U19 mit Test in Herrensohr 1.FC Saarbrücken: A-Junioren spielen vermehrt gegen Aktiven-Teams

Die U19 des 1. FC Saarbrücken ist im vergangenen Frühjahr nach zwei Jahren Erstklassigkeit aus der Bundesliga abgestiegen. Neuer Trainer in der laufenden Runde ist Tobias Eisel, der ein Großteil des Teams schon in der U17 betreute und in die Bundesliga führte. Der direkte Wiederaufstieg in die U19-Bundesliga war von vorneherein schwierig, weil auch der 1. FC Kaiserslautern die höchste Klasse verlassen musste. Die Pfälzer haben die maximal mögliche Punktzahl aus 14 Spielen geholt, die Malstatter liegen mit zwölf Punkten Rückstand auf Rang Vier. Die Rückrunde beginnt für das Eisel-Team am Sonntag, 26. Februar um 13 Uhr mit dem Heimspiel gegen den Tabellenfünften TSV Schott Mainz, der mit einem Punkt Rückstand auf die Gastgeber auf den Kunstrasenplatz an der Camphauser Str. kommt. In einem ersten Testspiel kommt es in der kommenden Woche zu einem Spiel beim Saarlandligisten TuS Herrensohr (Mittwoch, 25.01., 19 Uhr). "Wir werden in der Vorbereitung und auch während der runde vermehrt gegen Aktiven-Teams spielen. Einige unserer Spieler wie Andy Breuer, Tim Walle oder Felix Jubelius trainieren bei den Profis mit und sollen daduzrch an den aktivenbereich besser herangeführt werden. Wir haben im Kader keine personellen Änderungen. Das Team hat sich in der Pause mehrmals zum Spinning getroffen, wir waren auch in der Zwischenzeit nicht untätig geblieben.", sagte Eisel am Sonntag.