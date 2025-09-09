U19-Niederrheinliga: Diese Spieler stehen in der Elf der Woche

Am 1. Spieltag der U19-Niederrheinliga sind die Aufsteiger KFC Uerdingen und 1. FC Bocholt gegen den Wuppertaler SV und Ratingen 04/19 unter die Räder gekommen. Absteiger TSV Meerbusch zeigte gegen den VfB Homberg ebenfalls eine starke Leistung. Die SG Unterrath legt ebenfalls erfolgreich los.
Die SG Essen-Schönebeck siegte vor 65 Zuschauern mit 2:0 gegen den SC St. Tönis. Beide Treffer erzielte Melvin Omeragic, zunächst per Elfmeter (10.), später mit dem entscheidenden 2:0 (71.). Damit bestätigt die SGS den guten Eindruck der Vorsaison.
SG Essen-Schönebeck – SC St. Tönis 1911/20 2:0
SG Essen-Schönebeck: Moritz Baumert, Wiktor Stolc, Albijon Aljiu (70. Leonard Milanovic), Jamil Bello, Joel Mensah, Samuel Pozniak, Melvin Omeragic (89. Berzan Alkan), Ali Yildiz (59. Bilal Tairovski), Luca Marte, Pascal Ferschen (73. Rio Allmann), Sekou Souare (68. Kofi Obeng Boateng) - Trainer: Nikolas Soufian Swehla - Trainer: Nils van den Woldenberg - Trainer: Jarno Gier - Trainer: Bilal Jaber
SC St. Tönis 1911/20: Janne-Julius Meurer, Lenni Castrop, Arda-Emin Metin, Maximilian Mertens (63. Greg Ehijie Imoiseza), Phil Wanninger, Julian Klingen, Ramy Kharat (63. Jallal Moto Kamga), Noah Canel Yilmaz (74. Junior Alija), Emre Metin, Oumar Sangare (60. Marvelous Osadebamwen Idahor Agho), Sam Hobert (72. Henryk Dudek) - Trainer: Jonas Schüler
Schiedsrichter: Yahya Meziane (Düsseldorf) - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Melvin Omeragic (10. Foulelfmeter), 2:0 Melvin Omeragic (71.)
Wuppertaler SV – KFC Uerdingen 05 5:0
Wuppertaler SV: Till Eigenrauch, Jan-Maximilian Scharf, Georgios Bozouris, Romeo Kovarszki, Benjamin Otto, Arlind Bajrami (73. Fabrice Chana) (78. Branislav Veselinovic), Amel Dzafic (33. Jean-Luca Gaa), Giuseppe Palilla, Giulio Federico (66. Mehmet Keserci), Paul-Darko Vatav (7. Nick Scharwächter) - Trainer: Marc Bach
KFC Uerdingen 05: Ilhan Rahmanovic, Nicolas Pullara (64. Din Suljkic), Abdoulaye Balde, Luis Balke, Andrey Voronin, Muhammed Altinbas (77. Selim Aslan), Kaan Kocak, Collin Burczyk (64. Regan Salomon Katende Semakula), Mustafa Doganci, Nikita Slavytskyi - Trainer: Yannik Nawrocki
Schiedsrichter: Luis Kleinpeter - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Amel Dzafic (9.), 2:0 Giulio Federico (43.), 3:0 Benjamin Otto (65.), 4:0 Benjamin Otto (85.), 5:0 Nick Scharwächter (88.)
VfB 03 Hilden – ETB Schwarz-Weiß Essen 2:4
VfB 03 Hilden: - Trainer: Norwin Austrup - Trainer: Sven Otto - Trainer: Moritz Fischer
ETB Schwarz-Weiß Essen: Moritz Bungart, Jonathan Heix, Ben Bittscheidt, Jayden Paul, Maurice Krall (89. Jarne Julian Henseler), Filip Sapeta, Joey Dacanay Schwarz (86. Anas Boukarnia), Mert Dzhelilov, Tom Behle (91. Semih Göcmen), Larssen Kram (78. Elyesa Yamac), Samuel Emmerich (67. David Weinbender) - Trainer: Patrick Almasi - Trainer: Björn Matzel
Schiedsrichter: Issa Qaba - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 (11.), 1:1 Ben Bittscheidt (33.), 1:2 Joey Dacanay Schwarz (48.), 1:3 Samuel Emmerich (50.), 2:3 (57.), 2:4 Tom Behle (81.)
SG Unterrath – FSV Duisburg 4:0
SG Unterrath: - Trainer: Tobias Domnick - Trainer: Niklas Leven - Trainer: Dusan Nedic
FSV Duisburg: Lorenzo Ricco, Calvin Busch, Furkan Akkoc, Pope Tinkorang, Elgün Alishov, Halil Ibrahim Ünlü (46. Oumarou Barry Munro), Filip Brzozowski (77. Maximilian Roosen), Flavio Mensuri, Zakaria Bouayad, Daniel Storch (76. Rayan Rezgi), Sami Hoeke (74. Caner Yalcindag) - Trainer: Burak Feyizoglu
Schiedsrichter: Kevin Robeck - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 (39.), 2:0 (47.), 3:0 Calvin Busch (55. Eigentor), 4:0 (63.)
VfL Rhede – Sportfreunde Baumberg 1:3
VfL Rhede: Leland Speck, Mohamed Seni Worogo, Joel Dina (65. Dion Eminhazeri), Jamie Lux, Tom Jahn, Jan Stenneken (34. Sidan Güngor), Niklas Baumeister, Burak Ayaz (61. Leon Maximilian Brinkmann), Triumf Imri Ademi, Dennis Dina (84. Ahmad Malik) - Trainer: Amir Mesic
Sportfreunde Baumberg: Mats Majohr, Dustin-Karim Laschewski, Maximilian Bingel, Moritz Laing (70. Raschid Labari), Brian Owuso, Marvin Leonardo Krafft, Jon Osdautaj (52. Simon Wozniakowski), Adriano Catalano (87. Sabir Haddad), Fabian Becker, Lennart Steggink (89. Ben Mansosa Malangu), Jordan Kinnavong - Trainer: Mustafa Kalkan
Schiedsrichter: Max Breddemann - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Dennis Dina (17.), 1:1 Jordan Kinnavong (28.), 1:2 Brian Owuso (38.), 1:3 Lennart Steggink (77.)
Rot: Mohamed Seni Worogo (29./VfL Rhede/)
TSV Meerbusch – VfB Homberg 5:0
TSV Meerbusch: Paul Möller, Leart Lahi, Elias Addo (72. Bastian Wittwer), Carl Johan Novoszel (64. Mohamed Dbouki), Pierre Messerschmid, Gustav Johan Novoszel, Nils Lucas, Derek Osei, Imad Ghait (64. Miran Ucar), Dian Bilali (72. Bojan Stjepanovic) - Trainer: Dennis Granata
VfB Homberg: Len Daemen, Louis Laroche, Frederik Heise (64. Mentor Gashi), Tim Becker (64. Ali Krasniqi), Cristiano Roth Bruno, Nuri Wiesner (53. Agon Qajani), Taha Sen, Maxim Schäfer, Harun Ramic (64. Lennard Vincent Sachse), Arlind Zeneli, Timo Korytowski (64. Cavit Seyit Tükel) - Trainer: Marcel Laroche
Schiedsrichter: Theodoros Agorakis (Düsseldorf) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Elias Addo (32.), 2:0 Dian Bilali (50.), 3:0 Carl Johan Novoszel (54.), 4:0 Carl Johan Novoszel (63.), 5:0 Miran Ucar (82.)
1. FC Bocholt – Ratingen 04/19 0:4
1. FC Bocholt: Bennet Buscholl, Alejandro Alberto Manuel Constantin - Trainer: Udo Geidies
Ratingen 04/19: Niko Lazzara Tsanis, Adam Yakhyaev, Fouad Denis Jaber, Artem Rogow (83. Reshat Berisha), Marino Moreira Tomljanovic (87. Kerem-Efe Toksöz), Albert Johannes Feller, Onur Gebes, Duhan Kücük (68. Hinata Saeki), Artur Strada (73. Julian Reich), Noah Bouassaria, Noel Nowak (81. Tom Rauschtenberger) - Trainer: Samir Hanna
Schiedsrichter: Mats Gaerber - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Adam Yakhyaev (60.), 0:2 Artem Rogow (66.), 0:3 Noah Bouassaria (90.), 0:4 Adam Yakhyaev (90.)
2. Spieltag
So., 14.09.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - VfB 03 Hilden
So., 14.09.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SG Essen-Schönebeck
So., 14.09.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Wuppertaler SV
So., 14.09.25 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - TSV Meerbusch
So., 14.09.25 11:00 Uhr VfB Homberg - 1. FC Bocholt
So., 14.09.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfL Rhede
So., 14.09.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SG Unterrath
3. Spieltag
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - FSV Duisburg
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Wuppertaler SV - ETB Schwarz-Weiß Essen
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SG Unterrath - Ratingen 04/19
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - Sportfreunde Baumberg
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - VfL Rhede
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr VfB Homberg - KFC Uerdingen 05
