U19 JFV A/O/B/H/H schlägt in der Regionalliga VfB Oldenburg 4:2

– Foto: Jörg Struwe

Ein weiterer Sieg für die U19 des JFV A/O/B/H/Heeslingen. Der Regionalligst schlug am Samstag in Ahlerstedt den VfB Oldenburg mit 4:2. Die Tore für die Gastgeber erzielten Jaron Kaiser, Thees Borstelmann, Rasmus Bahr und Noah Kirsch.



Rasmus Bahr machte es an diesem Spieltag besonders schnell. Nur Sekunden zuvor eingewechselt, erhielt er den Ball von Lenn Pauly, nahm ihn an, schoss und traf zum so wichtigen 3:1 für den JFV.

Die Gastgeber spielen ja eine erfolgreiche Rückrunde, und auch diese Begegnung gegen die Gäste aus der Huntestadt begann für das Stemmann-Team gut. Jaron Kaiser brachte nach Vorarbeit von Lenn Dallmann – Bruder der US-Collegefußball-Legende Jelldrik Dallmann – den JFV bereits in der 10. Minute in Führung. Zwar gelang auf der Gegenseite Nelio Hemberger nur drei Minuten später der Ausgleich. Doch wenig später traf Thees Borstelmann im Nachschuss zum 2:1 für die besseren Gastgeber.