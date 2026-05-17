U19-Niederrheinliga live: So läuft der Sonntag!

Spieltag 25 in der U19-Niederrheinliga: Die Sportfreunde Baumberg und der 1. FC Bocholt kämpfen am Freitag um die Tabellenführung der U19-Niederrheinliga. Nutznießer könnte am Ende Ratingen 04/19 sein. Baumberg hat zwei Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz. Im Tabellenkeller kämpfen der KFC Uerdingen und der VfB Homberg noch gegen den direkten Abstieg.
25. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Bocholt
So., 17.05.26 11:00 Uhr TSV Meerbusch - Wuppertaler SV
So., 17.05.26 11:00 Uhr VfB Homberg - SG Essen-Schönebeck
So., 17.05.26 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - VfB 03 Hilden
So., 17.05.26 11:00 Uhr FSV Duisburg - Ratingen 04/19
So., 17.05.26 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfL Rhede
26. Spieltag
So., 31.05.26 10:30 Uhr Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg
So., 31.05.26 11:00 Uhr VfL Rhede - FSV Duisburg
So., 31.05.26 11:00 Uhr VfB 03 Hilden - SC St. Tönis 1911/20
So., 31.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - KFC Uerdingen 05
So., 31.05.26 11:00 Uhr Wuppertaler SV - VfB Homberg
So., 31.05.26 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - TSV Meerbusch
