U19 holt ersten Dreier

Endlich führte ein gutes Spiel auch zu einem Dreier für die U19 des 1. FC Saarbrücken. Beim Schlusslicht SV Sandhausen setzte sich das NLZ-Team des 1. FC Saarbrücken mit 4:2 (2:1) durch. Nils Krämer konnte die Malstatter mit zwei Treffern innerhalb von zwölf Minuten (24. und 36.) nach vorne bringen, ehe Kenneth-James Peters in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Sandhäuser Anschlusstreffer gelang. Doch die Gäste machten weiter Druck, kamen so zu zwei weiteren Treffern durch Jayden Charles Coletta (64.) und Finn Rupp (72.). Acht Minuten vor Schluss musste ein Gäste-Spieler mit einer roten Karte bedacht vom Feld, fast am Ende der Nachspielzeit kamen die Gastgeber durch Fynn Lienert mit einem verwandelten Strafstoß noch zu ihrem zweiten Treffer. "Wir haben da weiter gemacht, wo wir zuletzt aufhörten. Der Platz war sehr holprig, aber das haben wir gut umgesetzt. Es war ein verdienter Sieg, am Ende sogar in Unterzahl. Wir haben uns hereingekämpft und hatten auch einige Chancen. Sie machen aus zwei Möglichkeiten ein Tor, wobei das zweite in der Nachspielzeit auch noch ein Elfer war", war FCS-Trainer Joscha Klauck froh über den ersten Erfolg. Das FCS-Team bleibt aber trotz des Erfolges Vorletzter in der Vorrunden-Gruppe F. Am Mittwoch um 18.30 Uhr kommt die luxemburgische U19-Nationalmannschaft zu einem Testspiel auf den Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.).