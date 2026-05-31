 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

U19-Meisterschaft live: Wer wird Meister - Hoffenheim oder Köln?

Das Finale der Deutschen A-Junioren-Meisterschaft zwischen der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Köln läuft - hier geht es zum Live-Ticker!

von André Nückel · Heute, 13:11 Uhr
Köln tritt in Hoffenheim an. – Foto: Julia Sahr

Am Sonntag spielen die U19-Teams der TSG Hoffenheim und des 1. FC Köln im Finale um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft. Köln ist Titelverteidiger, Hoffenheim setzte sich 2024 die Krone auf. Entsprechend treffen die beiden besten Teams der vergangenen Jahre aufeinander. Hier gibt es zunächst den Liveticker, im Anschluss folgt der Spielbericht.

Heute, 13:00 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
1. FC Köln
2
0

>>> Liveticker TSG Hoffenheim - 1. FC Köln

So spielen Hoffenheim und Köln

TSG 1899 Hoffenheim – 1. FC Köln 0:0
TSG 1899 Hoffenheim: Nico Biedermann, Tristan Spranger, Finn Thomas Sherlock, Tom Fiederer, Natnael Abraha, Maximilian Theuer, Krystof Cizek, Emil Kramer, Matthew Moore, Maxim Naumann, Jykese Fields - Trainer: Paul Ehmann
1. FC Köln: Timo Schmitz, Luis Stapelmann, Assad Kotya-Fofana, David Fürst, Lennard Völp, Jason Ponente-Ramirez, Jonathan Friemel, Kristiyan Irmiev, Benjamin Ley, Arian Römers, Fynn Schenten - Trainer: Stefan Ruthenbeck

Der Weg in das Finale der Deutschen U19-Meisterschaft

Achtelfinale
Sa., 02.05.26 11:00 Uhr FC K´lautern - FC Energie 0:2
Sa., 02.05.26 11:00 Uhr 1. FC Köln - FC Bayern 4:0
Sa., 02.05.26 12:00 Uhr RB Leipzig - Hamburger SV 3:1
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr VfL Bochum - Hannover 96 3:2
So., 03.05.26 11:00 Uhr Hoffenheim - Schalke 04 2:1
So., 03.05.26 11:00 Uhr Mainz 05 - FC Augsburg 3:0
So., 03.05.26 11:00 Uhr Heidenheim - Bayer 04 3:1
So., 03.05.26 12:00 Uhr Wolfsburg - SC Paderborn 1:5

Viertelfinale
Sa., 09.05.26 11:00 Uhr Hoffenheim - FC Energie 4:0
Sa., 09.05.26 11:30 Uhr RB Leipzig - Mainz 05 0:1
So., 10.05.26 11:00 Uhr 1. FC Köln - Heidenheim 2:0
So., 10.05.26 12:00 Uhr SC Paderborn - VfL Bochum 2:1

Halbfinale
Fr., 15.05.26 18:00 Uhr Hoffenheim - Mainz 05 2:1
So., 17.05.26 11:00 Uhr SC Paderborn - 1. FC Köln 2:3

Finale
So., 31.05.26 13:00 Uhr Hoffenheim - 1. FC Köln 0:0

