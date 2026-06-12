U19-Mittelrheinliga: Abstiegsspannung am letzten Spieltag

Vichttal steht vor dem finalen Showdown

Am letzten Spieltag empfangen die Stolberger den FC Rheinsüd Köln zum alles entscheidenden Match um den direkten Abstieg zu verhindern. Nach dem fulminanten 3:0-Erfolg unter der Woche in Hürth hat sich der VfL auf den ersten potenziellen Rettungsplatz vorgeschoben. Es war der fünfte Sieg in Folge für den VfL. Vichttal spielt generell eine beeindruckende Rückrunde. Bereits 19 Punkte holte der VfL in der zweiten Saisonhälfte. In der Hinrunde waren es nur drei. Die Marschroute ist damit glasklar: Mit einem Heimsieg ist die Rettung perfekt. Doch der Blick auf das Hinspiel schmerzt im Stolberger Lager bis heute, als man in Köln deutlich mit 0:6 verlor. Vichttals Trainer Imad Laadim warnt daher eindringlich davor, den Gegner trotz dessen gesicherter Tabellensituation zu unterschätzen: „Am kommenden Wochenende steht für unsere U19 das letzte Meisterschaftsspiel der Saison gegen Rheinsüd an. Die Ausgangslage ist klar: Wir haben alles in eigener Hand. Gleichzeitig wissen wir, dass uns eine große Herausforderung erwartet. Rheinsüd hat uns im letzten Hinrundenspiel mit 6:0 besiegt und dabei seine Qualität eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“ Gegen die offensivstarken Kölner, die am vergangenen Spieltag erst den SV Eilendorf in einem 4:3-Spektakel niedergerungen haben, wird es für Vichttal vor allem auf die defensive Stabilität ankommen. Das Trainerteam fordert die gleiche Konzentration und gallige Zweikampfführung, die schon in Hürth im zweiten Durchgang den Unterschied ausgemacht hat. Laadim schwört die Mannschaft auf einen echten Abnutzungskampf ein: „Umso wichtiger wird es sein, die Aufgabe mit der nötigen Demut anzugehen. Einsatzbereitschaft, Zusammenhalt und die richtige Mentalität werden entscheidend sein, denn wir wissen, dass uns Rheinsüd über die gesamte Spielzeit alles abverlangen wird. Wir wollen als Team geschlossen auftreten und noch einmal alles investieren, um unser Ziel zu erreichen.“