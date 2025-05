U19: »Kleines Finale« um den Einzug in den DFB-Pokal

Mainz. Peter Staegemann hätte dieser Person vor der Saison bei Eintreffen dieser Vorhersage die Füße geküsst, sagt der U19-Trainer des TSV Schott Mainz. Ende Mai den Klassenerhalt in der DFB-Nachwuchsliga in der Tasche und gleichzeitig noch die Chance auf die Teilnahme am DFB-Pokal zu haben, damit hatte weder der 29-jährige Lehrer aus Mainz noch irgendeine andere Person im Umfeld des TSV Schott gerechnet. Gut für Staegemann, dem das Füßeküssen dadurch erspart bleibt.

Der angehende B+-Lizenz-Inhaber kann sich viel mehr auf das anstehende Endspiel seiner U19 am Vatertag (11 Uhr, in Worms) konzentrieren. In einem Entscheidungsspiel treten mit Wormatia Worms und dem TSV die beiden Verlierer der Verbandspokalhalbfinals im direkten Duell um den Einzug in den DFB-Pokal ein. Der Gewinner qualifiziert sich als eines von 64 Teams für die erste Runde des größten Vereinspokals im Jugendfußball.

Das Kuriose an der Sache: Normalerweise sichert sich lediglich der Verbandspokalsieger das Startrecht für den DFB-Pokal. Mit diesem Titel schmückte sich jüngst der 1. FC Kaiserslautern, der sich im von der Allgemeinen Zeitung live übertragenen Endspiel mit 4:2 n.V. gegen Mainz 05 durchgesetzt hatte. Da beide NLZ-Teams allerdings durch ihre Platzierungen in der DFB-Nachwuchsliga bereits das Ticket für den DFB-Pokal vorzeitig gelöst haben, dürfen nun die Amateurclubs aus Worms und Mainz um das letzte Ticket für den Südwesten wetteifern.

Beim TSV Schott will man sich die Saison mit einem Sieg im „kleinen Verbandspokalfinale“ vergolden - und erstmals seit 2021 wieder am DFB-Pokal teilnehmen. Vor vier Jahren verloren die Jung-Schottler unter der Ägide von Torsten Effgen (mittlerweile Verbandsliga-Coach in Bad Kreuznach) mit 0:1 gegen Bayer Leverkusen, ein Jahr zuvor – bei der allerersten Schott-Teilnahme – mit 0:2 gegen den SC Freiburg.

Während solche Kaliber vor vier bzw. fünf Jahren für den damaligen Jugend-Regionalligisten Schott Mainz zur absoluten Ausnahme gehörten, ist das Staegemann-Team diese NLZ-Teams mittlerweile gewohnt. Und teils sogar gewohnt zu besiegen. In der Vorrunde glückte dem TSV gegen Mainz 05 ein 2:0-Erfolg und ein Remis.

Glückliches Herzschlagfinale gegen Greuther Fürth

In der Hauptrunde in Liga B der neu geschaffenen DFB-Nachwuchsliga bezwungen die Blau-Weißen den Staffelsieger und Pokalsieger aus Kaiserslautern. Und nach einem Herzschlagfinale vor wenigen Tagen sicherte sich der TSV spektakulär in letzter Minute den Klassenerhalt und damit das zweite Jahr Nachwuchsliga nach dem Aufstieg im Sommer 2024. Offensiv-Wirbler Sami Bousfia traf in der 90. Minute gegen Greuther Fürth zum 2:1-Endstand, bei Unentschieden wären die Mainzer in die Regionalliga abgestiegen.

„Ein Spiegelbild der Saison“, betont Coach Staegemann. Schon zum vierten Mal in dieser Spielzeit hat seine Elf in der Crunchtime einer Partie zugeschlagen. Es sei ein Ausdruck der Mentalität dieses Teams, das zum Großteil im nächsten Jahr weiter so zusammenspielen wird - und mit einem Triumph beim klassentieferen Regionalligisten Wormatia Worms für ein weiteres Highlight im Saisonkalender sorgen kann.