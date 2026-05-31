U19-Meisterschaft live: Wer wird Meister - Hoffenheim oder Köln?

TSG 1899 Hoffenheim – 1. FC Köln 0:0
TSG 1899 Hoffenheim: Nico Biedermann, Tristan Spranger, Finn Thomas Sherlock, Tom Fiederer, Natnael Abraha, Maximilian Theuer, Krystof Cizek, Emil Kramer, Matthew Moore, Maxim Naumann, Jykese Fields - Trainer: Paul Ehmann
1. FC Köln: Timo Schmitz, Luis Stapelmann, Assad Kotya-Fofana, David Fürst, Lennard Völp, Jason Ponente-Ramirez, Jonathan Friemel, Kristiyan Irmiev, Benjamin Ley, Arian Römers, Fynn Schenten - Trainer: Stefan Ruthenbeck
Achtelfinale
Sa., 02.05.26 11:00 Uhr FC K´lautern - FC Energie 0:2
Sa., 02.05.26 11:00 Uhr 1. FC Köln - FC Bayern 4:0
Sa., 02.05.26 12:00 Uhr RB Leipzig - Hamburger SV 3:1
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr VfL Bochum - Hannover 96 3:2
So., 03.05.26 11:00 Uhr Hoffenheim - Schalke 04 2:1
So., 03.05.26 11:00 Uhr Mainz 05 - FC Augsburg 3:0
So., 03.05.26 11:00 Uhr Heidenheim - Bayer 04 3:1
So., 03.05.26 12:00 Uhr Wolfsburg - SC Paderborn 1:5
Viertelfinale
Sa., 09.05.26 11:00 Uhr Hoffenheim - FC Energie 4:0
Sa., 09.05.26 11:30 Uhr RB Leipzig - Mainz 05 0:1
So., 10.05.26 11:00 Uhr 1. FC Köln - Heidenheim 2:0
So., 10.05.26 12:00 Uhr SC Paderborn - VfL Bochum 2:1