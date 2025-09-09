 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
WSV schlägt Uerdingen klar.
WSV schlägt Uerdingen klar. – Foto: Jochen Classen

U19-Niederrheinliga: Diese Spieler stehen in der Elf der Woche

U19-Niederrheinliga: Der Wuppertaler SV, TSV Meerbusch, die SG Unterrath und Ratingen 04/19 feiern Kantersiege. Aufsteiger KFC Uerdingen und 1.FC Bocholt kommen unter die Räder.

Am 1. Spieltag der U19-Niederrheinliga sind die Aufsteiger KFC Uerdingen und 1. FC Bocholt gegen den Wuppertaler SV und Ratingen 04/19 unter die Räder gekommen. Absteiger TSV Meerbusch zeigte gegen den VfB Homberg ebenfalls eine starke Leistung. Die SG Unterrath legt ebenfalls erfolgreich los.

So läuft der Spieltag der U19-Niederrheinliga

________________

SGS knackt St. Tönis

So., 07.09.2025, 10:30 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
2
0
Abpfiff

Die SG Essen-Schönebeck siegte vor 65 Zuschauern mit 2:0 gegen den SC St. Tönis. Beide Treffer erzielte Melvin Omeragic, zunächst per Elfmeter (10.), später mit dem entscheidenden 2:0 (71.). Damit bestätigt die SGS den guten Eindruck der Vorsaison.

SG Essen-Schönebeck – SC St. Tönis 1911/20 2:0
SG Essen-Schönebeck: Moritz Baumert, Wiktor Stolc, Albijon Aljiu (70. Leonard Milanovic), Jamil Bello, Joel Mensah, Samuel Pozniak, Melvin Omeragic (89. Berzan Alkan), Ali Yildiz (59. Bilal Tairovski), Luca Marte, Pascal Ferschen (73. Rio Allmann), Sekou Souare (68. Kofi Obeng Boateng) - Trainer: Nikolas Soufian Swehla - Trainer: Nils van den Woldenberg - Trainer: Jarno Gier - Trainer: Bilal Jaber
SC St. Tönis 1911/20: Janne-Julius Meurer, Lenni Castrop, Arda-Emin Metin, Maximilian Mertens (63. Greg Ehijie Imoiseza), Phil Wanninger, Julian Klingen, Ramy Kharat (63. Jallal Moto Kamga), Noah Canel Yilmaz (74. Junior Alija), Emre Metin, Oumar Sangare (60. Marvelous Osadebamwen Idahor Agho), Sam Hobert (72. Henryk Dudek) - Trainer: Jonas Schüler
Schiedsrichter: Yahya Meziane (Düsseldorf) - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Melvin Omeragic (10. Foulelfmeter), 2:0 Melvin Omeragic (71.)

________________

KFC geht beim WSV baden

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
5
0
Der Wuppertaler SV ließ dem KFC Uerdingen keine Chance. Amel Dzafic (9.) und Giulio Federico (43.) stellten zur Pause auf 2:0. Danach traf Benjamin Otto doppelt (65., 85.), ehe Nick Scharwächter (88.) den Endstand markierte. Der WSV stürmt direkt nach oben.


Wuppertaler SV – KFC Uerdingen 05 5:0
Wuppertaler SV: Till Eigenrauch, Jan-Maximilian Scharf, Georgios Bozouris, Romeo Kovarszki, Benjamin Otto, Arlind Bajrami (73. Fabrice Chana) (78. Branislav Veselinovic), Amel Dzafic (33. Jean-Luca Gaa), Giuseppe Palilla, Giulio Federico (66. Mehmet Keserci), Paul-Darko Vatav (7. Nick Scharwächter) - Trainer: Marc Bach
KFC Uerdingen 05: Ilhan Rahmanovic, Nicolas Pullara (64. Din Suljkic), Abdoulaye Balde, Luis Balke, Andrey Voronin, Muhammed Altinbas (77. Selim Aslan), Kaan Kocak, Collin Burczyk (64. Regan Salomon Katende Semakula), Mustafa Doganci, Nikita Slavytskyi - Trainer: Yannik Nawrocki
Schiedsrichter: Luis Kleinpeter - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Amel Dzafic (9.), 2:0 Giulio Federico (43.), 3:0 Benjamin Otto (65.), 4:0 Benjamin Otto (85.), 5:0 Nick Scharwächter (88.)

________________

Hilden führt, ETB gewinnt

So., 07.09.2025, 10:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
2
4
Abpfiff
Der ETB Schwarz-Weiß Essen setzte sich beim VfB 03 Hilden durch. Nach der Hildener Führung (11.) drehten Ben Bittscheidt (33.), Joey Dacanay Schwarz (48.) und Samuel Emmerich (50.) das Spiel. Zwar kam Hilden noch einmal heran (57.), doch Tom Behle traf zum 4:2-Endstand (81.).

VfB 03 Hilden – ETB Schwarz-Weiß Essen 2:4
VfB 03 Hilden: - Trainer: Norwin Austrup - Trainer: Sven Otto - Trainer: Moritz Fischer
ETB Schwarz-Weiß Essen: Moritz Bungart, Jonathan Heix, Ben Bittscheidt, Jayden Paul, Maurice Krall (89. Jarne Julian Henseler), Filip Sapeta, Joey Dacanay Schwarz (86. Anas Boukarnia), Mert Dzhelilov, Tom Behle (91. Semih Göcmen), Larssen Kram (78. Elyesa Yamac), Samuel Emmerich (67. David Weinbender) - Trainer: Patrick Almasi - Trainer: Björn Matzel
Schiedsrichter: Issa Qaba - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 (11.), 1:1 Ben Bittscheidt (33.), 1:2 Joey Dacanay Schwarz (48.), 1:3 Samuel Emmerich (50.), 2:3 (57.), 2:4 Tom Behle (81.)

________________

Unterrath startet souverän

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
4
0
Abpfiff
Klarer Sieg für die SG Unterrath gegen den FSV Duisburg. Nach der Führung kurz vor der Pause (39.) legten die Gastgeber nach Wiederbeginn nach (47.). Ein Eigentor von Calvin Busch (55.) sowie ein weiteres Tor (63.) besiegelten den 4:0-Erfolg.


SG Unterrath – FSV Duisburg 4:0
SG Unterrath: - Trainer: Tobias Domnick - Trainer: Niklas Leven - Trainer: Dusan Nedic
FSV Duisburg: Lorenzo Ricco, Calvin Busch, Furkan Akkoc, Pope Tinkorang, Elgün Alishov, Halil Ibrahim Ünlü (46. Oumarou Barry Munro), Filip Brzozowski (77. Maximilian Roosen), Flavio Mensuri, Zakaria Bouayad, Daniel Storch (76. Rayan Rezgi), Sami Hoeke (74. Caner Yalcindag) - Trainer: Burak Feyizoglu
Schiedsrichter: Kevin Robeck - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 (39.), 2:0 (47.), 3:0 Calvin Busch (55. Eigentor), 4:0 (63.)

________________

Baumberg belohnt sich in Rhede

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
1
3
Abpfiff
Die Sportfreunde Baumberg drehten die Partie beim VfL Rhede. Zwar traf Dennis Dina früh (17.), doch Jordan Kinnavong (28.) und Brian Owuso (38.) stellten den Spielstand auf 2:1. Nach der Roten Karte gegen Mohamed Seni Worogo (29.) nutzte Baumberg die Überzahl: Lennart Steggink (77.) sorgte für die Entscheidung.

VfL Rhede – Sportfreunde Baumberg 1:3
VfL Rhede: Leland Speck, Mohamed Seni Worogo, Joel Dina (65. Dion Eminhazeri), Jamie Lux, Tom Jahn, Jan Stenneken (34. Sidan Güngor), Niklas Baumeister, Burak Ayaz (61. Leon Maximilian Brinkmann), Triumf Imri Ademi, Dennis Dina (84. Ahmad Malik) - Trainer: Amir Mesic
Sportfreunde Baumberg: Mats Majohr, Dustin-Karim Laschewski, Maximilian Bingel, Moritz Laing (70. Raschid Labari), Brian Owuso, Marvin Leonardo Krafft, Jon Osdautaj (52. Simon Wozniakowski), Adriano Catalano (87. Sabir Haddad), Fabian Becker, Lennart Steggink (89. Ben Mansosa Malangu), Jordan Kinnavong - Trainer: Mustafa Kalkan
Schiedsrichter: Max Breddemann - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Dennis Dina (17.), 1:1 Jordan Kinnavong (28.), 1:2 Brian Owuso (38.), 1:3 Lennart Steggink (77.)
Rot: Mohamed Seni Worogo (29./VfL Rhede/)

________________

TSV Meerbusch startet stark gegen den VfB Homberg

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
5
0
Abpfiff
Deutlich setzte sich der TSV Meerbusch gegen den VfB Homberg durch. Elias Addo (32.) eröffnete, ehe Dian Bilali (50.) und Carl Johan Novoszel (54., 63.) erhöhten. Den Schlusspunkt setzte Miran Ucar (82.). Damit zeigt der Absteiger aus der DFB-Nachwuchsliga, dass mit Meerbusch abermals zu rechnen sein wird.

TSV Meerbusch – VfB Homberg 5:0
TSV Meerbusch: Paul Möller, Leart Lahi, Elias Addo (72. Bastian Wittwer), Carl Johan Novoszel (64. Mohamed Dbouki), Pierre Messerschmid, Gustav Johan Novoszel, Nils Lucas, Derek Osei, Imad Ghait (64. Miran Ucar), Dian Bilali (72. Bojan Stjepanovic) - Trainer: Dennis Granata
VfB Homberg: Len Daemen, Louis Laroche, Frederik Heise (64. Mentor Gashi), Tim Becker (64. Ali Krasniqi), Cristiano Roth Bruno, Nuri Wiesner (53. Agon Qajani), Taha Sen, Maxim Schäfer, Harun Ramic (64. Lennard Vincent Sachse), Arlind Zeneli, Timo Korytowski (64. Cavit Seyit Tükel) - Trainer: Marcel Laroche
Schiedsrichter: Theodoros Agorakis (Düsseldorf) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Elias Addo (32.), 2:0 Dian Bilali (50.), 3:0 Carl Johan Novoszel (54.), 4:0 Carl Johan Novoszel (63.), 5:0 Miran Ucar (82.)

________________

Ratingen triumphiert in Bocholt

So., 07.09.2025, 13:30 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
0
4
Abpfiff
Bittere Niederlage für den 1. FC Bocholt: Der Ratingen 04/19 gewann deutlich mit 4:0. Adam Yakhyaev traf doppelt (60., 90.), zudem waren Artem Rogow (66.) und Noah Bouassaria (90.) erfolgreich. Die Hünting-Elf kann zumindest auf den ersten Durchgang aufbauen.

1. FC Bocholt – Ratingen 04/19 0:4
1. FC Bocholt: Bennet Buscholl, Alejandro Alberto Manuel Constantin - Trainer: Udo Geidies
Ratingen 04/19: Niko Lazzara Tsanis, Adam Yakhyaev, Fouad Denis Jaber, Artem Rogow (83. Reshat Berisha), Marino Moreira Tomljanovic (87. Kerem-Efe Toksöz), Albert Johannes Feller, Onur Gebes, Duhan Kücük (68. Hinata Saeki), Artur Strada (73. Julian Reich), Noah Bouassaria, Noel Nowak (81. Tom Rauschtenberger) - Trainer: Samir Hanna
Schiedsrichter: Mats Gaerber - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Adam Yakhyaev (60.), 0:2 Artem Rogow (66.), 0:3 Noah Bouassaria (90.), 0:4 Adam Yakhyaev (90.)

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
So., 14.09.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - VfB 03 Hilden
So., 14.09.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SG Essen-Schönebeck
So., 14.09.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Wuppertaler SV
So., 14.09.25 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - TSV Meerbusch
So., 14.09.25 11:00 Uhr VfB Homberg - 1. FC Bocholt
So., 14.09.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfL Rhede
So., 14.09.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SG Unterrath

3. Spieltag
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - FSV Duisburg
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Wuppertaler SV - ETB Schwarz-Weiß Essen
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SG Unterrath - Ratingen 04/19
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - Sportfreunde Baumberg
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - VfL Rhede
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr VfB Homberg - KFC Uerdingen 05

_______________

