Der SC St. Tönis hat nach dem Sieg im Topspiel gegen den WSV vier Spieler in der Elf der Woche. – Foto: Jens Terhardt

U19-Niederrheinliga: SC St. Tönis dominiert Elf der Woche Am vorletzten Spieltag der Niederrheinliga hat sich oben doch eine ganze Menge sortiert. Ein Fernduell ist aber auf den letzten Spieltag verschoben. Der SC St. Tönis stellt vier Spieler in der Elf der Woche.

Noch ein Spieltag steht in der U19-Niederrheinliga nun aus, und die Entscheidungen stellen sich langsam ein. Einen Aufsteiger gibt es ja nicht, und so dürfte die SG Unterrath kaum noch von der Spitze zu verdrängen sein, geht sie doch mit drei Punkten und 21 Toren Vorsprung in den letzten Spieltag. Sicher ist aber derweil, dass auch der SC St. Tönis und die Sportfreunde Baumberg mit Siegen am Sonntag diesen Schritt vorzeitig vollzogen haben. Auch der Wuppertaler SV und Ratingen 04/19 sind nur noch in der Theorie aus den Top-Sechs zu verdrängen, die ihre Plätze für die neue Saison sicher haben. Einen Zweikampf um das letzte Ticket gibt es am kommenden Sonntag zwischen der SG Essen-Schönebeck und dem VfB 03 Hilden.

Der SC St. Tönis hat nicht nur die Qualifikation für die Niederrheinliga der kommenden Saison in der Tasche, es fehlt auch höchstens noch ein Punkt, um am letzten Spieltag Platz zwei zu sichern. Und in der FuPa-Elf der Woche stellt das Team zudem mit vier Akteueren die maximal mögliche Zahl einer Mannschaft. Die beiden Verteidiger Eghosa Aaron Ogbeide und Noel Dias Ferreira Souto, Mittelfeldspieler Ibrahim Ilazi und Angreifer Furkan Yavuz sind dabei. Je zwei Spieler stellen zudem Ratingen 04/19 und der ETB Schwarz-Weiß Essen. >>> Hier geht es zur Elf der Woche der U19-Niederrheinliga am 25. Spieltag

>>> Die Transfers der U19-Niederrheinliga So lief der 25. Spieltag der U19-Niederrheinliga ________________ SpVg Schonnebeck - SV Budberg So., 18.05.2025, 10:30 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck SV Budberg SV Budberg 4 0 Abpfiff SpVg Schonnebeck – SV Budberg 4:0

SpVg Schonnebeck: Joel Kloßek, Matej Rajic, Jayden Paul (72. Max Koltermann), Silas Yanik Niebaum, Henri Kvesa, Artin Kordi, Tristan-Tell Ornot, Leonard Milanovic (54. Nick Jeising), Yusuf Derin, Marcio Elia Lopes da Silva Do Vale, Kagola Kourani Traore (72. Lucas Elias Simos) - Trainer: Markus Rauschtenberger

SV Budberg: Laurenz Dubisz, Patrick Reitemeier, Julien Schulz, Nicolas Mark Ebel, Finn Berg, Luis Weyhofen (17. Fynn Jansen), Lennard Syska (63. Leonard Kersten), Emilio Bajrami (72. Jose Francis Moukambi Noune), Fynn Schwarzer (72. Lion Hicking), Leonard Heister (79. Frederik Tenbergen), Deniz Ucan - Trainer: Mirco Dietrich

Schiedsrichter: Salar Khalesch - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Yusuf Derin (18.), 2:0 Kagola Kourani Traore (41.), 3:0 Henri Kvesa (60.), 4:0 Silas Yanik Niebaum (90.) ________________ SG Schönebeck siegt mitv Rettek-Dreierpack beim FSV Duisburg

Die SG Essen-Schönebeck verschaffte sich ihre gute Augangslage im Kampf um Platz sechs durch ein 5:2 beim FSV Duisburg, bei dem Leonard Rettek mal wieder mit einem Dreierpack glänzte. Damit geht er mit 20 Treffern auch als Führender der Torschützenliste der Liga in den letzten Spieltag. FSV Duisburg – SG Essen-Schönebeck 2:5

FSV Duisburg: Osman Calik, Calvin Busch, Bacel Kanaan, Teoman Moustafa (46. Emre Gözen), Wendpanga Dan Quedraogo, Azat Yildirim, Luca Marte (46. Ilyas Talha Demir), Ömercan Bekar, Yusa Sentürk, Taha Sen, Harry James Frederick Marshall (76. Halil Ibrahim Ünlü) - Trainer: Burak Feyizoglu

SG Essen-Schönebeck: Leon Luca Horn, Wiktor Piotr Stolc, Albijon Aljiu, Joshua Mantan, Siegfried Viktor Kalonda (80. Abdullah Alsaho), Fabian Sörries, Luiz Alessio Sachs (46. Shadi Mohamed Salim), Jamil Bello, Samuel Pozniak, Leonard Rettek, Ruben Ampong (78. Willis Elikplim Atamudzi Paintsil) - Trainer: Nikolas Soufian Swehla

Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Samuel Pozniak (15.), 1:1 Harry James Frederick Marshall (20.), 1:2 Leonard Rettek (45.), 1:3 Leonard Rettek (65.), 1:4 Siegfried Viktor Kalonda (69.), 2:4 Harry James Frederick Marshall (72.), 2:5 Leonard Rettek (76.) ________________ Dostlukspor - 1. FC Mönchengladbach

Dostlukspor Bottrop – 1. FC Mönchengladbach 1:6

Dostlukspor Bottrop: Bora Dara Han, Paul Mauer, Asim Kocaman, Jan Endres, Kingsford Senior Boateng, Aiman-Mohammed Faraj, Mohamad Alothman, Khaled Al-Kadi, Oleksandr Petrov, Canel Kaya, Mikel Ochiagha - Trainer: Reduan El Khabaz

1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann (62. Luis Guthmann), Joed Landos, Ali Ali, Alessio Hyka (82. Jamal Samir Bösch), Aron Nasufi, Mohamed Dbouki, Emir Aydin (46. Dmytro Motiakyn), Benjamin Erb, Dmytro Motiakyn, Abel Calenus, Rezwan Husto Hassan - Trainer: Evgenij Tajlakov

Schiedsrichter: Benjamin Kühnen (Meerbusch) - Zuschauer: 10

Tore: 0:1 Mohamed Dbouki (8.), 0:2 Aron Nasufi (37.), 0:3 (51. Eigentor), 0:4 Aron Nasufi (53.), 0:5 Aron Nasufi (70.), 0:6 Abel Calenus (72.), 1:6 Oleksandr Petrov (74.) ________________ Wuppertaler SV unterliegt SC St. Tönis

Im Topspiel des vorletzten Spieltages setzte sich der SC St. Tönis mit 2:0 beim Wuppertaler SV durch, dennoch haben auch die Gastgeber ihr Ticket für die Niederrheinliga in der neuen Saison praktisch sicher. Früh führte St. Tönis dabei durch Ibrahim Ilazi mit 1:0, die Entscheidung brachte ein Foulelfmeter in der 74. Minute von Eghosa Aaron Ogbeide. Dadurch könnte der Zweite aus St. Tönis am letzten Spieltag nach Punkten noch mit Unterrath gleichziehen. Wuppertaler SV – SC St. Tönis 1911/20 0:2

Wuppertaler SV: Louis Britscho, Mehmet-Yasin Serin, Laurenz Schott, Felix Knorn, Giuseppe Palilla, Diego-Alessandro Micha, Henry Mertsch, Nick Scharwächter, Paul-Darko Vatav, Moritz Overfeld, Tim Hilligloh - Trainer: Christian Britscho - Trainer: Tom Welz

SC St. Tönis 1911/20: Nick Jung, Eghosa Aaron Ogbeide, Mats Lange, Abdul Suwareh, Noel Dias Ferreira Souto (83. Niklas Hannappel), Ibraim Ilazi, Yigit Taha Siyak, Phil Wanninger (75. Antoni Jan Kolodziej), Cain Zaunbrecher (60. Marvelous Osadebamwen Idahor Agho), Furkan Yavuz (78. Alexander Opoku), Noah Canel Yilmaz (18. Lenni Castrop) - Trainer: Jonas Schüler - Trainer: Mario Knops - Trainer: Philipp Kösters

Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Ibraim Ilazi (5.), 0:2 Eghosa Aaron Ogbeide (74. Foulelfmeter) ________________ ETB SW Essen gewinnt 3:1 gegen VfB 03 Hilden

Aufgrund der Niederlage bei Schwarz-Weiß Essen muss der VfB 03 Hilden den sechsten Tabellenplatz abgeben und kann nach dem 1:3 die direkte Qualifikation für die neue Saison aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. Früh führte Hilden zwar durch Edwin Aziamale, noch vor der Pause glich Arda Islam aber aus. In der Schlussphase drehten Joey Schwarz und David Weinbender das Spiel dann noch komplett zugunsten des ETB. ETB Schwarz-Weiß Essen – VfB 03 Hilden 3:1

ETB Schwarz-Weiß Essen: Mohamed Abou Khamis (83. Jonas Oligmüller), Timo Brandt (74. Thore Nöckel), Edis-Cem Yilmaz, Ben Bittscheidt, Arda Islam, Kilian-Joel Wagenaar, Petros Galatidis (86. Semih Göcmen), Joey Dacanay Schwarz (83. Adrian Salihu), Diego Sossong (70. Jonathan Heix), Kiros Galatidis, David Weinbender - Trainer: Ulf Ripke

VfB 03 Hilden: Raffael Sommer, Leon Prokshi, Anastasios Pescelidis, Peniel Djopa, Paolo Chiavelli, Yassin Bousmayou (78. Tristan Lanzke), Edwin Uriel Aziamale, Kevin Patten (61. Hamza Hachimi), Anouar-Noah Kühl (54. Luca Busch Garcia), Mohammed Monir Ayyad, Chibuike Lawrence Ezeakor - Trainer: Norwin Austrup

Schiedsrichter: Tim Oliver Schausten - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Edwin Uriel Aziamale (2.), 1:1 Arda Islam (32.), 2:1 Joey Dacanay Schwarz (80.), 3:1 David Weinbender (85.) ________________ Baumberg dreht Spiel gegen Ratingen