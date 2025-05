U19-Niederrheinliga: Der 23. Spieltag live

Noch immer ist es nicht leicht, das Tabellenbild der A-Junioren-Niederrheinliga zu deuten. Zu unterschiedlich ist nach wie vor die Zahl der Spiele, etwa der Mannschaften auf den ersten sieben Tabellenplätzen. Zwar ist die SG Unterrath fünf Punkte enteilt, hat aber zwei Spiele mehr absolviert als mach ein Konkurrent. Und die sechs Teams dahinter trennen gerade einmal zwei Punkte. So weit, so unklar. Am Sonntag kommt es nun zu zwei direkten Duellen. So hat der SC St. Tönis als Vierter bei Spitzenreiter SG Unterrath die Chance, die ganze Konkurenz wieder näher an den Spitzenreiter zu bringen - bei erst 19 absolvierten Spielen aber vor allem sich selbst. Zudem treten die Sportfreunde Baumberg gegen den VfB Hilden an - vor allem die Baumberger können wohl nur noch bei einem Sieg mitmischen. Es geht vor allem ja auch um die fünf direkten Quali-Plätze für die neue Saison.

Durch einen 11:2-Kantersieg beim 1. FC Mönchengladbach im Nachholspiel des 20. Spieltags am Maifeiertag gehen die Sportfreunde Baumberg als Tabellenzweiter in den 23. Durchgang am Sonntag. Bester Schütze mit drei Treffern war dabei Adriano Catalano, jeweils doppelt waren Isreal Abrokwah Tetteh, Simone Lo Castro und Brian Owuso erfolgreich. Allerdings haben die Baumberger wie Spitzenreiter Unterrath nun 21 Spiele absolviert, während andere Verfolger erst 19-mal aktiv waren.

So läuft der 23. Spieltag der U19-Niederrheinliga

Heute, 10:30 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck Dostlukspor Bottrop Dostlukspor 10:30

Heute, 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg VfB 03 Hilden VfB Hilden 11:00

24. Spieltag

So., 11.05.25 10:30 Uhr VfB 03 Hilden - SG Unterrath

So., 11.05.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - Dostlukspor Bottrop

So., 11.05.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - SG Essen-Schönebeck

So., 11.05.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 11.05.25 11:00 Uhr SV Budberg - Wuppertaler SV

So., 11.05.25 11:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SpVg Schonnebeck



25. Spieltag

So., 18.05.25 10:30 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Budberg

So., 18.05.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - SG Essen-Schönebeck

So., 18.05.25 11:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - 1. FC Mönchengladbach

So., 18.05.25 11:00 Uhr Wuppertaler SV - SC St. Tönis 1911/20

So., 18.05.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfB 03 Hilden

So., 18.05.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Ratingen 04/19

