U19: Krisen-Gipfel in Homberg, Knaller-Spiel im Aufstiegskampf

Schönebeck empfängt Ligaprimus Baumberg. – Foto: Jens Terhardt

Nach bislang 16 absolvierten Spieltagen grüßen die Sportfreunde Baumberg von der Tabellenspitze der A-Junioren-Niederrheinliga. An Spieltag 17 bekommt es der Spitzenreiter nun mit Verfolger SG Essen-Schönebeck zu tun, der zugleich das formstärkste Team der Liga stellt. Parallel kämpfen der VfB Homberg und Rivale SC St. Tönis um überlebenswichtige Punkte im Abstiegskampf, während der TSV Meerbusch im Heimspiel gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen gewinnen und im auch im vierten Rückrundenspiel ungeschlagen bleiben will.