U19 feiert Herbstmeisterschaft

Dieser Erfolg ist nicht selbstverständlich. Nach den unsäglichen zum größten Teil selber verschuldeten Vorfällen zu Beginn der Saison konnte man auch nach den vielen Abgängen und Suspendierungen nicht damit rechnen. Das Team hat sich der Sache angenommen und lässt sich kaum mehr aus der Ruhe bringen. Umso höher ist dieser Teilerfolg zu bewerten. Ziel ist es selbstverständlich am Ende auch die Meisterschaft zu gewinnen. Der größte Teil der Mannschaft besteht zudem aus dem Jungjahrgang 2005 die auch in der nächsten Saison noch A-Jugend spielen können. Von den sechs Spielern des Jahrgangs 2004 im Kader sind mittlerweile drei zu Senioren erklärt worden. Zwei weitere werden Anfang des Jahres folgen. So trägt auch hier die Nachwuchsarbeit Früchte. Aus dem Jahrgang 2003 wurden im vergangenen Jahr sieben Jungs in den Kader der ersten Mannschaft berufen wobei vier von Ihnen sehr regelmäßig oder ganz im Einsatz sind und zum Stamm gehören.

Das letzte Spiel gegen den 4ten der Tabelle der JSG Borth/Millingen möchte man natürlich auch noch erfolgreich bestreiten. "Wenn man das Spiel mit dem nötigen ernst und Respekt angeht sollte auch diese schwierige Aufgabe zu bewältigen sein" so die Coaches.