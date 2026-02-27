U19-Mittelrheinliga: Spitzenspiele und Abstiegskampf

– Foto: Volker Lemm

Vom Topspiel zwischen Bergisch Gladbach und Spitzenreiter Hennef bis zum direkten Kellerduell zwischen Troisdorf und Deutz: Der Spieltag bietet Brisanz in allen Tabellenregionen.

Schlusslicht VfL Vichttal empfängt den Tabellen­sechsten TuS BW Königsdorf, für den es das erste Rückrundenspiel ist. Während Königsdorf oben anklopfen will, braucht Vichttal dringend Zählbares im Kampf um den Klassenerhalt.

In der U19-Mittelrheinliga steht der zweite Spieltag der Rückrunde an – für manche Mannschaften ist es allerdings erst der Auftakt ins Pflichtspieljahr. Entsprechend unterschiedlich sind Rhythmus, Standortbestimmung und Erwartungshaltung.

Ebenfalls in sein erstes Rückrundenspiel geht der FC Hürth gegen den 1. FC Düren. Düren rangiert aktuell auf Platz fünf und hat bereits eine Partie absolviert, Hürth liegt auf Rang sieben und will mit einem erfolgreichen Start den Anschluss nach oben halten.

Im Tabellenkeller empfängt der Vorletzte FC Pesch die SC Germania Erftstadt-Lechenich. Für Pesch ist die Lage ernst, aber keineswegs hoffnungslos. Trainer Yavuz Günay ordnet die Situation klar ein: „Unsere Situation ist anspruchsvoll, aber nicht aussichtslos. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken und unsere Leistung auf den Platz bringen. Wenn wir unser Potenzial abrufen, können wir uns im Abstiegskampf zurückmelden.“

Erftstadts Trainer Dustin Esser warnt derweil vor der Schwere der Aufgabe und formuliert zugleich ein klares Ziel: „Mit dem Auswärtsspiel bei Pesch steht uns ein sehr schweres Auswärtsspiel bevor. Dennoch haben wir natürlich das Ziel, die drei Punkte mitzunehmen, um uns endgültig aus dem direkten Abstiegsrennen zu verabschieden – das wäre ein echter Erfolg für uns als Aufsteiger.“ Esser erwartet einen hoch motivierten Gegner zum Rückrundenstart: „Pesch wird zu Beginn der Rückrunde alles daran setzen, das Ruder herumzureißen. Unsere Truppe ist sich dessen bewusst und wird entsprechend voll konzentriert und mit vollem Einsatz auf dem Platz stehen, um den ersten Dreier der Rückrunde einzufahren.“

Ein echtes Verfolgerduell steigt zwischen dem Zweiten SV Eilendorf und dem Vierten Bonner SC. Drei Punkte trennen beide Teams – ein Sieg könnte das Titelrennen weiter zuspitzen.

Zum Spitzenspiel des Wochenendes kommt es beim Duell zwischen dem Dritten SV Bergisch Gladbach und Tabellenführer FC Hennef 05. Gladbachs Trainer Simon Tobias Felser spricht von einem fußballerischen Leckerbissen: „Sicherlich ein Duell der spielstärksten Teams, daher freue ich mich auf zwei Teams, die Fußball spielen wollen, die den Ball haben wollen.“ Das Hinspiel sei nach eigener Führung noch knapp verloren gegangen, nun wolle man es besser machen: „Jetzt wollen wir zuhause unser Spiel über 90 Minuten durchziehen.“

Hennefs Coach Mutlu Demir erwartet ebenfalls ein enges Duell: „Mit Bergisch Gladbach erwartet uns ein schwieriger Gegner. Das Hinspiel war schon knapp. Deswegen erwarten wir ein spannendes und gutes Spiel gegen einen echt guten Gegner.“ Seine Mannschaft reist mit Selbstvertrauen an, nachdem sowohl das erste Rückrundenspiel gewonnen als auch im Mittelrheinpokal mit 6:2 gegen Deutz überzeugt wurde. „Wir sind gut gerüstet und möchten unsere Leistungskurve gegen Bergisch Gladbach bestätigen“, betont Demir.

Im direkten Tabellenkellerduell treffen die Sportfreunde Troisdorf (10.) und der SV Deutz 05 (11.) aufeinander. Nur ein Punkt trennt beide Teams, Deutz hat zudem ein Spiel weniger absolviert. Trainer Mehmet Isik blickt mit Vorfreude, aber klarem Fokus voraus: „Endlich geht es wieder los! Nach einer guten und intensiven Vorbereitung mussten wir im FVM-Pokal zwar einen Dämpfer hinnehmen und eine Niederlage akzeptieren, aber das gehört zum Fußball dazu.“ Jetzt gelte die volle Konzentration dem Ligaalltag: „Jetzt gilt unser voller Fokus dem Abstiegskampf. Uns erwartet eine kämpferisch starke Truppe, die alles reinwerfen wird. Genau diese Aufgabe nehmen wir an – mit voller Konzentration, Einsatz und der richtigen Einstellung.“

Der zweite Rückrundenspieltag liefert damit nicht nur ein echtes Spitzenspiel, sondern auch mehrere direkte Duelle im Kampf um wichtige Punkte – sowohl für den Aufstieg als auch für den Klassenerhalt.