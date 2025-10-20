U19 feiert zweiten Derbysieg der Saison

Die U19 von Hannover 96 hat im Derby gegen Eintracht Braunschweig den nächsten Sieg eingefahren. Am achten Spieltag der DFB-Nachwuchsliga (Vorrunde Gruppe A) setzten sich die Roten mit 3:1 (2:1) durch und behaupteten damit Platz zwei in der Tabelle – weiterhin zwei Punkte hinter Spitzenreiter Hamburger SV.

Schon nach sechs Minuten brachte Denis Miu die 96er sehenswert in Führung. Die Gäste aus Braunschweig glichen in der 19. Minute durch Runge aus, doch kurz vor der Pause sorgte Kevin Ahlberg für die erneute Führung (37.).

In einer intensiven zweiten Hälfte hielt Hannover das Spiel kontrolliert offen, ehe Camillo Lehmkuhl in der Schlussminute alles klar machte und zum 3:1-Endstand traf (89.).