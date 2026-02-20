U19-Mittelrheinliga startet in die Rückrunde

– Foto: Volker Lemm

Am Samstag rollt in der U19-Mittelrheinliga wieder der Ball. Mit drei Partien startet die Liga in die Rückrunde – Tabellenführer FC Hennef 05 eröffnet gegen die Sportfreunde Troisdorf, während es in Erftstadt und Düren um wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld und Abstiegskampf geht.

Um 17:45 richtet sich der Blick nach Erftstadt: Der Tabellenachte SC Germania Erftstadt-Lechenich bekommt es mit dem Tabellenvierten SV Bergisch Gladbach 09 zu tun. Germania-Trainer Dustin Esser erwartet „wahrscheinlich eines der besten, wenn nicht sogar fußballerisch das beste Team der Liga“. Bergisch Gladbach habe seiner Meinung nach „gerade zu Beginn der Hinrunde unter ihren Möglichkeiten performt“, weshalb jeder Punkt für seine Mannschaft „ein Bonuspunkt im Kampf gegen den Abstieg“ sei. Personell sei die Lage nach Karneval „eine kleine Wundertüte“, einige Spieler seien krank oder angeschlagen. Dennoch betont Esser: „Wir freuen uns auf den Restart und wollen diesmal nicht mit einer Niederlage nach der Winterpause starten.“

Den Auftakt macht um 12:30 Uhr das Duell in Hennef. Der Spitzenreiter geht mit 28 Punkten von Rang eins in die zweite Saisonhälfte und empfängt die Sportfreunde Troisdorf, die mit 12 Zählern aktuell auf Platz zehn stehen. Für Hennef gilt es, die starke Hinrunde zu bestätigen, Troisdorf will im Kampf um den Klassenerhalt wichtige Punkte sammeln.

Die Gäste aus Bergisch Gladbach reisen selbstbewusst an. Trainer Simon Tobias Felser spricht von einer „ordentlichen Vorbereitung mit vielen Tests gegen Seniorenteams“ und freut sich, dass es nun wieder um Punkte geht. In Erftstadt erwartet er „ein Team, das mit viel Energie und Euphorie spielt und gerade in der Offensive starke Einzelspieler in seinen Reihen hat“. Entscheidend werde sein, „in jeder Spielphase die Intensität hochzuhalten“.

Im dritten Spiel des Tages empfängt der 1. FC Düren, aktuell Tabellensechster, den Tabellenletzten VfL Vichttal. Dürens Trainer Elias Ponsen fiebert dem Re-Start entgegen: „Ich freue mich riesig, dass es endlich wieder losgeht und wir wieder um Punkte spielen.“ Er zeigt sich stolz auf seine Mannschaft, „die Woche für Woche Gas gibt und alles reinhaut“. Den Gegner wolle man keinesfalls unterschätzen, schließlich habe man das Hinspiel verloren. „Entscheidend wird sein, dass wir unser Spiel auf den Platz bringen und von Anfang an da sind. Dann wollen wir die Punkte natürlich bei uns behalten.“

Für Ponsen bekommt die Rückrunde zudem eine persönliche Note: Im Sommer wird er die Jugendabteilung verlassen. „Umso mehr freue ich mich auf die gemeinsame Zeit und will mit der Mannschaft noch einiges erreichen“, betont er.