U19-Niederrheinliga: Leonard Rettek mit Viererpack gegen Dostlukspor

Im Kampf um die Meisterschaft der A-Junioren-Niederrheinliga waren die beiden Top-Teams vor dem 18. Spieltag am Wochenende punktgleich. Nur dank der zehn Tore besseren Tordifferenz rangierte die SG Unterrath vor dem VfB Hilden, der aber noch ein zusätzliches Spiel in der Hinterhand hat. Auf die Hildener wartete am Sonntag aber ein absolutes Topspiel, als der Dritte SC St. Tönis die Hildener empfing. Die Unterrather waren derweil beim Vierten Wuppertaler SV aber ähnlich gefordert - die Top-Vier spielten also unter sich. Im Duell zwischen dem FSV Duisburg und Schwarz-Weiß Essen ging es derweil darum, sich ein Polster auf die Gefahrenzone zuzulegen.

Ohne jede Chance war im auf Montagabend verlegten Spiel Dostlukspor Bottrop gegen die SG Essen-Schönebeck. Mann des Abends war dabei ohne jeden Zweifel Leonard Rettek, der gleich vier der Treffer zum Kantersieg beisteuerte. Mit nun zwölf Saisontoren hat er damit zu David Weinbender von Schwarz-Weiß Essen an der Spitze der Torjägerliste aufgeschlossen. Schon zur Pause war beim Stand von 0:5 alles gelaufen. In der Tabelle haben sich die Schönebecker damit ihren vierten Platz zurückgeholt - mischen bei drei Punkten Rückstand auf die Spitze noch voll im Meisterrennen mit.

Dostlukspor Bottrop – SG Essen-Schönebeck 0:8

Dostlukspor Bottrop: Paul Mauer, Asim Kocaman, Christoffer Mbombo, Nealon Edwin Darko Darily (76. Keris Enogheghase Oppong), Kingsford Senior Boateng (56. Zakaria El Kharrati), Aiman-Mohammed Faraj (46. Mohamad Alothman), Khaled Al-Kadi (46. Michale Amichia), Oleksandr Petrov, Mikel Ochiagha (67. Canel Kaya), Adam El Ayoubi - Trainer: Moharem Kaleshi

SG Essen-Schönebeck: Leon Luca Horn, Wiktor Piotr Stolc (70. Fabian Sörries), Albijon Aljiu (76. Leonidas Mavreas), Joshua Mantan (70. Jonas Eicke), Siegfried Viktor Kalonda (65. Abdullah Alsaho), Luiz Alessio Sachs, Shadi Mohamed Salim, Samuel Pozniak (65. Sam Bierikoven), Tom Rauschtenberger, Leonard Rettek, Ruben Ampong - Trainer: Markus Rauschtenberger

Schiedsrichter: Ben Blank - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Joshua Mantan (16.), 0:2 Leonard Rettek (18.), 0:3 Leonard Rettek (25.), 0:4 Samuel Pozniak (35.), 0:5 Tom Rauschtenberger (39.), 0:6 Sam Bierikoven (66.), 0:7 Leonard Rettek (82.), 0:8 Leonard Rettek (87.)

Das sind die nächsten Spieltage

19. Spieltag

So., 23.03.25 10:30 Uhr VfB 03 Hilden - FSV Duisburg

So., 23.03.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - SV Budberg

So., 23.03.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Wuppertaler SV

So., 23.03.25 11:00 Uhr SG Unterrath - SpVg Schonnebeck

So., 23.03.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Dostlukspor Bottrop

So., 23.03.25 13:15 Uhr SG Essen-Schönebeck - 1. FC Mönchengladbach



20. Spieltag

So., 30.03.25 10:30 Uhr SpVg Schonnebeck - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 30.03.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - Wuppertaler SV

So., 30.03.25 11:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - SG Unterrath

So., 30.03.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Ratingen 04/19

So., 30.03.25 11:00 Uhr SV Budberg - SG Essen-Schönebeck

So., 30.03.25 11:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Sportfreunde Baumberg

