U19-Niederrheinliga: SG Schönebeck dreht Topspiel gegen St. Tönis

Vor der Osterpause stand am Sonntag noch der 21. Spieltag der A-Junioren-Niederrheinliga auf dem Plan, und allmählich spitzt sich der Kampf um die Meisterschaft und die Plätze zu. Es steigen vier Teams ab, drei davon scheinen angesichts der Punktabstände gefunden, doch vier weitere müssen auch in die Qualifikation, und da ist andererseits noch fast alles offen. An der Spitze hat die SG Unterrath ihre Aufgabe souverän gelost, das Spitzenspiele hat die SG Essen-Schönebeck gegen den SC St. Tönis spät gedreht. Und nach wie vor trennen den Ersten vom Siebten nur sechs Punkte - und die untere Hälfte der Spitzengruppe hat noch mehr Spiele offen.

________________ Ratingen 04/19 gewinnt klar gegen VfB 03 Hilden

Nach dem klaren 3:0-Erfolg bleibt Ratingen 04/19 weiterhin oben dran, während der VfB Hilden ein wenig abreißen lassen muss, bei zwei Spielen weniger als die meisten aktuellen Top-Teams aber nach wie vor noch mit allen Chancen auf die Meisterschaft ausgestattet ist. Ein Eigentor von Henry Page leitete nach zehn Minuten die Niederlage der Hildener ein, Amin Balkaa legte nur drei Minuten später das 2:0 nach. Dabei blieb es dann bis in die Schlussphase, Eleftherios Vasileiadis legte letztlich zum 3:0-Endstand nach. Ratingen 04/19 – VfB 03 Hilden 3:0

Ratingen 04/19: Maximilian Knoll, Adam Yakhyaev (88. Diyar Özdilek), Nolan Manassa, Tolga Ceylan, Maximilian Kronauer, Artur Strada, Noah Bouassaria, Amin Balkaa (76. Sohail benslaiman benktip), Hinata Saeki, Leo Kaiser (80. Habeb Zandinan), Eleftherios Vasileiadis (84. Nathanael-Victor Ndoyi) - Trainer: Samir Hanna

VfB 03 Hilden: Viktor Reent von Winterfeld, Henry Page (66. Luka Ojleski), Anastasios Pescelidis (54. Amar Kashtanjevac), Paolo Chiavelli, Hamza Hachimi (54. Yassin Bousmayou), Tristan Lanzke, Urim Rexha (54. Gabriel Kelava), Edwin Uriel Aziamale (46. Dane Siewierski), Yigit Akten, Luca Busch Garcia, Anouar-Noah Kühl - Trainer: Norwin Austrup

Schiedsrichter: Cedric Fox (Düsseldorf) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Henry Page (10. Eigentor), 2:0 Amin Balkaa (13.), 3:0 Eleftherios Vasileiadis (81.) ________________ Wuppertaler SV gewinnt 2:0 gegen SpVg Schonnebeck

Dank des Sieges gegen die SpVg Schonnebeck bleibt auch der Wuppertaler SV voll im Titelrennen. Moritz Overfeld sorgte nach einer Stunde für die Führung der Wuppertaler, die Romeo Kovarszki eine Viertelstunde später zum 2:0-Endstand ausbaute. Will Schonnebeck noch die direkte Quali schaffen, müssen in den kommenden Wochen Punkte her. Wuppertaler SV – SpVg Schonnebeck 2:0

Wuppertaler SV: Paulo Winnacker, Jan-Maximilian Scharf, Romeo Kovarszki (83. Georgios Bozouris), Felix Knorn, Giuseppe Palilla, Diego-Alessandro Micha (80. Christ Lushiku), Henry Mertsch, Nick Scharwächter (80. Branislav Veselinovic), Paul-Darko Vatav (70. Mohamed Mankou), Moritz Overfeld, Mariano-Valerio Manno (83. Younes El-Abdouni) - Trainer: Christian Britscho - Trainer: Tom Welz

SpVg Schonnebeck: Joel Kloßek, Jayden Paul, Bilal Omeirat, Silas Yanik Niebaum (77. Melvin Omeragic), Henri Kvesa, Max Koltermann, Lucas Elias Simos (85. Leonard Milanovic), Tristan-Tell Ornot (68. Artin Kordi), Marcio Elia Lopes da Silva Do Vale, Athanassios Angelos Gentidis (73. Kagola Kourani Traore), Melvin Glogic (61. Yusuf Derin) - Trainer: Dirk Tönnies

Schiedsrichter: Till Jandik (Oberhausen) - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Moritz Overfeld (59.), 2:0 Romeo Kovarszki (74.) ________________ ETB Schwarz-Weiß Essen siegt deutlich gegen Dostlukspor

Mit dem klaren 5:0-Sieg des ETB Schwarz-Weiß Essen gegen Dostlukspor wahren die Gastgeber ihre Chanceauf einen Platz in den Top-Fünf. Einen Treffer nahmen die Bottroper den Gastgebern ab, dazu trafen Maurice Krall, David Weinbender, Kilian Wagenaar und Naim El Barkani. ETB Schwarz-Weiß Essen – Dostlukspor Bottrop 5:0

ETB Schwarz-Weiß Essen: Moritz Bungart, Timo Brandt (64. Naim El Barkani), Edis-Cem Yilmaz, Justus Morten Becker, Kilian-Joel Wagenaar, Petros Galatidis, Maurice Krall, Samir Younes Bouazza (70. Semih Göcmen), David Weinbender, Naim El Barkani - Trainer: Mirko Strasdin

Dostlukspor Bottrop: Paul Mauer, Asim Kocaman, Jan Endres, Kingsford Senior Boateng, Aiman-Mohammed Faraj (78. Bora Dara Han), Mohamad Alothman, Oleksandr Petrov, Emir Demirci, Mikel Ochiagha - Trainer: Moharem Kaleshi

Schiedsrichter: Tom Luis Gamradt - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Maurice Krall (36.), 2:0 David Weinbender (49.), 3:0 Kilian-Joel Wagenaar (63.), 4:0 Asim Kocaman (70. Eigentor), 5:0 Naim El Barkani (79.) ________________ Spitzenreiter SG Unterrath gewinnt auch gegen 1. FC Mönchengladbach

Spitzenreiter SG Unterrath hat auch gegen den 1. FC Mönchengladbach seine Hausaufgaben gemacht, enthält der Öffentlichkeit aber auch diesmal nach dem 3:0 die Namen seiner erfolgreichen Torschützen vor. Nach der 1:0-Pausenführung legte die Mannschaft von Niklas Leven nach einer Stunde und zehn Minuten vor dem Ende zwei weitere Treffer nach. SG Unterrath – 1. FC Mönchengladbach 3:0

SG Unterrath: - Trainer: Niklas Leven

1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Adam Mesrour, Leon Azemi, Alessio Hyka, Miran Güzel, Aron Nasufi (63. Abdoulaye Balde), Emir Aydin (73. Selim Aslan), Benjamin Erb, Berkan Türkyilmaz, Dmytro Motiakyn, Abel Calenus - Trainer: Evgenij Tajlakov

Schiedsrichter: Tim Oliver Schausten - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 (15.), 2:0 (60.), 3:0 (81.) ________________ Sportfreunde Baumberg gewinnen 4:2 gegen den SV Budberg

Auch die Sportfreunde Baumberg bleiben nach dem 4:2-Erfolg gegen den SV Budberg weiter voll im Meisterrenen. Maximilian Bingel und Simone Lo Castro sorgten für eine 2:0-Führung, ehe Deniz Ucan vor der Pause der Anschluss gelang. Nach dem 3:1 durch Adriano Catalano kamen die Gäste noch einmal durch Luis Weyhofen heran, ehe Amin Sahli nach 67. Minuten den letzten Treffer des Tages erzielte. Sportfreunde Baumberg – SV Budberg 4:2

Sportfreunde Baumberg: Anil Sözeri, Amin Sahli, Dustin-Karim Laschewski, Maximilian Bingel, Tim Zimmermann, Brian Owuso, Amir Ali Mashhorg, Davide Tavormina, Simone Lo Castro (80. Arda Nergiz), Adriano Catalano (90. Marijan Prskalo) - Trainer: Mustafa Kalkan

SV Budberg: Laurenz Dubisz, Patrick Reitemeier, Finn Berg, Luis Weyhofen, Lennard Syska (74. Nicolas Mark Ebel), Emilio Bajrami (46. Julien Schulz), Nando Strauch, Din Suljkic, Leonard Heister, Deniz Ucan (71. Lion Hicking), Phil Hardelauf - Trainer: Mirco Dietrich

Schiedsrichter: Benjamin Kühnen (Meerbusch) - Zuschauer: 35

Tore: 1:0 Maximilian Bingel (16.), 2:0 Simone Lo Castro (36. Foulelfmeter), 2:1 Deniz Ucan (45.), 3:1 Adriano Catalano (57.), 3:2 Luis Weyhofen (62.), 4:2 Amin Sahli (67.) ________________ St. Tönis gibt 2:0-Führung in Schönebeckaus der Hand

Bis in die zweite Hälfte hinein sah es danach aus, als ob der SC St. Tönis die drei Punkte auch diesmal bei der SG Essen-Schönebeck mitnimmt, doch dann schlugen die Gastgeber zurück. Vor der Pause hatten Yigit Taha Siyak und Ibrahim Ilazi für das 2:0 der Gäste gesorgt, nach gut einer Stunde verkürzte Joshua Mantan. Erst in den Schlussminuten kippte das Spiel, und zwar noch komplett. Und das lag vor allem an zwei Jokern. Tom Rauschtenberger schoss von der Bank kommend den Ausgleich, Elyessa Onur traf zum 4:2-Endstand dann sogar doppelt, einmal davon vom Elfmeterpunkt. Schönebeck ist damit neuer Zweiter, während Sc. Tönis auf Platz sechs abrauscht, mit zwei Siegen in den noch weniger absolvierten Spielen aber noch immer mit dem Spitzenreiter gleichziehen könnte. SG Essen-Schönebeck – SC St. Tönis 1911/20 4:2

SG Essen-Schönebeck: Leon Luca Horn, Wiktor Piotr Stolc, Albijon Aljiu, Joshua Mantan, Siegfried Viktor Kalonda, Fabian Sörries (78. Tom Rauschtenberger), Shadi Mohamed Salim (59. Elyesa Onur), Jamil Bello, Samuel Pozniak (59. Sam Bierikoven), Leonard Rettek (78. Luiz Alessio Sachs), Ruben Ampong - Trainer: Markus Rauschtenberger

SC St. Tönis 1911/20: Nick Jung, Niklas Hannappel, Mats Lange, Greg Ehijie Imoiseza, Noel Dias Ferreira Souto, Ibraim Ilazi, Yigit Taha Siyak, Phil Wanninger, Cain Zaunbrecher (68. Alexander Opoku), Noah Canel Yilmaz, Marvelous Osadebamwen Idahor Agho (46. Eghosa Aaron Ogbeide) - Trainer: Jonas Schüler

Schiedsrichter: Maik Heinen - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Yigit Taha Siyak (10.), 0:2 Ibraim Ilazi (27.), 1:2 Joshua Mantan (62.), 2:2 Tom Rauschtenberger (83.), 3:2 Elyesa Onur (85.), 4:2 Elyesa Onur (90.+3 Foulelfmeter)

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag

So., 27.04.25 10:30 Uhr VfB 03 Hilden - SG Essen-Schönebeck

So., 27.04.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - SpVg Schonnebeck

So., 27.04.25 11:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Wuppertaler SV

So., 27.04.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Sportfreunde Baumberg

So., 27.04.25 11:00 Uhr SV Budberg - SG Unterrath

So., 27.04.25 11:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - ETB Schwarz-Weiß Essen



23. Spieltag

So., 04.05.25 10:30 Uhr SpVg Schonnebeck - Dostlukspor Bottrop

So., 04.05.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - FSV Duisburg

So., 04.05.25 11:00 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Mönchengladbach

So., 04.05.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Budberg

So., 04.05.25 11:00 Uhr SG Unterrath - SC St. Tönis 1911/20

So., 04.05.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB 03 Hilden

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: