U19-Niederrheinliga: Diese Transfers stehen schon fest

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der U19-Niederrheinliga zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.
KFC Uerdingen 05Trainer:
Christian HöferZugänge:
keineAbgänge:
keineRatingen 04/19Trainer:
Samir HannaZugänge:
keineAbgänge:
Felix Varzandeh (Viktoria Goch), Noah Bouassaria (SSVg Velbert), Hinata Saeki (ESC Rellinghausen)SC St. Tönis 1911/20Trainer:
Jonas SchülerZugänge:
keineAbgänge:
Eric Ulrich (Ratingen 04/19 U23 II)SG Essen-SchönebeckTrainer:
Nikolas Soufian SwehlaZugänge:
keineAbgänge:
Melvin Omeragic (VfB Bottrop), Luca Marte (VfB Bottrop)SG UnterrathTrainer:
Niklas LevenZugänge:
keineAbgänge:
keineSportfreunde BaumbergTrainer:
Mustafa KalkanZugänge:
keineAbgänge:
keineTSV MeerbuschTrainer:
Pascale TalarskiZugänge:
keineAbgänge:
keineVfB 03 HildenTrainer:
Philipp SchützZugänge:
keineAbgänge:
Davide Sacco (SSVg Velbert II)VfB HombergTrainer:
Joey BlümkeZugänge:
keineAbgänge:
Harun Ramic (1. FC Lintfort), Marcel Laroche (beurlaubt), Louis Laroche (VfB Homberg II), Marcel Laroche (VfB Homberg II), Timo Korytowski (SG Essen-Schönebeck), Cristiano Roth Bruno (Duisburger SV 1900), Benedikt Julian Wegerhof (Duisburger SV 1900), Lejs Mujadzic (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Nellio Fröse (SV Straelen)VfL RhedeTrainer:
Amir MesicZugänge:
keineAbgänge:
Tom Jahn (Viktoria Heiden), Jannis Lamhardt (SV Blau-Weiß Dingden)Wuppertaler SVTrainer:
Ismail JarouiZugänge:
keineAbgänge:
keine
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