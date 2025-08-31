U19: Köln marschiert, RWE holt ersten Sieg, MSV mit Punkt in Aachen

In der U19-DFB-Nachwuchsliga bleibt Borussia Mönchengladbach Spitzenreiter FC Schalke 04 auf den Fersen. Die Fohlen schlugen im West-Duell RW Oberhausen und bleiben Zweiter. Die ersten Punkte der Saison holte Rot-Weiss Essen beim FSV Frankfurt, Bayer Leverkusen gewann gegen den VfL Bochum mit 4:2. Keine Punkte gab es für Fortuna Düsseldorf, der MSV Duisburg sicherte sich spät einen Zähler bei Alemannia Aachen und Vorjahresmeister 1. FC Köln bezwang die SV Elversberg.

Vorjahresmeister 1. FC Köln hat im Heimspiel gegen die SV Elversberg nichts anbrennen lassen und einen deutlichen 4:1-Erfolg eingefahren. Der MSV Duisburg lief bei Alemannia Aachen lange Zeit einem Rückstand hinterher, zeigte in der Nachspielzeit dann aber seine Comeback-Qualitäten und glich durch Marko Pavlovic noch aus. Fortuna Düsseldorf ging mit einer 1:0-Führung zur Pause gegen den 1. FSV Mainz 05 in die Kabine, unterlag am Ende aber mit 1:2. Die Mainzer führen damit die Tabelle an, gefolgt von Köln, Viktoria Köln und dem MSV. Punktlos am Ende des Klassement steht Elversberg.

1. FC Köln – SV Elversberg 4:1

1. FC Köln: Mikolaj Marutzki, David Fürst (82. Kristian Markoski), Luis Stapelmann, Jason Ponente-Ramirez (73. Pierre Tampier-Eken), Assad Kotya-Fofana, Lennard Völp (62. Maik Afri Akumu), Kristiyan Irmiev, Alessandro Puzzo (62. Leo Isufi), Jonathan Friemel, Benjamin Ley (73. Kevin Ekweribe), Fynn Schenten (82. Exaouse Vunguidica) - Trainer: Stefan Ruthenbeck

SV Elversberg: Jonas Pohl, Niklas Bellmann, Matheo Graf, Robin Heydt (69. Nico Marinaro), Nils Gorges, Tyler Keller, Marlon Ambos, Can Camlica (46. Kian Wenskat), Luca Heiler (84. Pierre Bettinger), Loay Al Mohammad (46. Berke Tundzha), Nikita Kryvtsov (82. Tim Gotthardt) - Trainer: Kristijan Sabol

Schiedsrichter: Nils Ole Vitt - Zuschauer: 234

Tore: 1:0 Luis Stapelmann (11.), 2:0 Assad Kotya-Fofana (36.), 2:1 Assad Kotya-Fofana (37. Eigentor), 3:1 Jason Ponente-Ramirez (49.), 4:1 Kristiyan Irmiev (76.)



Fortuna Düsseldorf – FSV Mainz 05 1:2

Fortuna Düsseldorf: Ivan Havenko, Levi Mentzel, Darin Quiala-Tito, Danil Wostrikow, Yalcin Demirel (91. Marko Karan), Anas Slimani, Elias Arden, Tom Prüsener, Andrii Honcharenko (65. Adrijan Pesa), Dadou Mossi-Sezene (84. Luis Sinkiewicz), Tyrese Igwesi - Trainer: Engin Vural

FSV Mainz 05: Daris Agovic, Dominik Horlbeck, Tyrone Jarrett (60. Noel Pafla), Domenic Köppel, Fynn Hillbrunner, Artan Latifi (60. Mats Preßler), Daniel Imafidon, Jeremiah Debrah (83. Chris Rosenberger), Jan Janega, Paul Hanfland (71. Alexandre Tavares dos Santos), Jemain Kusi - Trainer: Jan Kirchhoff

Schiedsrichter: Nils Leichert - Zuschauer: 215

Tore: 1:0 Andrii Honcharenko (24.), 1:1 Daniel Imafidon (49.), 1:2 Mika Preßler (90.)



Alemannia Aachen – MSV Duisburg 1:1

Alemannia Aachen: Moritz Schrief, Tobias Kogel, Salim Chekrouni, Kjell Becher, Noah Valley, Quentin Heitzer (61. Levyn Müller), Jolasonmi Orolade, Mika Pobric, Sidar Topal (61. Yahia Selim), Maximilian Neuss (78. Mikail Cetin), Jaden Asamoah (61. Nevio Kunz) - Trainer: Oguzkaan Gökcesin - Trainer: Carsten Wissing - Trainer: Masafumi Endo

MSV Duisburg: Laurenz Jennissen, Marko Pavlovic (90. Kadir Olcay), Reda Haddou, Jason Schneider, Ole Rinke, Mikail Karan, Yannik Scholl (46. Louis Halfes-Meis), Jonah Maltzahn (62. Loris Gashi), Mohammed Berrahou, Sejoba Barnes (67. Lenart Haliti), Adrian Gorczycki (62. Dominik Kolzok) - Trainer: Dimitri Steininger - Trainer: Marcus Jahn

Schiedsrichter: Marlon Manderfeld (Birgel) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Noah Valley (20.), 1:1 Marko Pavlovic (90.+3)

Torreich ging der Spieltag in der Gruppe H zu Ende. Während der SV Wehen Wiesbaden den TSV Schott Mainz mit 5:0 in die Schranken wies, ging es zwischen Bayer Leverkusen und dem VfL Bochum spannender zur Sache. Dustin Buck brachte die Werkself zunächst in Front (32.), Amos Gerth (35.) und Jean-Philippe Njike-Nana (43.) drehte die Partie noch vor der Pause, doch mit seinem zweiten Treffer konnte Buck Bayer wieder zurück ins Spiel bringen (45.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Emmanuel Owen für die erneute Führung der Hausherren (47.), Isaiah Eichie besorgte in der Schlussphase den 4:2-Endstand (90.). Die ersten Punkte holte Rot-Weiss Essen durch den knappen 1:0-Sieg beim FSV Frankfurt, der damit alleiniges Schlusslicht in der Tabelle ist.

Bayer 04 Leverkusen – VfL Bochum 4:2

Bayer 04 Leverkusen: Julian Leuchter, Andrea Natali (51. Isaiah Eichie), Ben Hawighorst, Osman Turay, Nebe-Sirak Domnic (86. Melis Djedovic), Naba Mensah (72. Ken Izekor), Jeremiah Mensah, Jonah Berghoff, Emmanuel Owen (72. Burak Kir), Montrell Culbreath (72. Márton Szép), Dustin Buck - Trainer: Sergi Runge

VfL Bochum: Noel Intven, Elias Brands (46. Elia-Giona Salamone), Jaden Kibbe (89. Oliwer Blaszczyk), Tom Meyer, Samuel Weber (54. Sebastian Boltersdorf), Lasse Isbruch, Janek Herzberg, Oliwer Blaszczyk, Ruben Schneider (54. Joel Gezer), Alessandro Crimaldi, Amos Gerth (89. Donovan Agyemang) - Trainer: David Siebers

Schiedsrichter: Tom-Leon Bender - Zuschauer: 249

Tore: 1:0 Dustin Buck (32.), 1:1 Amos Gerth (35.), 1:2 Jean-Philippe Njike-Nana (43.), 2:2 Dustin Buck (45.), 3:2 Emmanuel Owen (47.), 4:2 Isaiah Eichie (90.)



SV Wehen Wiesbaden – TSV Schott Mainz 5:0

SV Wehen Wiesbaden: Lars Kühne, Milan Ludwig, Daris Memovic, Ibrahim Ati Allah, Karim Hasanovic (74. Mohamed Felder), Jermaine Ngwa, Amin Husovic (49. Len Anders), Eraldo Karaj (74. Amin Saroui), Oskar Lenartz, Glenn Burger, Elias Heidebrecht - Trainer: Christopher Khayyer

TSV Schott Mainz: Oskar Reese, Karim Benali, Lars Bauer (65. Robin Emmrich), Kimi Boss, Luis Kremper (71. Emil Schilz), Lukas Dumiec (46. Kerim Beck), Florian Lang (71. Lukas Wink), Levin Mehmeti, Mohamed Amrachi (46. Benjamin Patschke), Jan Seliger (46. Roko Lucic) - Trainer: Peter Staegemann

Schiedsrichter: Jens Grage (Alfter) - Zuschauer: 53

Tore: 3:0 Ibrahim Ati Allah (3.), 1:0 Karim Hasanovic (5.), 2:0 Amin Husovic (21.), 4:0 Ibrahim Ati Allah (35.), 5:0 Elias Heidebrecht (54.)



FSV Frankfurt – Rot-Weiss Essen 0:1

FSV Frankfurt: Leo Seiler, Ilay Soytürk, Mohamed Akhouji (72. Muhammed Birinci) (90. Ali Esmaili), Dwayn Meene, Leonardo Kraft, Tom Grimmer, Giuliano Da Silva Pereira, Richard Makengo (56. Fabian Classen), Jeremy Mahn, Safouan Zbiri (56. Tim Wanner) - Trainer: Burak Yelken

Rot-Weiss Essen: Colin Vogel, Franklin Anarfi Opoku-Mensah, James Gnagnon, Jamie Nwofor, Rael Nakuzola, Dominik Hardi (87. Bilal Charkaoui), Fabian Gehrmann, Boran Özbek (70. Vleron Isljami), Fadih Vasic (16. Bakir Mahmoud), Brandon-Louis Henze (87. Kjell-Luan Nagel), Larson Ferati (70. Baran Eren) - Trainer: Michael Delura

Schiedsrichter: Lauritz-Philipe Hafner - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Vleron Isljami (89.)

