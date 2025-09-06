U19-Mittelrheinliga startet mit Euphorie und klaren Zielen

Trainer Timo Westendorf von SC Fortuna Köln blickt positiv auf die Vorbereitung: „In der gesamt Summe bin ich zufrieden – wir konnten gute Erkenntnisse sammeln.“

Einen klaren Favoriten sieht Westendorf nicht: „Aufgrund der einfachen Serie finde ich, dass es keinen klaren Favoriten gibt. Es ist eben keine ganze Saison. Hennef und Bonn haben allerdings starke Kader, es wird aber auch andere Mannschaften geben, die unangenehme Gegner sein werden.“

Sein Ziel ist klar: „Das oberste Ziel ist ganz klar die Entwicklung der Jungs, wir wollen wieder Spieler in den Profikader schieben. Nichtsdestotrotz wollen wir auch gewinnen, das gehört auch zur Entwicklung dazu.“

Bonner SC: Anspruch und Luft nach oben

Trainer Recep Kartal vom Bonner SC zieht ein kritisches Fazit: „Mit der Vorbereitung bin ich nicht ganz zufrieden, wir haben sehr viel Luft nach oben und noch einiges zu verbessern.“

Die Zielsetzung ist ehrgeizig: „Unser Ziel ist es, unter die Top 3 zu kommen.“

Für Kartal gehören mehrere Mannschaften zum Kreis der Favoriten: „Zu den Favoriten zähle ich den Absteiger Hennef, Fortuna Köln, Eilendorf, Königsdorf.“

Zum Auftaktspiel sagt er: „Wir sind heiß auf das Spiel und ich bin froh, dass die Vorbereitung vorbei ist, weil sie nicht optimal gelaufen ist. Vorbereitung ist immer etwas anderes als die Saison. Jetzt geht es endlich los und wir werden dementsprechend auftreten.“

FC Pesch: Später Start, klare Haltung

Yavuz Günay ordnet die Situation seines FC Pesch realistisch ein: „Dadurch, dass ich erst am Ende der vergangenen Saison übernommen habe, konnten wir mit der Kaderplanung erst relativ spät starten. Trotzdem bin ich zufrieden mit dem, was wir in den letzten Wochen auf die Beine gestellt haben. Die Jungs haben super mitgezogen und wir sind auf einem guten Weg.“

Die Zielsetzung ist klar: „Für uns gilt es wieder um den Klassenerhalt. Wenn es ohne Relegation klappen würde, wäre es natürlich eine Sensation für uns als FC Pesch.“

Über die Liga: „Favoriten sind ganz klar der Bonner SC, Fortuna Köln und Hennef. Bonn ist ein sehr starker Gegner und mit sehr viel Qualität ausgestattet.“

Zum Auftakt betont er: „Wir wollen als Team geschlossen antreten und mutig nach vorne spielen. Das sind die Spiele, wo wir uns zeigen können, dass wir mit solchen Gegnern auch mithalten können.“

Rheinsüd Köln: Klarer Fokus auf den Klassenerhalt

Carsten Kerkhoff vom FC Rheinsüd Köln zieht ein positives Fazit: „Wir sind zufrieden und konnten die vielen neuen Zugänge, auch durch unser Trainingslager, integrieren.“

Sein Blick auf die Saison: „Unser Ziel ist der direkte Klassenerhalt. Zu den Favoriten: Fortuna Köln und FC Hennef.“

Zum ersten Spiel sagt Kerkhoff: „Wir sind überzeugt, in Hürth ein gutes Spiel und Ergebnis zu erreichen. Wir konnten den Gegner in zwei Spielen beobachten, und dessen Spielstrategie in unsere taktischen Überlegungen einfließen lassen.“

FC Hürth: Geschlossenheit als Stärke

Trainer Sanan Azizov vom FC Hürth erklärt: „Mit den letzten Wochen der Vorbereitung bin ich sehr zufrieden. Wir konnten uns Schritt für Schritt weiterentwickeln, die Mannschaft zeigt sich stabil und die Jungs verstehen sich super.“

Die Vorgabe ist eindeutig: „Unser Ziel ist es, die Klasse ohne Qualifikation zu halten. Einen klaren Favoriten sehe ich in dieser Liga nicht. Hennef ist ein starker Gegner, aber die Liga ist insgesamt sehr ausgeglichen, jeder kann jeden schlagen.“

Mit Blick auf den Auftakt: „Rheinsüd Köln ist ein sehr starker Gegner, aber wir sind zu 100 % bereit, den ersten großen Schritt zu machen und den Sieg zu holen.“

Erftstadt: Euphorie trifft auf Verletzungen

Dustin Esser, Trainer des SC Germania Erftstadt-Lechenich, schildert die Situation seines Teams: „Die Vorbereitung war insgesamt durchwachsen. Unser Hauptziel war es, neben den fußballerischen Inhalten auch als Team eine Einheit zu werden – und das ist uns dank des Trainingslagers, das für mich das Highlight der Vorbereitung war, gelungen.“

Doch er schränkt ein: „Leider haben wir schon einige verletzte Spieler zu beklagen und andere, die in der Vorbereitung eher Urlaub als Training bevorzugt haben. Deshalb werden uns zum Saisonstart einige potenzielle Stammkräfte fehlen.“

Die Zielsetzung bleibt realistisch: „Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt – ob über die Relegation oder, im besten Fall, direkt. Alles andere wäre unrealistisch, wenn man bedenkt, dass wir am 28. Juni aufgestiegen sind und gefühlt zwei Tage später das Transferfenster schon geschlossen war.“

Zum Auftakt in Bergisch Gladbach sagt Esser: „Einen schwierigeren Start kann man sich kaum vorstellen. Für uns gilt deshalb: Wir haben nichts zu verlieren, denn wir haben eine Truppe, die 90 Minuten marschieren und alles reinwerfen kann, um etwas Zählbares mitzunehmen.“

Bergisch Gladbach: Anspruch und Ausbildung

Simon Tobias Felser, Trainer des SV Bergisch Gladbach 09, resümiert: „Mit der Vorbereitung sind wir grundsätzlich sehr zufrieden. Am Wochenende konnten sich noch einmal alle Jungs in den letzten beiden Tests zeigen und sich für die erste Startelf der Saison empfehlen.“

Auch die Zielsetzung ist klar: „Nach zuletzt zweimal Platz 4 in Folge hat man natürlich das Bedürfnis, sich zu verbessern, die Konkurrenz ist aber nicht kleiner geworden.“

Felser betont zudem: „Neben einer Platzierung im oberen Drittel wollen wir aber auch immer direkt viele Jungjahrgänge ins Team integrieren und Spieler für die 1. Mannschaft ausbilden, was meistens mehr Wert ist als der Tabellenplatz.“

Über den Gegner sagt er: „Erftstadt wird sicherlich mit viel Euphorie und Motivation in die Saison gehen. Daher ist es nie leicht, gegen einen Aufsteiger am 1. Spieltag zu spielen.“

Deutz 05: Mit Mut in die Saison

Die Sportvereinigung Deutz 05 hat eine fordernde Vorbereitung hinter sich, die Trainer Mehmet Isik bewusst intensiv gestaltet hat: „Natürlich gab es Höhen und Tiefen, das gehört in dieser Phase einfach dazu. Entscheidend ist aber, dass die Mannschaft in jeder Einheit voll mitgezogen hat und die Jungs wirklich alles gegeben haben.“

Für Isik zählt weniger das Ergebnis einzelner Tests, sondern dass „die Spieler die Inhalte, die wir als Trainerteam vorgeben, umsetzen und verinnerlichen.“ Seine Mannschaft habe gezeigt, dass sie bereit sei, „an ihre Grenzen zu gehen und Verantwortung zu übernehmen.“

Das Saisonziel ist ambitioniert, aber klar umrissen: „Wir wollen am Ende der Saison unter den ersten sechs Plätzen landen und damit die Liga aus eigener Kraft sichern – also ohne den Umweg über die Relegation.“ Dafür sei Konstanz entscheidend. „Jeder einzelne Punkt zählt, und genau mit dieser Einstellung gehen wir in die Spiele.“

Beim Blick auf die Liga sieht Isik deutliche Favoriten: „Für mich stechen drei Teams ganz klar heraus: Fortuna Köln, der Bonner SC und der FC Hennef. Diese Vereine bringen nicht nur eine enorme sportliche Qualität mit, sondern haben auch von den Rahmenbedingungen her ganz andere Möglichkeiten.“ Für Deutz gelte es dagegen, „mit Mut und Leidenschaft dagegenzuhalten und die eigene Weiterentwicklung in den Vordergrund zu stellen.“

Königsdorf: Unter die Top Fünf

Der TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 hat mit Ufuk Balik einen Trainer, der klare Ambitionen formuliert: „Die Vorbereitung ist sehr gut verlaufen. Wir sind fast komplett verletzungsfrei durchgekommen und die Jungs haben super mitgezogen.“

Balik setzt die Messlatte hoch: „Wir wollen unter die ersten 5 Mannschaften kommen.“

Die Favoriten sieht er eindeutig: „Favoriten sind die üblichen Verdächtigen: Fortuna Köln, FC Hennef und Bonner SC.“

Mit Blick auf das Auftaktspiel bei SV Eilendorf zeigt sich Balik fokussiert: „Eilendorf ist immer ein schweres Auswärtsspiel. Wir erwarten eine robuste Mannschaft, die auf Sieg spielen wird. Wir werden dagegenhalten und unsere Qualitäten auf den Platz bringen. Dann müssen wir schauen, was am Ende raus springt.“

Düren: Kontinuität und Entwicklung

Elias Ponsen vom 1. FC Düren blickt optimistisch auf den Start: „Wir sind mit der Vorbereitung insgesamt sehr zufrieden. Die Mannschaft hat intensiv gearbeitet, wir konnten wichtige Inhalte umsetzen und die Jungs haben gut mitgezogen.“

Die Marschroute: „Unser Ziel ist es, als Team Schritt für Schritt besser zu werden und eine konstante Saison zu spielen. Wir wollen uns kontinuierlich entwickeln und die Spiele mit Mut und Leidenschaft angehen.“

Zum Auftakt: „Wir freuen uns sehr auf das Spiel gegen Vichttal. Es ist direkt eine spannende Herausforderung zum Auftakt, auf die wir uns gewissenhaft vorbereitet haben.“

Troisdorf: Weiterentwicklung als Ziel

Tarek Maarouf von den Sportfreunden Troisdorf 05 zieht eine positive Bilanz: „Die Vorbereitung war gut. Wir haben viel trainiert und ein paar Dinge verbessert.“

Auch hier liegt der Fokus auf Entwicklung: „Wir wollen eine gute Saison spielen und uns weiterentwickeln. Die Favoriten sind die Mannschaften, die schon in den letzten Jahren oben dabei waren.“

Über den Auftaktgegner sagt er: „Das wird ein schweres Spiel gegen einen starken Gegner. Wir müssen von Anfang an wach sein und unser Spiel durchziehen.“

FC Hennef 05: Ausbildungsverein mit Anspruch auf Siege

Trainer Mutlu Demir über die Vorbereitung: „Die letzten Wochen der Vorbereitung verliefen genauso wie allgemein die gesamte, sehr gut. Die Jungs machen es überragend, sind sehr wissbegierig und fiebern nun endlich dem Start der Saison entgegen.“

Saisonziel: „Unser Saisonziel ist es, jeden einzelnen Spieler im Kader weiterzuentwickeln. Den Altjahrgang so schnell wie möglich an den Seniorenbereich heranzuführen. Und den Jungjahrgang in ihrer wichtigsten Phase der fußballerischen Ausbildung zu begleiten und ihre Fähigkeiten auszubauen. Der FC Hennef sieht sich als Ausbildungsverein und daran lassen wir uns auch messen.“

Zum Auftakt gegen Sportfreunde Troisdorf 05: „Troisdorf hat eine überragende Vorbereitung gespielt, kein Spiel verloren und sehr viele Tore geschossen. Wir freuen uns sehr auf den Start, gerade weil es für uns ein Derby ist. Es gibt nichts Schöneres, als mit einem Topspiel in die Saison zu starten.“

VfL Vichttal: Entwicklung steht im Vordergrund

Co-Trainer Frank Thielen blickt positiv auf die vergangenen Wochen: „Mit der Vorbereitung sind wir sehr zufrieden.“ Das Ziel ist klar definiert: „Saisonziel ist am Ende, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt hat und sich mit einem Platz unter den ersten Sechs belohnt.“

Auch die Favoritenfrage beantwortet er eindeutig: „Bonner SC, Fortuna Köln.“

Zum Auftakt gegen 1. FC Düren erwartet Vichttal ein forderndes Spiel: „Das erste Spiel der Saison ist immer schwierig einzuschätzen, Düren ist eine gute Mannschaft und wir freuen uns, dass es am Sonntag losgeht.“