U19-Niederrheinliga: Dostlukspor hat nach 0:11 zur Pause genug

Nach dem zweiten Topspiel des Tages bleibt die Lage für den SC St. Tönis mit der der Hildener vergleichbar. Denn beide Teams sind punktgleich, haben je noch zwei Spiele weniger als der Spitzenreiter und auch St. Tönis siegte am Sonntag durch ein Last-Minute-Tor gegen die Sportfreunde Baumberg. In der 56. Minute sorgte Furkan Yavuz per Elfmeter für die Führung, auch der Ausgleich durch Simone Lo Castro resultierte aus einem Strafstoß. In der 90. Minute war es dann Yigit Taha Siyak, der zum Sieg der St. Töniser traf.

Schon nach elf Minuten war beim Stand von 2:0 für Sptzenreiter SG Unterrath klar, dass hier auch an diesem Sonntag für den Spitzenreiter nichts anbrennen würde. Die Entscheidung zum 3:0-Endstand beim SV Budberg fiel zwar erst in der 85. Minute, aber damit bleibt der Primus souverän vorne - auch wenn St. Tönis und Hilden die Chance haben, bei der Gleichzahl an Spielen auch nach Punkten gleichzuziehen. Es bleibt oben also spannend.

Die Gäste vom ETB Schwarz-Weiß Essen haben durch das 3:0 beim 1. FC Mönchengladbach ihre Chance auf die direkte Qualifikation zumindest gewahrt. Nach gut einer halben Stunde traf Joey Dacanay Schwarz zur Führung, noch vor der Pause legte er das 2:0 für die Gäste nach. Als nach dem Seitenwechsel David Weinbender gleich noch einen Foulelfmeter verwandelte, war das Spiel früh entschieden.

1. FC Mönchengladbach – ETB Schwarz-Weiß Essen 0:3

1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Abdoulaye Balde (68. Gabriei Schröter), Joed Landos, Aron Nasufi, Mohamed Dbouki (68. Lennet Tobias Glausch), Emir Aydin, Dmytro Motiakyn (36. Alessio Hyka), Abel Calenus, Rezwan Husto Hassan - Trainer: Evgenij Tajlakov

ETB Schwarz-Weiß Essen: Mohamed Abou Khamis, Edis-Cem Yilmaz (87. Naim El Barkani), Ben Bittscheidt, Arda Islam (57. Diego Sossong), Kilian-Joel Wagenaar, Petros Galatidis, Maurice Krall, Samir Younes Bouazza (75. Semih Göcmen), Joey Dacanay Schwarz, Kiros Galatidis (81. Thore Nöckel), David Weinbender (64. Timo Brandt) - Trainer: Ulf Ripke

Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Joey Dacanay Schwarz (33.), 0:2 Joey Dacanay Schwarz (39.), 0:3 David Weinbender (48. Foulelfmeter)

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag

So., 04.05.25 10:30 Uhr SpVg Schonnebeck - Dostlukspor Bottrop

So., 04.05.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - FSV Duisburg

So., 04.05.25 11:00 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Mönchengladbach

So., 04.05.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Budberg

So., 04.05.25 11:00 Uhr SG Unterrath - SC St. Tönis 1911/20

So., 04.05.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB 03 Hilden



24. Spieltag

So., 11.05.25 10:30 Uhr VfB 03 Hilden - SG Unterrath

So., 11.05.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - Dostlukspor Bottrop

So., 11.05.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - SG Essen-Schönebeck

So., 11.05.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 11.05.25 11:00 Uhr SV Budberg - Wuppertaler SV

So., 11.05.25 11:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SpVg Schonnebeck

