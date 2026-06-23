U19-Mittelrheinliga: Wer holt sich die letzten Plätze?

Beim SV Schlebusch herrscht vor dem Relegations-Hinspiel gegen den Mittelrheinligisten Sportfreunde Troisdorf 05 pure Vorfreude. Die Leverkusener gehen völlig befreit und ohne Rucksack in das Duell mit dem Favoriten – ein psychologischer Vorteil, der in solchen K.-o.-Spielen oft den Ausschlag geben kann. Schlebusch-Coach Nils Bormacher macht vor dem Anpfiff deutlich, dass seine Mannschaft das Duell als absolute Belohnung sieht, verliert dabei aber auch das große Ganze im Verein nicht aus dem Blick: „Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Spiel. Es ist ein Bonus, den sich die Mannschaft und Trainerteam mit einer Topsaison redlich verdient haben. Natürlich würden wir gerne gewinnen. Aber das ist das Schöne, wenn man nicht als Favorit gilt. Der Druck liegt eindeutig bei Troisdorf. Als Verein schauen wir aber natürlich auch auf unsere U17-Quali für die Bezirksliga. Dieses Spiel ist für uns mindestens genauso wichtig.“ Während die Troisdorfer nach dem wilden Liga-Finale voll im Saft stehen und die Klasse unbedingt halten müssen, kann Schlebusch komplett befreit aufspielen. Sollten die Hausherren den Schwung ihrer „Topsaison“ auf den Platz bringen und Troisdorfs Defensive früh stressen, ist die Überraschung im Hinspiel absolut drin.

Erftstadt schiebt Favoritenrolle nach Wegberg

Obwohl der SC Germania Erftstadt-Lechenich als etablierter Mittelrheinligist in die Relegation geht, sieht Coach Dustin Esser seine Mannschaft gegen den Bezirksliga-Vizemeister FC Wegberg-Beeck in der klaren Außenseiterrolle. Die Gäste aus Wegberg reisen dagegen mit maximalem Selbstbewusstsein an. Die Hausherren verpassten den direkten Titel hauchdünn. Die Enttäuschung darüber ist im Lager des FC jedoch längst in pure Jetzt-erst-recht-Mentalität umgeschlagen. Mit drei Siegen im Rücken fühlt man sich bereit für den großen Wurf. Wegberg-Coach Yannik Gonzales blickt extrem selbstbewusst auf das Hinspiel: „Wir haben knapp die Meisterschaft verpasst und haben lange noch darauf gehofft. Da waren wir etwas enttäuscht, aber wir kommen mit einer breiten Brust in die Spiele. Wir haben die letzten drei Liga-Spiele alle gewonnen. Wir sind gut vorbereitet und kennen den Gegner noch aus dem letzten Jahr. Es wird kein einfaches Spiel, und das haben Quali-Spiele an sich. Es wird hart umkämpft werden, aber sind selbstbewusst um zu sagen, dass wir die Spiele erfolgreich gestalten möchten. Wir wollen den verdienten Aufstieg feiern.“ Auf der Gegenseite versucht Erftstadts Trainer Dustin Esser nach dem sportlichen Offenbarungseid am letzten Spieltag der regulären Saison, den enormen Druck von den Schultern seiner Jungs zu nehmen. Er verweist dabei vor allem auf die strukturellen Vorteile des Gegners im Unterbau. Das ehrliche und taktische Statement von Dustin Esser: „Mit Wegberg haben wir das schwerste Los bekommen, da sie die einzigen mit einer B-Jugend in der Mittelrheinliga sind. Wir haben beispielsweise keine B-Jugend. Von daher schieben wir die Favoritenrolle klar weg und sind uns bewusst, dass wir als Außenseiter in die Partien gehen. Nichtsdestotrotz ist die Truppe sehr gut vorbereitet und wird alles für den Klassenerhalt geben. Wir freuen uns auf zwei spannende Duelle.“