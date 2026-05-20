 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

U19-Niederrheinliga: Diese Transfers stehen schon fest

Alle Transfers der U19-Niederrheinliga zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Der Blick auf die Transfers der U19-Niederrheinliga.
Der Blick auf die Transfers der U19-Niederrheinliga. – Foto: Jens Terhardt

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Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der U19-Niederrheinliga zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

U19-Niederrheinliga: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

SG Unterrath
Trainer: Niklas Leven
Zugänge: keine
Abgänge: Jorin Bjarne Turbon (SSVg Velbert)

1. FC Bocholt
Trainer: Udo Geidies
Zugänge: keine
Abgänge: keine

ETB Schwarz-Weiß Essen
Trainer: Patrick Almasi
Zugänge: Luca Wünnenberg ()
Abgänge: Tom Behle (SSVg Velbert), Filip Sapeta (ESC Rellinghausen), Jonas Oligmüller (Sportfreunde Niederwenigern)

FSV Duisburg
Trainer: Mehmet Besir Simsek
Zugänge: keine
Abgänge: Keoma Czybora (Rhenania Bottrop), Furkan Akkoc (), Zakaria Bouayad (), Christopher Favour Eze (FSV Duisburg), Sami Hoeke (), Diego Agustin Fritz-Sanchez (), Flavio Mensuri (), Lorenzo Ricco ()

KFC Uerdingen 05
Trainer: Christian Höfer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Ratingen 04/19
Trainer: Samir Hanna
Zugänge: keine
Abgänge: Felix Varzandeh (Viktoria Goch), Noah Bouassaria (SSVg Velbert), Hinata Saeki (ESC Rellinghausen)

SC St. Tönis 1911/20
Trainer: Jonas Schüler
Zugänge: keine
Abgänge: Eric Ulrich (Ratingen 04/19 U23 II)

SG Essen-Schönebeck
Trainer: Nikolas Soufian Swehla
Zugänge: keine
Abgänge: Melvin Omeragic (VfB Bottrop), Luca Marte (VfB Bottrop)

SG Unterrath
Trainer: Niklas Leven
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Sportfreunde Baumberg
Trainer: Mustafa Kalkan
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Meerbusch
Trainer: Pascale Talarski
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB 03 Hilden
Trainer: Philipp Schütz
Zugänge: keine
Abgänge: Davide Sacco (SSVg Velbert II)

VfB Homberg
Trainer: Joey Blümke
Zugänge: keine
Abgänge: Harun Ramic (1. FC Lintfort), Marcel Laroche (beurlaubt), Louis Laroche (VfB Homberg II), Marcel Laroche (VfB Homberg II), Timo Korytowski (SG Essen-Schönebeck), Cristiano Roth Bruno (Duisburger SV 1900), Benedikt Julian Wegerhof (Duisburger SV 1900), Lejs Mujadzic (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Nellio Fröse (SV Straelen)

VfL Rhede
Trainer: Amir Mesic
Zugänge: keine
Abgänge: Tom Jahn (Viktoria Heiden), Jannis Lamhardt (SV Blau-Weiß Dingden)

Wuppertaler SV
Trainer: Ismail Jaroui
Zugänge: keine
Abgänge: keine

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