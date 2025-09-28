 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Das ist Adrian Salihu.
Das ist Adrian Salihu. – Foto: Susanne Dodt

U19-Niederrheinliga live: die Ticker am Sonntag - Salihu im Fokus

U19-Niederrheinliga: Der ETB SW Essen zieht mit Tabellenführer SG Unterrath gleich, allerdings erlebte Joker Adrian Salihu beim VfB Homberg ein besonderes Spiel.

5. Spieltag in der U19-Niederrheinliga: Der ETB SW Essen ist mit Tabellenführer SG Unterrath am Samstag gleichgezogen, allerdings erlebte Joker Adrian Salihu beim VfB Homberg ein besonderes Spiel.

So läuft der Spieltag der U19-Niederrheinliga

________________

ETB gewinnt in wilder Schlussphase

Gestern, 17:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
1
3
Abpfiff
Der VfB Homberg hätte mit einem Sieg gegen den ETB SW Essen gleichziehen ziehen können, doch die Gäste führten zur Pause mit 2:0, weil zunächst Semih Göcmen jubelte (26.), dann Tom Behle einen Strafstoß verwandelte (43.). Dass die Partie vor allem Adrian Salihu nicht so schnell vergessen wird, dafür sorgte der Verteidiger nach seiner Einwechslung in der 80. Minute selbst. In der 92. Minute fabrizierte er nämlich ein Eigentor, weshalb Homberg plötzlich wieder im Spiel war, aber zwei Zeigerumdrehungen später wurde er dann doch noch zum Match-Helden: Der ETB-Kicker erzielte mit dem 3:1 den Endstand (94.), weshalb die Uhlenkrug-Elf zumindest über Nacht mit Tabellenführer SG Unterrath gleichzieht. Die Homberger können dagegen in das untere Drittel fallen.

________________

Liveticker: 1. FC Bocholt - SG Unterrath

Heute, 11:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
11:00

________________

Liveticker: Wuppertaler SV - Sportfreunde Baumberg

Heute, 11:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
11:00

________________

Liveticker: SG Essen-Schönebeck - Ratingen 04/19

Heute, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
11:00

________________

Liveticker: VfB 03 Hilden - VfL Rhede

Heute, 10:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
2
1

________________

Liveticker: KFC Uerdingen - SC St. Tönis

Heute, 11:00 Uhr
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
1
0

________________

Liveticker: TSV Meerbusch - FSV Duisburg

Heute, 11:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
0
1

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag
So., 05.10.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - VfB Homberg
So., 05.10.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - KFC Uerdingen 05
So., 05.10.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Bocholt
So., 05.10.25 11:00 Uhr SG Unterrath - VfB 03 Hilden
So., 05.10.25 11:00 Uhr VfL Rhede - SG Essen-Schönebeck
So., 05.10.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - Wuppertaler SV
So., 05.10.25 14:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - TSV Meerbusch

7. Spieltag
Mi., 08.10.25 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SG Unterrath
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr TSV Meerbusch - Ratingen 04/19
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr KFC Uerdingen 05 - FSV Duisburg
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - ETB Schwarz-Weiß Essen
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - VfB 03 Hilden
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr Wuppertaler SV - VfL Rhede
Mi., 08.10.25 20:00 Uhr VfB Homberg - Sportfreunde Baumberg

_______________

