 2025-09-03T11:53:45.970Z

Allgemeines
Wuppertal trifft zum Auftakt auf den KFC.
Wuppertal trifft zum Auftakt auf den KFC. – Foto: Andreas Zobe

U19-Niederrheinliga mit Bocholt, Wuppertal, KFC und Meerbusch startet

Die diesjährige U19-Niederrheinliga ist ein Abbild der Regional-, Ober- und Landesliga vom Niederrhein. Mit dem TSV Meerbusch tritt außerdem ein Absteiger aus der DFB-Nachwuchsliga an.

Verlinkte Inhalte

A-Niederrheinliga
Wuppert. SV
ETB SW Essen
Ratingen
SF Baumberg

Der 1. Spieltag der U19-Niederrheinliga wird ein spannender werden, denn in einer Liga mit dem 1. FC Bocholt, Ratingen 04/19, 1. FC Bocholt, Wuppertaler SV oder dem TSV Meerbusch, der aus der DFB-Nachwuchsliga abgestiegen ist, gibt es viele große Namen in der Spielklasse, die in der Hinrunde den Aufsteiger in die DFB-Nachwuchsliga ermittelt. Nicht zu verachten sind auch die SG Unterrath, die SG Essen-Schönebeck oder der SC St. Tönis, die zuletzt für Furore sorgten. So läuft der 1. Spieltag.

>>> Hier geht es zur Tabelle der U19-Niederrheinliga

>>> Die Transfers der U19-Niederrheinliga

So läuft der Spieltag der U19-Niederrheinliga

________________

Liveticker: SG Essen-Schönebeck - SC St. Tönis

So., 07.09.2025, 10:30 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
10:30

________________

Liveticker: Wuppertaler SV - KFC Uerdingen

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
11:00

________________

Liveticker: VfB Hilden - ETB SW Essen

So., 07.09.2025, 10:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
10:30

________________

Liveticker: SG Unterrath - FSV Duisburg

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
11:00live

________________

Liveticker: VfL Rhede - Sportfreunde Baumberg

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
11:00live

________________

Liveticker: TSV Meerbusch - VfB Homberg

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
11:00

________________

Liveticker: 1. FC Bocholt - Ratingen 04/19

So., 07.09.2025, 13:30 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
13:30

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
So., 14.09.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - VfB 03 Hilden
So., 14.09.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SG Essen-Schönebeck
So., 14.09.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Wuppertaler SV
So., 14.09.25 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - TSV Meerbusch
So., 14.09.25 11:00 Uhr VfB Homberg - 1. FC Bocholt
So., 14.09.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfL Rhede
So., 14.09.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SG Unterrath

3. Spieltag
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - FSV Duisburg
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Wuppertaler SV - ETB Schwarz-Weiß Essen
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SG Unterrath - Ratingen 04/19
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - Sportfreunde Baumberg
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - VfL Rhede
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr VfB Homberg - KFC Uerdingen 05

>>> Zum vollständigen Spielplan der U19-Niederrheinliga

>>> Zur U19-Niederrheinliga

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 03.9.2025, 16:00 Uhr
André NückelAutor