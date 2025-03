U19-Niederrheinliga live: Sieben Teams kämpfen noch um den Titel

Wer gedacht hatte, dass sich an der Spitze der A-Junioren-Niederrheinliga das Feld irgendwann sortieren würde und der Kreis der Titelanwärter sich dadurch verkleinern würde, der sieht sich bisher getäuscht. Drei punktgleiche Teams befinden sich an der Spitze, zwei weitere liegen einen Zähler dahinter, und auch die Plätze sechs und sieben weisen nur einen Rückstand von zwei Zählern auf, könnten also theoretisch innerhalb eines Spieltages an die Spitze springen. Mehr als die halbe Liga nur durch zwei Zähler getrennt - das dürfte sich so schnell nicht wiederholen lassen. Dennoch kommt es nur zu einem direkten Duell innerhalb der Spitzengruppe. Der Vierte SC St. Tönis hat den Siebten Ratingen 04/19 zu Gast. Unnötig zu erwähnen, dass der Sieger am Ende natürlich sechs Spieltage vor dem Ende vor dem Verlierer rangieren wird.

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag

So., 06.04.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden

So., 06.04.25 11:00 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck

So., 06.04.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Dostlukspor Bottrop

So., 06.04.25 11:00 Uhr SG Unterrath - 1. FC Mönchengladbach

So., 06.04.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Budberg

So., 06.04.25 12:45 Uhr SG Essen-Schönebeck - SC St. Tönis 1911/20



22. Spieltag

So., 27.04.25 10:30 Uhr VfB 03 Hilden - SG Essen-Schönebeck

So., 27.04.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - SpVg Schonnebeck

So., 27.04.25 11:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Wuppertaler SV

So., 27.04.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Sportfreunde Baumberg

So., 27.04.25 11:00 Uhr SV Budberg - SG Unterrath

So., 27.04.25 11:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - ETB Schwarz-Weiß Essen

