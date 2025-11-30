U19 live: Bayer Leverkusen kämpft um Liga A

Die meisten Entscheidungen sind in der DFB-Nachwuchsliga der U19-Junioren schon vor dem vorletzten Spieltag gefallen. In der Gruppe H kämpfen der VfL Bochum und Bayer Leverkusen im Fernduell um den direkten Einzug in die Liga A, beide stehen vor vermeintlich lösbaren Aufgaben. Spannender wird es bei der Frage, welche Teams als beste Gruppendritte noch den Sprung in die obere Liga schaffen. Was zum Spieltag wichtig ist.
14. Spieltag
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr 1. FC Köln - FC Viktoria Köln
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr Alemannia Aachen - Fortuna Düsseldorf
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr SV Elversberg - MSV Duisburg
_______________
14. Spieltag
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr Borussia Dortmund - Rot-Weiss Essen
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr FSV Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr VfL Bochum - SV Wehen Wiesbaden
_______________
14. Spieltag
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr SC Paderborn 07 - SC Preußen Münster
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - DSC Arminia Bielefeld
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr SV Meppen - FC Schalke 04
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr VfL Osnabrück - Borussia Mönchengladbach