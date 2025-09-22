U19 holt Punkt in Karlsruhe

Die U19 des 1. FC Saarbrücken hat sich am Sonntag als Gast des Karlsruher SC beim 2:2 (0:2) einen Punkt gesichert. Dabei war das Team von Trainer Joscha Klauck zur Pause noch auf dem direkten Weg zum zweiten Auswärtserfolg nach dem 4:2-Sieg beim SV Sandhausen. Vor 80 Zuschgauern brachten Nico Grucza (13.) und Emirhan Erdogan (31.) die Gäste aus Malstatt in Führung. "Wir haben eine ausgezeichnete erste Hälfte gespielt, haben die letzten Eindrücke mit guten Ergebnissen bestätigt und sind verdient in Führung gegangen", sagte der Trainer zum Verlauf der ersten Hälfte. Doch die Gastgeber kamen im zweiten Durchgang besser iuns Spiel, schafften durch Bassem El-Dor zunächst den Ausgleich (53.). Erschwerend für das blau-schwarze Team kam hinzu, dass Lukas Strewenski sich in der 60. Minute eine Rote Karte einhandelte. "Wir mussten lange Zeit in Unterzahl spielen, haben nach dem Ausgleich aber gut verteidigt und konnten den einen Punkt mitnehmen, der unsere positive Entwicklung bestätigt", freute sich der Trainer über den Ausgang des Spiels, denn der KSC kam lediglich noch zum 2:2 durch Tim Boldt (69.). "Sie hatten dann auch keine richtig gute Chance mehr zum Sieg, weil wir alles klären konnten", sagte Klauck abschließend. Sein Team steht nun auf Rang Sechs, Am kommenden Sonntag steht nun das Derby beim 1. FC Kaiserslautern an, die Begegnung wird um 13 Uhr auf dem Rasenplatz im Fröhnerhof (Mehlingen) angepfiffen.