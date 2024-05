U19 macht Hoffnung für die Zukunft und hellt Gladbachs Gegenwart auf

Während Borussias Profis auf dem Trainingsplatz in die – im besten Fall – drittletzte Woche der Saison starteten und weiter versuchen, die triste Gegenwart mit dem Minimalziel Klassenerhalt zu bewältigen, eiferte nebenan die Zukunft des Klubs ihrem großen Traum nach. Die U19 von Trainer Oliver Kirch hatte sich mit drei Siegen in Folge in die Lage versetzt, mit drei weiteren ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft einzuziehen.

Auf dem Fohlenplatz war der MSV Duisburg zum Nachholspiel zu Gast – beim 3:0-Erfolg staubte Top-Torjäger Winsley Boteli zweimal ab, Flavjo Hoxha traf in der Schlussphase. Nun kommt es am Sonntag um 11 Uhr am selben Ort zum Endspiel ums Halbfinale: Mit einem Sieg gegen Bayer Leverkusen kann Gladbach auf den zweiten Platz springen. Anschließend wären nur noch drei Punkte gegen den Wuppertaler SV nötig, um am 15. Mai im Halbfinal-Hinspiel die TSG Hoffenheim zu empfangen.