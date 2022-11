U19 holt die Punkte in Mainz mit 1.FC Saarbrücken: A-Junioren gewinnen 3:1 beim TV 1817

Trotz des Pausenrückstandes konnte das U19-Team des 1. FC Saarbrücken am Samstagabend alle Punkte von der Mainzer Schillstr. an die Saarbrücker Camphauser Str. mitbringen. Fatjon Bytyqi brachte die Gastgeber nach 17 Minuten in Führung. "Wir waren schon im ersten Durchgang besser, sie haben einen Konter zur Führung genutzt. Im zweiten Abschnitt waren wir dann effektiver, haben unsere Chancen genutzt und konnten so verdient einen Sieg feiern. Wir hätten es aber souveräner angehen können", sagte Trainer Tobias Eisel nach dem Spiel. Edonis Metaj gelang in der 65. Minute der Ausgleich, Claudio Curto brachte sein Team in der 73. Minute in Führung, Ian Miles Smith sicherte die Punkte in der 78. Minute endgültig ab. In der Tabelle ist das FCS-Team fünf Punkte hinter dem 1. FC Kaiserslautern auf Rang Zwei, die Pfälzer, die am Samstag bei der SV Elversberg mit 7:2 gewannen, haben abe3r eine Partie weniger ausgetragen.