U19-MRL: Hennef will Serie fortsetzen – Verfolger hoffen auf Anschluss

Ob Aufstiegsrennen oder Abstiegskampf – in der U19-Mittelrheinliga bleibt es eng. Tabellenführer Hennef will seine Serie fortsetzen, während die Verfolger punkten müssen. Auch im Tabellenkeller stehen wichtige Duelle an.

Der Blick richtet sich zunächst nach Köln, wo Fortuna Köln den FC Pesch empfängt. Die Fortuna rangiert mit zehn Punkten aus vier Spielen auf Rang drei und zählt zu den heißesten Aufstiegskandidaten. Gegner Pesch steht mit vier Punkten auf Platz zwölf und reist als Außenseiter an, will sich aber keinesfalls kampflos ergeben. „Fortuna ist einer der Aufstiegsfavoriten. Um dort zu punkten, müssen wir einen Sahnetag erwischen. Wir wissen aber auch, dass wir gegen solche Gegner lange mithalten können, wenn wir zu 100 Prozent bei der Sache sind“, sagt Pesch-Trainer Yavuz Günay. Auch Fortunas Coach Timo Westendorf rechnet mit einer intensiven Begegnung: „Nach kurzer Unterbrechung durch die Ferien empfangen wir mit dem FC Pesch einen sehr unangenehmen Gegner, der sich in der Liga deutlich stabilisiert hat. Aus dem Pokalspiel wissen wir, dass wir auf eine aggressive und laufstarke Truppe treffen werden. Wir wollen mit einem guten Spiel und einem guten Ergebnis in die englische Woche starten.“

Nach der kurzen Ferienpause steht in der U19-Mittelrheinliga der 7. Spieltag an – und der hat es in sich. Während Tabellenführer FC Hennef 05 seine perfekte Serie fortsetzen will, hoffen die Verfolger auf Patzer. Auch im Tabellenkeller ist jedes Duell von großer Bedeutung, denn die Abstände sind weiterhin gering.

Eng dürfte es auch zwischen dem FC Hürth und Deutz 05 zugehen. Die Gastgeber stehen mit fünf Punkten aus fünf Spielen auf Rang zehn, Deutz folgt mit einem Punkt weniger auf Platz 13. Für beide zählt jeder Zähler, um den Anschluss ans Mittelfeld zu halten. Hürth-Trainer Sanan Azizov betont: „Deutz hat sich in den letzten Wochen stark gesteigert. Sie haben die letzten beiden Spiele gewonnen, besonders das Halbfinale gegen Fortuna Köln war stark. Gegen sie zu spielen ist nie einfach. Wir wollen uns endlich für unsere Leistungen belohnen.“ Auf der anderen Seite reist Deutz-Coach Mehmet Isik mit breiter Brust an: „Nach der kurzen Pause gehen wir mit Rückenwind in die nächste Aufgabe. Der erste Saisonsieg sowie der Einzug ins Pokal-Halbfinale haben uns neuen Schwung gegeben. Unser Ziel ist klar: Wir wollen genau da anknüpfen, wo wir zuletzt aufgehört haben.“

Ein interessantes Duell steht auch in Düren an. Der 1. FC Düren empfängt den SC Germania Erftstadt-Lechenich. Erftstadt, als Aufsteiger stark gestartet, hat nach sechs Spielen bereits neun Punkte gesammelt und steht auf Rang vier. Düren hat erst drei Spiele absolviert, davon zwei gewonnen, und rangiert auf Platz acht. Für Erftstadt-Coach Dustin Esser ist klar: „Nach unserer unglücklichen Niederlage gegen Rheinsüd wollen wir in Düren eine Reaktion zeigen. Wir werden alles in die Waagschale werfen, um Punkte zu entführen.“ Dürens Trainer Elias Ponsen zeigt sich mit der Entwicklung seines Teams zufrieden: „Uns erwartet ein starker Gegner mit viel Qualität. Wir wollen mutig auftreten, kompakt stehen und unsere Chancen nutzen, wenn sie sich ergeben. Wichtig ist, dass wir weiter an unserer Entwicklung arbeiten.“

Spannung verspricht auch das Duell zwischen dem SV Eilendorf und Bergisch Gladbach 09. Eilendorf steht mit neun Punkten aus sechs Spielen auf Rang fünf, Bergisch Gladbach folgt mit sechs Punkten auf Platz sieben. Mit einem Sieg könnten die Gäste aufgrund der besseren Tordifferenz vorbeiziehen. Bergisch Gladbachs Trainer Tobias Felser rechnet mit einer intensiven Partie: Eilendorf sei „immer ein schwer zu bespielender Gegner, gerade zu Hause extrem heimstark auf ihrem kleinen Platz. Das wird ein Spiel auf Augenhöhe, in dem am Ende Kleinigkeiten entscheiden werden.“

So., 26.10.2025, 12:45 Uhr VfL Vichttal VfL Vichttal Sportfreunde Troisdorf 05 SF Troisdorf 12:45 PUSH

Am Tabellenende hofft der VfL Vichttal auf den Befreiungsschlag. Mit drei Punkten aus sechs Spielen steht die Mannschaft von Imad Laadim aktuell auf dem letzten Platz und empfängt die Sportfreunde Troisdorf, die mit sechs Zählern nur leicht besser dastehen. „Nach einer intensiven Trainingswoche blicken wir mit großer Vorfreude auf die Begegnung. Wir wollen mutig auftreten und unsere spielerische Stärke zeigen. Troisdorf ist ein unangenehmer Gegner, der schnell umschaltet – darauf müssen wir vorbereitet sein“, so Laadim. So., 26.10.2025, 13:00 Uhr TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 Königsdorf Bonner SC Bonner SC 13:00 PUSH

Ein echtes Topspiel steigt in Königsdorf: TuS Königsdorf empfängt den Bonner SC. Während Bonn mit 13 Punkten aus fünf Spielen ungeschlagen auf Platz zwei steht, will Königsdorf, acht Punkte aus vier Spielen, mit einem Sieg oben dranbleiben. Beide Teams haben bislang gezeigt, dass sie zu den spielstärksten Mannschaften der Liga gehören – ein offener Schlagabtausch ist zu erwarten.

Sa., 25.10.2025, 17:30 Uhr FC Rheinsüd Köln FC Rheinsüd FC Hennef 05 FC Hennef 05 17:30 PUSH

Zum Abschluss des Spieltags trifft der FC Rheinsüd Köln auf Spitzenreiter FC Hennef 05. Hennef hat bislang alle fünf Partien gewonnen und will seine beeindruckende Serie fortsetzen. Rheinsüd, Aufsteiger und derzeit Elfter, will dem Favoriten das Leben schwer machen. „Wir erwarten mit Hennef eines der spielstärksten Teams der Liga. Wir wollen kompakt stehen und über Ballgewinne zu eigenen Chancen kommen“, erklärt Rheinsüd-Coach Carsten Kerkhoff. Hennef-Trainer Mutlu Demir gibt sich fokussiert: „Nach der Pause ist es wichtig, wieder gut reinzukommen. Die Mannschaft ist gut drauf und will unbedingt die drei Punkte holen.“

Der 7. Spieltag der U19-Mittelrheinliga verspricht also reichlich Spannung – oben wie unten. Während Hennef, Bonn und Fortuna Köln weiter marschieren wollen, geht es für die Teams im Tabellenkeller darum, den Anschluss nicht zu verlieren.