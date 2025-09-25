U19-Mittelrheinliga: „Wir wollen endlich den Knoten platzen lassen“

Am 4. Spieltag der U19-Mittelrheinliga kommt es zu spannenden Begegnungen: Deutz 05 empfängt FC Pesch, Germania Erftstadt will gegen Vichttal seine Heimstärke zeigen, Hennef 05 trifft auf laufstarke Gegner aus Eilendorf, Rheinsüd Köln will den ersten Sieg feiern können und FC Hürth reist zum Tabellenführer Bonner SC. Spannung und Kampfgeist sind garantiert, denn jeder Punkt zählt.

Beide Mannschaften warten noch auf ihre ersten Punkte, was die Bedeutung des Spiels zusätzlich erhöht. Deutz-Trainer Mehmet Isik betont die Entschlossenheit seines Teams: „Beide Teams stehen noch ohne Punkte da, umso größer ist unser Wille, endlich den Knoten platzen zu lassen. Wir haben in den letzten Wochen trotz schwieriger Ergebnisse weiter hart gearbeitet und wollen uns nun dafür belohnen.“ Er weiß, dass ein hoher Einsatz von Anfang bis Ende nötig sein wird: „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen – dafür braucht es 100 Prozent Einsatz von der ersten bis zur letzten Minute. Mit dem FC Pesch wartet ein Gegner mit einem erfahrenen Trainer, der schon auf hohem Niveau gespielt hat. Wir freuen uns auf unser Heimspiel und hoffen, dass diesmal auch das Glück auf unserer Seite ist.“

Pesch-Coach Yavuz Günay gibt seiner Mannschaft ebenfalls klare Vorgaben mit: „Auch wenn Deutz schlecht gestartet ist, wird das kein leichtes Spiel für uns. Sie gehören für mich unter die Top 5. Es wird ein schweres Spiel, aber wir sind in der Lage zu Punkten, wenn wir weiterhin gegen den Ball konsequent arbeiten und unsere Chancen nutzen.“

Germania Erftstadt spielt am Samstag zuhause gegen den VfL Vichttal. Trainer Dustin Esser äußert: „Mit Blick auf das Spiel gegen Vichttal erwarten wir erneut eine enge Partie auf Augenhöhe. Wir wollen unser Heimspiel unbedingt für uns entscheiden und solange es geht unsere Heimstärke unter Beweis stellen. Ein Dreier gegen Vichttal würde uns etwas Luft nach hinten verschaffen – entsprechend motiviert werden wir auftreten. Auch wenn wir auf dem Papier wieder einmal als Underdog gelten, werden wir uns keinesfalls verstecken.“

Hennef 05 will nachlegen

Hennef 05 empfängt am Samstag den SV Eilendorf. Trainer Mutlu Demir geht reflektiert in das Spiel: „Wir wollen zuhause unbedingt nachlegen. Im letzten Spiel gegen Pesch haben wir eine tolle Moral bewiesen. Auch gegen Eilendorf müssen wir wieder alles raushauen und konzentriert sein. Uns erwartet ein sehr unangenehmer Gegner, der sehr laufstark ist und kompakt steht. Wir benötigen Geduld und Klarheit in unserem Spiel.“

Rheinsüd Köln will ersten Sieg einfahren

Rheinsüd Köln fährt dieses Wochenende zum Auswärtsspiel nach Königsdorf und strebt die ersten Punkte an. Carsten Kerkhoff äußert:

„Wir wollen den ersten Sieg feiern, über die Attribute Zweikampfstärke und mehr Entschlossenheit bei den eigenen Abschlüssen. Die Qualität ist im Kader vorhanden, die Intensität der Liga muss noch von jedem Spieler entwickelt werden.“

FC Hürth will gegen Bonner SC punkten

Für den FC Hürth steht ein Auswärtsspiel beim Tabellenführer Bonner SC auf dem Programm. Sanan Azizov beschreibt die Situation und die Ambitionen seines Teams: „Nach den letzten zwei unglücklichen Spielen, in denen wir trotz guter Leistungen keinen Sieg holen konnten, wollen wir diese Woche endlich wieder drei Punkte einfahren. Natürlich wissen wir, dass der Bonner SC aktuell zu den stärksten Mannschaften der Liga gehört, Tabellenführer mit dem klaren Ziel Aufstieg. Ein Auswärtsspiel dort ist immer schwierig, aber wir glauben fest daran, dass wir auch gegen so einen Gegner etwas erreichen können. Mit noch mehr Lust, Motivation und Teamgeist wollen wir zeigen, was in uns steckt.“