U19-Gipfeltreffen auf dem Flensburger Schützenhof

Ab der 30. Minute kippte das Spiel. Nach einem Ausrutscher bekam Kilia die erste Großchance, die noch vergeben wurde. Doch dann ganz im Stile eines Spitzenreiters der Doppelschlag: Max Petersen (33.) und Paul Schülke (44.) stellten auf den Halbzeitstand von 0:2, wobei zwischenzeitlich Zaid Al-Jurani den Ausgleich erzielen muss.

TSB kämpft sich zurück

Nach dem Wechsel übernahm erneut die Heimelf das Spielgeschehen, doch nach einem individuellen Fehler schob Tino Klein, der schon einige Einätze im Oberliga-Team der Herren gespielt hat, einen Konter zum 0:3 (53.) ein. Die Vorentscheidung? Nein, absolut nicht. TSB schlug nun innerhalb der nächsten 15 Minuten zurück: Doppelpack von Goalgetter Zaid Al-Jurani in der 55. und 67. Spielminute zum hochverdienten 2:3.

Entscheidung durch erneuten Konter

Der Ausgleich lag nun in der Luft, doch der Gast biss heute kaltschnäuzig wie eine Mamba zu. Ein erneuter Konter in der 72. Spielminute führte wiederum durch Max Petersen zum 2:4. Der TSB setzte nun alles auf eine Karte - doch mehr als ein Lattenkopfball durch Abdu Bendjilali sprang nicht mehr heraus, so dass die Gäste alle drei Punkte auf die Heimreise in die Landeshauptstadt mitnahmen.

TSB Flensburg: Schneider - Wittenburg, Bendjilali,, Benedetto - Daja, Helmig (87. Nguyen), Miranda, Aidara (80. Grimm) , Franzen - Böckmann (40. Godau), Al-Jurani.

Trainer: Bosse Olsen.

Kilia Kiel: Kerber - Andresen, Ipere, Mbunga (69. Ismail) - Schülke (73. Bimler), Irtürk, White, Kortum (64. Neumann) - Klein (85. Baghirov), Petersen, Bichel.

Trainer: Sascha Schneider.

Tore: 0:1 Max Petersen (33.), 0:2 Paul Luca Schülke (44.), 0:3 Tino Klein (53.), 1:3 Zaid Al-Jurani (55.), 2:3 Zaid Al-Jurani (67.), 2:4 Max Petersen (72.).