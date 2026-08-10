U19: Fortuna Düsseldorf nur 1:1 gegen Rot-Weiss Essen

Vor den Augen von Horst Steffen haben Fortuna Düsseldorfs U19-Junioren in der DFB-Nachwuchsliga einen mittelmäßigen Saisonstart hingelegt. Beim 1:1 gegen Rot-Weiss Essen weilte der ehemalige Bundesligatrainer des SV Werder Bremen am Sonntagvormittag unter den 230 Zuschauern im Paul-Janes-Stadion. Die meisten von ihnen waren sich im Anschluss einig, eine gerechte Punkteteilung gesehen zu haben. Dieser Meinung schloss sich auch Engin Vural an, der nach Schlusspfiff allerdings auch kritische Worte fand.
„Wir können heute weder mit dem Ergebnis noch mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, zufrieden sein“, konstatierte Fortunas Trainer, warb zugleich aber auch um Geduld. „Wir hatten heute bei Anpfiff sieben Spieler des jüngeren Jahrgangs auf dem Platz, das muss man bei der Bewertung des Spiels auch berücksichtigen“, führte der 40-Jährige weiter aus.
Eine Woche nach dem 17:0-Kantersieg im DFB-Juniorenpokal über den Warnemünder SV starteten die Flingeraner auch gegen RWE vielversprechend. Das 1:0 durch den aus Köln gekommenen Linksverteidiger Eren Basaran (17.) fiel in die Kategorie „schön herausgespielt“. Flüssige Aktionen wie diese gab es im ersten Ligaspiel aber noch zu selten zu sehen. „Wir waren mit Ball am Fuß oft zu schlampig. Wir können ganz einfach besser Fußball spielen, das haben wir auch schon gezeigt“, bemerkte Vural.
Zu den technischen Unsauberkeiten gesellte sich kurz vor der Pause dann auch noch eine Unachtsamkeit nach einem gegnerischen Eckstoß. So staubte Essens Verteidiger James Gnagnon gedankenschnell zum 1:1 ab (40.). Die von Ex-Profi Michael Delura trainierten Gäste waren nach dem Seitenwechsel dann zunächst auch das spielbestimmende Team. Erst mit der Hereinnahme von Berkan Ermec (66.) verschaffte sich die Fortuna wieder Entlastung.
In seinem ersten Spiel für „F95“ deutete der von Bayer 04 Leverkusen gekommene Angreifer gleich an, was er der Mannschaft gegeben kann. Ermec prüfte Essens Keeper Colin Vogel aus der DIstanz (71.) und bereitete kurz darauf die größte Chance der zweiten Spielhälfte vor. Nach Querpass seines neuen Teamkollegen donnerte Elias Oberschewen den Ball aus 15 Metern an den Pfosten (76.).
„Es war am Ende dann ein ziemlich wildes Spiel. Auch wenn wir zum Schluss noch einmal stärker aufgekommen sind, ist die Punkteteilung verdient“, resümierte Vural. Am kommenden Sonntag steht für den rot-weißen Nachwuchs das erste Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück auf dem Programm.
Der August hält zudem noch Partien gegen Rot-Weiß Oberhausen (Nachwuchsliga) und den VfL Wolfsburg (DFB-Juniorenpokal) bereit.