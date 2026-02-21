U19-Juniorinnen reisen nach Mainz

Dad erste Auswärtsspiel des neuen Jahres in der A-Juniorinnen-Regionalliga hat für das U19-Team des 1. FC Saarbrücken eine besondere Bedeutung. Mit einem Sieg beim direkten Konkurrenten 1. FSV Mainz 05 (Sonntag, 16 Uhr, Kunstrasen TSV Schott, Karlsbader Str.) könnte nicht nur der Gastgeber distanziert werden, sondern auch der fünfte Platz übernommen werden. Denn der FC Schalke spielt gegen den Zweiten 1. FC Köln und könnte das Spiel verlieren. Sarah Müller aus dem Trainerteam sagte: " Das wäre aus zwei Gründen wichtig. Wir wollen mindestens Fünfter werden, weil wir dann nach der regulären Saison in der Meisterrunde weiterspielen würden. Das wurde erst kürzlich kommuniziert, so dass manche Punktverluste aus der Hinrunde umso ärgerlicher erscheinen. Ausserdem werden uns in den nächsten Wochen die luxemburgischen Spielerinnen fehlen, weil sie mit der Narionalmannschaft unterwegs sind. Das trifft uns für die nun kommenden Spiele hart, deshalb wollen wir aus Mainz was mitnehmen, um die Chancen auf Platz Fünf zu erhöhen. Für Sonntag sind wir gut aufgestellt, so dass es keine personellen Engpässe gibt".