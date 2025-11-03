🗣: U19-Keeper überragt – SVM begeistert – Woidler und TSV "zu wenig"

Der SV Miesbach schlägt Peterskirchen dank einer absoluten Top-Leistung. Waldperlach und Zorneding zeigen zu wenig und gehen deshalb leer aus. Von Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim, erntet der U19-Torhüter Lob und die Schiedsrichtern. Die ersten Stimmen zum 16. Spieltag der Bezirksliga Ost.

Bis zur 90. Minute mussten wir dennoch warten, ehe nach einem weiteren Querpass von Benji Kram erneut Sepp Sonnheim seinen zweiten Treffer macht. Wir sind mit Platz vier natürlich top zufrieden, so kann es in den letzten beiden Spielen gerne weitergehen. Die Jungs haben richtig Spaß gemacht, es war ein Topspiel von unserer Seite, und jetzt können wir beruhigt nach Aschheim fahren.«

In der zweiten Halbzeit sind wir weiter am Drücker geblieben, hatten die Spielanteile auf unserer Seite. Nach etwa einer Stunde hat Ricardo Pindado einen Querpass gespielt, den Drilon Shukaj zum 2:0 abschließt. Damit war der Kas eigentlich biss'n.

Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: »Der Sieg war aus unserer Sicht absolut verdient, weil wir einfach mehr in das Spiel investiert, die klareren Torchancen gehabt und uns dementsprechend auch belohnt haben. Wir hatten bereits zu Beginn gute Möglichkeiten, die der gegnerische Torwart allerdings stark pariert hat. Kurz vor der Pause sind wir dann durch eine schöne Flanke von Noah Gumberger, die Sepp Sontheim veredelt. Wer auch sonst?

Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: »Wir kamen gut ins Spiel und gehen früh in Führung. Danach waren wir im Spiel mit dem Ball viel zu sorglos und haben den Gegner immer wieder eingeladen. Mit der ersten Halbzeit sind wir nicht zufrieden. Die Reaktion in der zweite Halbzeit war zwar ok, am Ende reicht eine ordentliche Halbzeit aber nicht aus.«

Florian Heppert, Co-Trainer des TSV Zorneding: »Ich denke, in der ersten Halbzeit war Rosenheim besser, sie haben stark gepresst, während wir einen sehr schlechten Ballbesitz hatten, oft überhastet gespielt und uns mit tausend anderen Dingen beschäftigt haben. Nach einem Ballverlust in der zwölften Minute wollten wir nach vorne spielen, Rosenheim hat das super ausgespielt, den Ball in die Tiefe gespielt und prompt das 1:0 erzielt.

In der zweiten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass wir mehr am Drücker waren. Ein 1:1 wäre aus meiner Sicht in Ordnung gewesen, aber Rosenheim hat sehr leidenschaftlich verteidigt. Uns hat ein Stück weit die Idee gefehlt, wir haben, soweit ich mich erinnere, nur drei- oder viermal aufs Tor geschossen – davon dreimal erst ab der 85. Minute. Das ist natürlich zu wenig, um ein Bezirksliga-Spiel zu gewinnen. Wenn Rosenheim in der ersten Halbzeit noch das zweite Tor macht, nachdem wir da erneut Fehler drin hatten, dürfen wir uns auch nicht beschweren. Es war insgesamt ein sehr hektisches Spiel, das schwer einzuordnen ist.

Am Ende haben sie einfach mehr aufs Tor geschossen und besser verteidigt als wir. Deshalb Glückwunsch nach Rosenheim. Jetzt gilt es, vor der Weihnachtspause noch irgendwo Punkte zu holen, damit wir uns nicht zu weit unten wiederfinden. Mit Holzkirchen und Ampfing warten allerdings noch zwei richtig schwere Gegner, da müssen wir in den letzten Spielen nochmal alles reinwerfen.«

SB Rosenheim lobt Schiedsrichterin – U19-Keeper brilliert

Patrick Zimpfer, Trainer der DJK SB Rosenheim: »Das war ein superstarkes Auswärtsspiel meiner Mannschaft. Wir haben genau den Plan umgesetzt, den wir uns vorgenommen hatten. Uns war klar, dass Zorneding viel spielerisch lösen möchte, deshalb sind wir in den ersten 20 Minuten sehr hoch angelaufen und konnten durch unser Pressing den Fehler provozieren, aus dem das 1:0 entstanden ist. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatten wir noch ein, zwei Umschaltsituationen, in denen wir eigentlich das 2:0 nachlegen müssen, gehen aber mit 1:0 in die Pause.

Uns war bewusst, dass Zorneding als spielstarke Mannschaft in der zweiten Halbzeit nochmal Druck machen wird, aber wir haben enorm stark verteidigt und alles reingeworfen. Besonders hervorheben möchte ich unseren U19-Torhüter, der heute eingesprungen ist, weil beide Keeper der Ersten seit dem Spiel gegen Forstinning verletzt sind.

Er hat seine Sache überragend gemacht und uns in der gefährlichsten Situation der Zornedinger, als ein Stürmer seitlich allein aufs Tor zulief, mit einer starken Parade im Eins-gegen-Eins gerettet. Da wurde vehement Elfmeter gefordert, aber er hat ganz klar den Ball gespielt. Insgesamt fand ich auch die sehr gut leitende Schiedsrichterin heute hervorragend, auch die Abseitssituationen wurden aus meiner Sicht richtig entschieden. Es war ein faires und gut geführtes Spiel, das wir als super wichtigen Auswärtssieg verbuchen. In der Tabelle rückt alles enger zusammen, und jetzt schauen wir, wie es weitergeht.«

