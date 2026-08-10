U19: Fortuna Düsseldorf nur 1:1 gegen Rot-Weiss Essen

„Wir können heute weder mit dem Ergebnis noch mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, zufrieden sein“, konstatierte Fortunas Trainer, warb zugleich aber auch um Geduld. „Wir hatten heute bei Anpfiff sieben Spieler des jüngeren Jahrgangs auf dem Platz, das muss man bei der Bewertung des Spiels auch berücksichtigen“, führte der 40-Jährige weiter aus.

Eine Woche nach dem 17:0-Kantersieg im DFB-Juniorenpokal über den Warnemünder SV starteten die Flingeraner auch gegen RWE vielversprechend. Das 1:0 durch den aus Köln gekommenen Linksverteidiger Eren Basaran (17.) fiel in die Kategorie „schön herausgespielt“. Flüssige Aktionen wie diese gab es im ersten Ligaspiel aber noch zu selten zu sehen. „Wir waren mit Ball am Fuß oft zu schlampig. Wir können ganz einfach besser Fußball spielen, das haben wir auch schon gezeigt“, bemerkte Vural.

Fortuna nach der Pause unachtsam