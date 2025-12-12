U19-Juniorinnen ohne Spiel am Wochenende

Für die U19-Junioeinnrn des 1. FC Saarbrücken hat die Winterpause früher als geplant begonnen. Das Heimspiel gegen Schlusslicht TUSA 08 Düsseldorf findet nicht statt. Trainer Tobias Grimm erläutert: "Wir haben extra nachgefragt ob sie kommen. Sie hatten einen Trainerwechsel und danach gingen einige Spielerinnen. Zuletzt haben sie in Köln mehr als 20 Gegentore bekommen, da haben wir schon befürchtet, dass sie absagen. Dennoch haben wir die Woche über trainiert. Wir haben schon zwei Spiele ausgesetzt, müssten das alles im Frühjahr nachholen, das haben wir abgelehnt. Auch am Sonntag können sie nicht, weil sie da mit der U17 in Hilden spielen. Wir bedauern das sehr, hätten gerne noch mal gespielt".