U19-Niederrheinliga live: die Ticker am Sonntag - Salihu im Fokus

5. Spieltag in der U19-Niederrheinliga: Der ETB SW Essen ist mit Tabellenführer SG Unterrath am Samstag gleichgezogen, allerdings erlebte Joker Adrian Salihu beim VfB Homberg ein besonderes Spiel.
6. Spieltag
So., 05.10.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - VfB Homberg
So., 05.10.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - KFC Uerdingen 05
So., 05.10.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Bocholt
So., 05.10.25 11:00 Uhr SG Unterrath - VfB 03 Hilden
So., 05.10.25 11:00 Uhr VfL Rhede - SG Essen-Schönebeck
So., 05.10.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - Wuppertaler SV
So., 05.10.25 14:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - TSV Meerbusch
7. Spieltag
Mi., 08.10.25 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SG Unterrath
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr TSV Meerbusch - Ratingen 04/19
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr KFC Uerdingen 05 - FSV Duisburg
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - ETB Schwarz-Weiß Essen
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - VfB 03 Hilden
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr Wuppertaler SV - VfL Rhede
Mi., 08.10.25 20:00 Uhr VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: