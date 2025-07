U19-Nationalspieler des FC Bayern wagt Sprung in die 3. Liga

Der U17-Weltmeister, der zuletzt bei der U19-EM Nationalmannschaftskollege Konstantin Heide den Vortritt im Tor lassen musste, verlängert seinen Vertrag in der bayrischen Hauptstadt bis 2027 und wechselt per einjähriger Leihe zu Kooperationspartner Ulm in die 3. Liga. Der 19-Jährige tritt damit in die Fußstapfen von Maurice Krattenmacher, der vergangene Saison vom Rekordmeister nach Ulm verliehen war und künftig auf Leihbasis bei Hertha BSC spielt.

Amateure-Stammtorhüter Schmitt ist echtes FCB-Eigengewächs

Sauer nennt den Nachwuchskeeper „ein echtes Eigengewächs“. Der 19-Jährige ist seit acht Jahren im Verein, durchlief sämtliche Jugendmannschaften und gehörte seit vergangener Saison regelmäßig zum Trainings- und Spieltagskader der Profis. Durch seinen Abgang werden sich die aus der U19 aufrückenden Keeper um einen Stammplatz in der zweiten Mannschaft des FCB bewerben. Schmitt spielte in 20 Regionalliga-Partien viermal zu null, vertrat außerdem den angeschlagenen Klanac in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft der U19-Junioren.

In der kommenden Saison kämpft Schmitt nun also mit den Spatzen aus Ulm um den direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga. Kurz nach seinem Wechsel kommt es schon wieder zu einem Wiedersehen mit den alten Kollegen: Im ersten Testspiel für seinen neuen Verein tritt der Schlussmann am 2. Juli gegen den FC Bayern II an, wenn er im Kader der Spatzen steht. (Tobias Höllrich)