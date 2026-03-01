Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
U19: Krisen-Gipfel in Homberg, Knaller-Spiel im Aufstiegskampf
A-Junioren-Niederrheinliga: Am Sonntag wird der 17. Spieltag angepfiffen, sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf wird es heiß: Mit den Sportfreunden Baumberg und der SG Essen-Schönebeck treffen zwei der drei besten Mannschaften direkt aufeinander, wohingegen sich in Homberg der VfB und Kontrahent St. Tönis im Abstiegskrimi duellieren.
Nach bislang 16 absolvierten Spieltagen grüßen die Sportfreunde Baumberg von der Tabellenspitze der A-Junioren-Niederrheinliga. An Spieltag 17 bekommt es der Spitzenreiter nun mit Verfolger SG Essen-Schönebeck zu tun, der zugleich das formstärkste Team der Liga stellt. Parallel kämpfen der VfB Homberg und Rivale SC St. Tönis um überlebenswichtige Punkte im Abstiegskampf, während der TSV Meerbusch im Heimspiel gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen gewinnen und im auch im vierten Rückrundenspiel ungeschlagen bleiben will.
