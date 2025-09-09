U19-Mittelrheinliga: Auftakt mit spannenden Spielen

Die U19-Mittelrheinliga ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. FC Hennef 05 feierte einen knappen 2:1-Auswärtssieg gegen Troisdorf und zeigte trotz schwieriger Anfangsphase viel Einsatz. Sportfreunde Troisdorf 05 bewiesen große kämpferische Qualität, mussten sich aber geschlagen geben. SV Bergisch Gladbach 09 setzte sich mit 4:2 gegen SC Germania Erftstadt-Lechenich durch, das sich trotz Niederlage auf Augenhöhe zeigte. TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 drehte ein hart umkämpftes Spiel bei SV Eilendorf und feierte einen gelungenen Auftakt. Auch FC Hürth und SC Fortuna Köln starteten erfolgreich in die Saison und zeigten dabei Flexibilität, Geduld und Effizienz.

Dabei verlief der Beginn alles andere als reibungslos: „Die vielen guten Spiele in der Vorbereitung waren in den ersten 15 Minuten schnell vergessen – wir hatten kaum Struktur und Ordnung in unseren Abläufen. Troisdorf hat die Räume sehr gut geschlossen und konnte mit einzelnen Nadelstichen immer wieder für Gefahr sorgen, wodurch wir das eine oder andere Mal ganz schön ins Wanken geraten sind.“

Trainer Mutlu Demir zeigte sich nach dem Erfolg erleichtert: „Wir sind sehr glücklich und stolz, mit einem Sieg in die Liga gestartet zu sein. Der Erfolg war lange Zeit gefährdet, umso zufriedener sind wir, dass wir am Ende als verdienter Sieger vom Platz gegangen sind.“

Doch Hennef fand die richtige Antwort: „Aufgrund der klareren Torchancen und der höheren Spielanteile sehen wir uns dennoch als verdienten Sieger. Ich bin überzeugt, dass sich in Troisdorf noch einige Mannschaften schwer tun werden. Für uns gilt es nun, die kommenden Einheiten intensiv zu nutzen, um mehr Struktur, Klarheit und Zielstrebigkeit in unser Spiel zu bringen.“

Troisdorf zeigt kämpferische Leistung

Auch Tarek Maarouf, Trainer der Sportfreunde Troisdorf 05, lobte die Einsatzbereitschaft seines Teams: „Das Spiel gegen den FC Hennef begann mit einer starken Anfangsphase unserer Mannschaft. Durch konsequentes Pressing und gute Organisation im Spielaufbau konnte der Gegner kaum gefährliche Aktionen entwickeln.“

Trotz guter Ansätze reichte es nicht für einen Punktgewinn: „In der ersten Halbzeit erspielten wir uns einige vielversprechende Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Mehrfach war das 1:0 oder sogar ein zweiter Treffer möglich, doch die Chancen blieben ungenutzt. Stattdessen gerieten wir nach einem unglücklichen Eigentor in Rückstand. Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Eine gelungene Kombination führte kurze Zeit später zum verdienten Ausgleichstreffer. Auch in der Folgezeit blieb die Mannschaft kompakt und zeigte eine kämpferisch starke Leistung. Dennoch gelang es Hennef, nach einem Stellungsfehler in unserer Defensive erneut in Führung zu gehen. Bis zum Schlusspfiff versuchten wir, den Ausgleich zu erzielen, doch trotz intensiver Bemühungen blieb es beim 1:2-Endstand. Eine geschlossene Mannschaftsleistung mit guten Offensivaktionen und solidem Defensivverhalten. Aufgrund des Spielverlaufs wäre ein Unentschieden ein gerechtes Ergebnis gewesen.“

Bergisch Gladbach: ein Sieg zum Beginn

Der SV Bergisch Gladbach 09 präsentierte sich von Beginn an selbstbewusst und zielstrebig. Trainer Simon Tobias Felser zeigte sich nach dem 4:2-Sieg gegen den SC Germania Erftstadt-Lechenich sehr zufrieden: „Ich bin mit den Jungs sehr zufrieden, nicht nur mit dem Sieg, sondern auch der Art und Weise, wie wir gespielt haben und uns gegen alle Widrigkeiten gestellt haben. Wenn es etwas zu kritisieren gibt, dann, dass wir das ein oder andere Tor mehr hätten machen können.“

Felser lobte besonders die Einstellung seiner Mannschaft, die trotz der üblichen Auftaktnervosität Ruhe bewahrte und die Chancen konsequent nutzte. Der Sieg verschafft Bergisch Gladbach einen gelungenen Auftakt in die neue Saison und unterstreicht die Ambitionen des Teams, wieder in der oberen Tabellenhälfte mitzumischen.

Erftstadt zeigt starke Gegenwehr

Für den SC Germania Erftstadt-Lechenich war der Auftakt gegen den Favoriten Bergisch Gladbach ein intensiver Test. Trainer Dustin Esser schildert die Partie: „Wir verlieren am Ende 4:2 gegen Bergisch Gladbach. Nach 0:3-Rückstand kommen wir stark zurück auf 3:2, haben kurz vor Schluss sogar die Riesenchance zum Ausgleich – und kassieren direkt danach durch einen individuellen Fehler das 2:4.“

Trotz der Niederlage zeigte seine Mannschaft großen Einsatz: „Insgesamt waren wir absolut auf Augenhöhe, hatten sogar mehr Chancen, aber Bergisch hat ihre Möglichkeiten eiskalt genutzt. Eigentlich hätten wir schon in der ersten Halbzeit in Führung gehen müssen, haben aber zu viel liegen gelassen. Ein riesen Kompliment an meine Mannschaft: Die Jungs haben herausragend gespielt, mit viel Selbstvertrauen und gezeigt, dass wir absolut mithalten können. Wenn wir unsere individuellen Fehler abstellen, bin ich mehr als zuversichtlich, dass wir am Samstag zu Hause gegen Pesch die ersten Punkte einfahren.“

Erftstadt bewies damit, dass die Mannschaft trotz der Niederlage konkurrenzfähig ist und auch in der neuen Saison mit allen Mitteln um Punkte kämpfen wird.

Königsdorf: Energie und Konzentration führen zum Erfolg

Auch der TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 kann einen erfolgreichen Auftakt feiern. Ufuk Balik berichtet von einem hart umkämpften Spiel bei SV Eilendorf: „Es war das erwartete schwere Auswärtsspiel, das von Beginn an hart umkämpft und ausgeglichen verlief. Beide Mannschaften erspielten sich Chancen in der ersten Halbzeit, mit einem kleinen Vorteil für Eilendorf, das schließlich durch einen umstrittenen Treffer mit 1:0 in Führung ging.“

Nach der Pause zeigten die Gäste ihre Durchschlagskraft: „Wir kamen mit viel Energie zurück und drehten die Partie innerhalb von zehn Minuten. Im Anschluss entwickelte sich ein intensives Spiel mit guten Szenen auf beiden Seiten. In den letzten 15 Minuten drängte Eilendorf stark auf den Ausgleich, doch wir verteidigten konsequent. Nach der Gelb-Roten Karte für Eilendorf brach der Gegner ein, sodass wir das Spiel endgültig für uns entscheiden konnten. Ein gelungener Start – jetzt heißt es, konzentriert weiterzumachen.“

FC Hürth: Flexibel und effizient

Der FC Hürth startete mit einem Erfolg in die Saison. Sanan Azizov resümiert: „Wir sind taktisch sehr flexibel ins Spiel gegangen und konnten somit gut auf Veränderungen reagieren. In der ersten Halbzeit war auf beiden Seiten eine gewisse Nervosität zu erkennen. In der zweiten Halbzeit fanden wir jedoch wieder zu unserem Spiel, konnten viele Chancen kreieren und am Ende verdient drei Punkte holen. Wir sind stolz auf die Leistung der Mannschaft.“

Fortuna Köln: Geduld zahlt sich aus

Timo Westendorf von SC Fortuna Köln fasst den Saisonauftakt zusammen: „Es war der erwartet schwere Saisonauftakt. Mit zunehmender Spieldauer konnten wir das Spielgeschehen immer mehr kontrollieren. Letztendlich haben wir verdient gewonnen. Allerdings haben wir es verpasst, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Zum Ende der Partie wurde es nochmals ein wenig hektischer.“