen Wochenende ein wenig abgesetzt, geht gegen den 1. FC Mönchengladbach als klarer Favorit in ihr Spiel. Top-Begegnung am Sonntag ist aber fraglos das Spiel des Zweiten SG Essen-Schönebeck gegen den Dritten SC St. Tönis, der zwei Spiele weniger absolviert hat als die Teams davor und so locker selbst in der Hand hat, die Spitze wieder zu übernehmen.

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag

So., 27.04.25 10:30 Uhr VfB 03 Hilden - SG Essen-Schönebeck

So., 27.04.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - SpVg Schonnebeck

So., 27.04.25 11:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Wuppertaler SV

So., 27.04.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Sportfreunde Baumberg

So., 27.04.25 11:00 Uhr SV Budberg - SG Unterrath

So., 27.04.25 11:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - ETB Schwarz-Weiß Essen



23. Spieltag

So., 04.05.25 10:30 Uhr SpVg Schonnebeck - Dostlukspor Bottrop

So., 04.05.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - FSV Duisburg

So., 04.05.25 11:00 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Mönchengladbach

So., 04.05.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Budberg

So., 04.05.25 11:00 Uhr SG Unterrath - SC St. Tönis 1911/20

So., 04.05.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB 03 Hilden

