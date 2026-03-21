U19-Junioren gesucht – Sichtungstraining beim SV Wiesbaden 1899

Als sportlicher Leiter der 1. Mannschaft und Inhaber der DFB B+ Lizenz übernimmt Yildirim Sari persönlich das Training und den Aufbau dieses ambitionierten Teams. Unser Ziel ist es, eine leistungsorientierte Mannschaft zu formen, die sich kontinuierlich weiterentwickelt und Spieler gezielt auf den Übergang in den aktiven Seniorenbereich vorbereitet.

Der SV Wiesbaden 1899 plant zur kommenden Saison die Gründung einer neuen U19-Juniorenmannschaft – und DU kannst Teil davon werden!

Dich erwartet ein Training auf Leistungsfussball-Niveau, mit klarer Struktur, individueller Förderung und einer langfristigen Perspektive. Im Fokus stehen nicht nur sportliche Entwicklung, sondern auch Disziplin, Spielverständnis und persönliche Reife.

Mit reichlich Erfahrung aus der Jugendarbeit beim SV Wehen Wiesbaden, der SG Kelkheim und dem FV Biebrich 02 sowie über zehn Jahren im Seniorenbereich des SV Wiesbaden 1899 bietet Yildirim optimale Voraussetzungen, um junge Spieler gezielt weiterzuentwickeln und auf das nächste Level zu bringen.

Unser Ziel:

Eine starke U19 aufbauen und Spieler innerhalb von 1–2 Jahren erfolgreich in den Herrenbereich integrieren.

Wenn du ambitioniert bist, dich weiterentwickeln willst und Teil eines neuen, spannenden Projekts sein möchtest, dann melde dich und zeig dein Können!

Teilnahme nur nach persönlicher Anmeldung über 01577/7593839.

Wir freuen uns auf dich!

SV Wiesbaden 1899